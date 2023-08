En el Perú, los médicos especialistas son tan escasos que, en algunas regiones, no existe quien cubra ciertas disciplinas. ECData accedió a información del Ministerio de Salud con respecto a la cantidad de estos profesionales. De acuerdo con el sector, entre los 247 hospitales estatales en todas las regiones, solo hay un total conjunto de 14.198 doctores repartidos entre 72 especialidades.

Si realizamos el cálculo entre las 33 millones 276 mil personas que habitan el país, la brecha es todavía más llamativa: solo hay contratados en locales del Minsa unos 42 médicos especialistas para cada 100 mil ciudadanos. Las regiones con menos expertos de la salud son Amazonas (83), Huancavelica (69) y Madre de Dios (38). Sin embargo, considerando la densidad poblacional, Amazonas es la que menos profesionales tiene: solo 19 por cada 100 mil habitantes del departamento.

Pero las carencias para el acceso a servicios de salud no solo están en la poca oferta de personal. Según el diagnóstico de brechas del Minsa al 2023, de los 247 hospitales operativos a nivel nacional, 225 tienen capacidad instalada inadecuada; lo que quiere decir que no cumplen con las condiciones mínimas de infraestructura y equipamiento. Otro detalle es que la mayoría de los establecimientos de salud del primer nivel de atención, los cuales suman 8.783, también se encuentran en mal estado. De ese número, 8.315 –el 95%– no cuentan con los requisitos básicos para un buen servicio a los pacientes.

Preocupación

De acuerdo con el Colegio Médico del Perú, en el país existen 68.761 profesionales de esta carrera habilitados para ejercer. En diálogo con El Comercio, el decano de esta institución, Raúl Urquizo, coincidió en que la cifra de contratados en locales del Minsa es insuficiente. Además, reiteró que, por lo menos, deberían existir 15 mil médicos más disponibles entre todas las regiones.

“Es cierto que, hasta el momento, no hay una reforma que permita aumentar el número de profesionales especializados. Pero el gran problema a considerar es que no hay compromiso ni ruta estratégica para mejorar el sector desde el plano político, empezando por los gobiernos regionales”, cuestionó.

Urquizo recordó, además, que el Estado podría descongestionar la alta demanda de pacientes en hospitales si fortaleciera los servicios e incentivara el uso ciudadano de los establecimientos de salud del primer nivel de atención.

Para el exministro Hernando Cevallos, el sector salud no ha tenido la capacidad de impulsar su propia transformación y avanza solo con medidas cortoplacistas. “Esta necesidad de reformar el sector salud no es nada nuevo. Lo que pasa es que no se realiza por celos de gestión o por falta de decisión política o por la simple costumbre de mirar estos servicios como excluyentes”, comentó el exfuncionario.