La caída histórica de las acciones de Amazon.com Inc, observada la semana pasada, destaca lo difícil que se ha vuelto el entorno para las acciones de comercio electrónico después de su auge impulsado por la pandemia, cuando los inversionistas se aprontan para otra montaña rusa en los próximos días.

Etsy Inc., Wayfair Inc. y Shopify Inc. se encaminan hacia los informes de ganancias esta semana a la sombra de la peor liquidación de Amazon desde 2006. El gigante tecnológico provocó el desplome al presentar un pronóstico de ingresos más débil de lo esperado, lo que se suma a la evidencia de la desaceleración del crecimiento del comercio electrónico.

“Es un canario en la mina de carbón”, dijo Oktay Kavrak, director y estratega de productos de Leverage Shares. “Si Amazon se ha visto golpeada, otras empresas podrían colapsar. La gente esperaba una desaceleración en el crecimiento después de la pandemia, pero no creo que esperaran una caída tan drástica como la que vimos”.

El gran repunte que experimentaron las acciones de comercio electrónico en el apogeo de los bloqueos del Covid-19 en 2020 se revirtió a medida que los consumidores volvieron a sus hábitos previos a la pandemia y la inflación enfrió sus gastos. Los ejecutivos de Amazon dijeron que estaban atentos a si los compradores recortarían sus compras para compensar el alza de los precios a medida que aumentaban los costos de combustible y mano de obra.

Etsy ha caído un 57% este año, lo que la convierte en la acción con el tercer peor desempeño en el índice S&P 500, mientras que Wayfair ha caído un 60%. Shopify acaba de registrar el peor mes de su historia: es el mayor perdedor en el índice compuesto S&P/TSX de Canadá este año, eliminando más de US$151.000 millones en valor de mercado.

A pesar de esa venta masiva implacable, los compradores en baja han sido difíciles de encontrar. Eso podría tener que ver con lo caras que son todavía las acciones. Shopify se cotiza a 129 veces las ganancias proyectadas durante los próximos 12 meses y Wayfair tiene un múltiplo cercano a 95, mientras que el de Etsy es de 22, lo que sugiere que siguen teniendo un precio de crecimiento rápido. Eso se compara con el múltiplo de alrededor de 17 veces del S&P 500 y de 22 veces para el Nasdaq 100.

Sin embargo, los analistas han estado recortando sus expectativas para los próximos resultados trimestrales. Se proyectó que los ingresos de Wayfair caerían alrededor del 15% este trimestre, mientras que el crecimiento esperado del 26% de Shopify sería el más bajo desde al menos 2014, según datos compilados por Bloomberg.

Etsy informa sus resultados el 4 de mayo, mientras que Wayfair y Shopify tienen programado publicar los resultados el 5 de mayo.

El consenso promedio para las ganancias de Shopify se ha reducido alrededor de un 9% durante la última semana, según datos compilados por Bloomberg. Para Etsy, su proyección de ganancias promedio ha caído un 2,6% durante el último mes y ha bajado casi un 30% durante los últimos 90 días. Su estimación de ingresos ha disminuido en más del 9% durante el último trimestre.

A pesar de los riesgos a corto plazo, algunos se mantienen optimistas en lo que respecta al crecimiento futuro. Poonam Goyal, analista minorista sénior de Bloomberg Intelligence, tiene una visión positiva de las perspectivas a largo plazo del comercio electrónico.

“Somos muy optimistas con el comercio electrónico, que debería poder crecer a un ritmo de dos dígitos durante los próximos años”, dijo en una entrevista telefónica. “Las comparaciones solo serán más fáciles a partir de aquí”.

Las acciones tecnológicas pueden estar en una liquidación prolongada. El índice Nasdaq 100, que bajó más de 13% en abril, su peor mes desde 2008, ha caído por debajo de lo que ha sido una línea de soporte clave para el indicador. El índice de referencia de alta ponderación tecnológica cerró en 12.855 el viernes, justo por debajo del nivel de 13.000, que previamente actuó para detener múltiples ventas masivas, incluso en marzo de este año y en mayo de 2021. La caída del viernes por debajo de ese nivel puede significar que los inversionistas deberían esperar más volatilidad en el futuro.