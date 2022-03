Nicolás Bustamante, ministro de Transportes y Comunicaciones, anunció que la ampliación del aeropuerto internacional Jorge Chávez se realizará con un solo terminal, tal y como indica su contrato de concesión.

“[La ampliación irá] tal como está en el proyecto inicial”, afirmó el titular de Transportes en entrevista con el diario “Gestión”.

El ministerio tenía plazo hasta el 30 de marzo para tomar una decisión respecto al pedido de Lima Airport Partners (LAP), concesionaria del aeropuerto, para modificar el plan maestro del proyecto de su ampliación.

El contrato de concesión establece que la empresa debe construir y entregar en el 2025 un nuevo terminal de pasajeros que permita el tránsito de 37 millones de usuarios anuales. LAP propuso construir para esa misma fecha un terminal modular que opere a la par del existente y que tenga la misma capacidad de tránsito de pasajeros. El ministro agregó que el 14 de abril se debe suscribir el acta del cierre de las negociaciones con el concesionario.

ENCUENTRA EN ECONOMÍA | ¿Se puede reducir el ISC de combustibles para que bajen de precio? Expertos hacen propuestas

LAP, a través de un comunicado, indicó que hasta ayer no fueron notificados sobre esta decisión y que “las negociaciones siguen en curso”.

“LAP ha mantenido y mantiene una serie de reuniones con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), en el marco del desarrollo contractual, para sustentar la propuesta de operación con dos terminales en el 2025: el Terminal 1 de 90 mil metros cuadrados y el nuevo Terminal 2 de 180 mil que posicionará a Lima como un eje turístico y logístico en la región”, señaló la concesionaria. Asimismo, confirmó que independientemente de la decisión final, el total que se invertirá en el proyecto de ampliación es de US$1.600 millones.

El Comercio buscó la versión del MTC, pero no obtuvo respuesta. Cabe recordar que la cartera desestimó su pedido de modificación el año pasado, pero en los últimos meses LAP presentó una nueva propuesta que se encontraba en evaluación de la cartera. Asimismo, a mediados de marzo el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) indicó que el MTC tiene la potestad para aprobar modificaciones que beneficien a los usuarios del aeropuerto.

Reacciones

Para Juan Stoessel, director de Cómex Perú, la decisión del MTC es acertada, pues el sustento del cambio presentado por LAP tiene como base la caída de la demanda por la pandemia y no contemplaría los beneficios en el largo plazo. “Antes de la pandemia un cuello de botella que teníamos para seguir desarrollando el turismo era el Jorge Chávez porque no tenía la segunda pista ni un terminal que soporte más vuelos. Por una pandemia no podemos variar el gran proyecto de ser realmente un hub de Sudamérica”, advirtió.

Asimismo, indicó que la operación con dos terminales perjudicaría la competitividad del aeropuerto. “Con dos terminales, las aerolíneas y los pasajeros pierden mucho tiempo. Líneas extranjeras de países árabes o asiáticos preferirían desembarcar en mejores infraestructuras como las de Bogotá o Santiago”, afirmó.

En el mismo sentido, Juan Carlos Salinas, socio del área de infraestructura del estudio Muñiz, afirmó que la concesionaria no pudo sustentar que la operación del aeropuerto Jorge Chávez mejoraría con el modelo de dos terminales y por ello no se aprobó. “El MTC tiene claro que la propuesta de LAP no tiene el sustento para mantenerla en el tiempo y poder fundamentar la necesidad del cambio planteado. Por eso decidieron seguir en línea con lo que dice el contrato de concesión”, resaltó.

Agregó que LAP puede tiene la posibilidad de presentar otra solicitud para modificar el plan de ampliación, pero debería incluir otras pruebas que demuestren que mejorará la operación del aeropuerto. “Es difícil que una nueva solicitud bajo los mismos hechos se apruebe”, remarcó.