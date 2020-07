Luego que el ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunciara que el Banco de la Nación abrirá cuentas de ahorro a los peruanos cuando cumplan 18 años antes que termine el mandato de Martín Vizcarra, el profesor de la Pacífico Business School, Jorge Carrillo, sostuvo que el Gobierno debe fomentar la educación financiera para los nuevos adultos.

“Algunos se pueden preguntar para qué me sirve si no pago impuestos y prefiero el dinero en efectivo. Otro detalle sería que no quieran porque tienen la percepción que el banco les cobrará algún mantenimiento. Se necesita saber qué se hará para que entiendan el valor de bancarizar”, señaló.

Sugirió que al momento de recoger el Documento Nacional de Identidad se debería dar una charla, otorgar folletos o presentar un video sobre la importancia de la cuenta.

El experto en temas financieros también indicó que Reniec y la entidad financiera deben estar conectados para que apenas se emita el DNI se cree la cuenta con los datos fidedignos.

Además, pidió que el Gobierno aclare si el usuario tendrá que dar validez a un documento.

“El problema viene si es que el usuario va a tener que ir a firmar, porque si vive lejos a una agencia bancaria y no le encuentra beneficio, ¿cuántos lo harán? Así quedarán varias cuentas creadas que son inactivas”, indicó.

¿SI NO SE USA LA CUENTA?

Jorge Carrillo manifestó que las entidades bancarias cuando ven que sus clientes no usan sus cuentas por más de seis meses o no tienen algún ahorro, deciden anular esas aperturas.

“Deberían responder sobre cuál será la política de apertura, de suspensión y de cancelación de cuentas básicas”, puntualizó.

