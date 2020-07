Tras cuatro meses sin operar, el último miércoles regresaron los vuelos a nivel nacional. En este periodo, el grupo Latam se acogió a la Ley de Quiebras de EE.UU., declarando deudas por US$18.000 millones, y Latam Perú ingresó a un proceso concursal preventivo que aún debe ser aprobado por el Indecopi. Desde el Cusco y tras el vuelo inaugural que conectó a Lima con la Ciudad Imperial, Día1 conversó con Manuel Van Oordt, CEO de la aerolínea, sobre las expectativas y planes de la compañía en nuestro país.

-¿Cuántos destinos nacionales tienen habilitados para la primera fase de reactivación de las conexiones domésticas?

Son 15 conexiones habilitadas de 20 en total, contando a Lima. Nos faltan cinco que tienen ahora la cuarentena focalizada: Puerto Maldonado (Madre de Dios), Arequipa, Tarapoto (San Martín), Jauja (Huancayo) y Pisco (Ica).

-¿Lo que determinará que se extienda la apertura de estos otros destinos es el fin de la cuarentena focalizada, que sería en agosto?

Sí. Deberíamos retomar esos destinos [en esa fecha]. Es el único factor de evaluación, aunque quizás Pisco es un destino un poco más complejo porque al no haber tanto movimiento turístico, va a ser un poco más difícil que exista demanda; quizás ese podría ser un poco más adelante.

-¿Reevaluarían las operaciones que tienen hacia alguno de estos destinos, como Pisco, en caso no hubiera la demanda?

Hoy hay mucha incertidumbre. Nosotros tenemos la vocación de seguir conectando a todo el Perú y queremos volver cuanto antes a poder brindarla. Desde Latam, tenemos todas las condiciones para hacer que nuestros pasajeros viajen de forma segura. Juntando todo eso, la necesidad que hay por viajar, el tiempo que ha transcurrido sin que la gente pueda moverse de un lugar a otro, creemos que hay una necesidad de conectividad en todos nuestros destinos que esperamos poder suplirla pronto.

FOTO: Renzo Salazar / El Comercio. Vuelo de Latam Perú hacia Cusco.

-¿Con cuánta capacidad reinician?

Estamos empezando con una cantidad de vuelos que equivale al 6% de lo que teníamos en marzo. Nosotros operábamos más o menos 250 vuelos diarios: 200 nacionales y 50 internacionales. Deberíamos estar operando cerca de 20 a 25 vuelos diarios. Hoy [miércoles] empezamos operando 12, y poco a poco van a ir incrementándose.

-¿Tienen un estimado de demanda en sus vuelos a partir de los pasajes vendidos?

Esperamos ir creciendo gradualmente y llegar hacia un 30% de lo que teníamos. Operábamos 200 vuelos antes, proyectamos tener de acá a octubre cerca de 60 a 70 vuelos diarios.

-Con respecto a los vuelos internacionales, desde el Ministerio de Transportes se adelantó un plan para que los vuelos inicien desde Cusco a Bolivia, Colombia y Chile. ¿Cómo ven esto?

Creemos que sigue habiendo una oportunidad gigante para unir Cusco. Cuando pasen todas las restricciones y se pueda reactivar la demanda, con mucho entusiasmo vamos a retomar esas operaciones internacionales que teníamos de Cusco con Santiago y La Paz, y por qué no, pensar en otros destinos.

-¿Con qué otros países podrían conectarse a la Ciudad Imperial?

Por motivos operacionales tienen que ser conexiones en países cercanos, por el tipo de avión y las condiciones del aeropuerto actual; quizás cuando contemos con un aeropuerto nuevo a futuro podamos pensar en destinos más largos.

“Vimos con preocupación los anuncios sobre tratar de diferir esta obra (la construcción del nuevo terminal de pasajeros del Jorge Chávez)”.



-¿Qué expectativas tienen sobre la reapertura de los vuelos internacionales?

Hemos escuchado con alegría que los vuelos internacionales se incluirían en la fase 4 de reactivación, que está programada para agosto. Veríamos de manera muy positiva si se hace así. Los protocolos ya están, solo hay un proceso adicional que es el de Migraciones [...]. Estamos listos para operar desde el 1 de agosto si es que fuera necesario.

FOTO: Renzo Salazar / El Comercio. Aeropuerto Velasco Astete, en Cusco, donde rigen los protocolos tras la cuarentena para los viajes.

-De ser esta la fecha, ¿cuáles son los primeros vuelos internacionales que prevén activar?

En estos cuatro meses hubo muchos vuelos de repatriación. Nosotros hemos hecho más de 250 vuelos donde se ha trasladado a personas que requieren regresar a su lugar de origen o viajar por alguna urgencia. La mayor parte de las necesidades han estado concentradas principalmente en Estados Unidos, en algunos países de la región como Chile. Colombia, Brasil, Ecuador, México; en Europa, con España… ya en Latam tenemos todos los protocolos armados, establecidos, y al equipo deseoso de retomar la conectividad internacional del Perú con el mundo.

-En concreto, ¿qué perspectivas tienen para los vuelos nacionales y si se suman internacionales hacia fin de año?

La recuperación de los vuelos nacionales va a ser gradual. No me atrevería a dar proyecciones muy concretas porque varían todos los meses, creo que hemos cumplido un hito importante al iniciar nuevamente la operación. Lo que vamos a ver es la gradualidad de los vuelos nacionales, esperamos que lleguemos a cerca de un 30% o 40% de la operación que tuvimos en marzo. Esto tiene un grado de incertidumbre todavía enorme, es muy difícil predecir lo que va a pasar. Tenemos que seguir viendo semana a semana cómo viene la evolución de la pandemia y la demanda que hay de pasajeros que están requiriendo volar.

-¿Tenían planes antes de la pandemia de iniciar pronto otras conexiones en el país que se hayan visto aplazados por esta situación?

Teníamos muchos planes, el 2018 y 2019 habían sido dos muy buenos años para la industria aérea y para Latam en el Perú. Habíamos iniciado un proceso importante de crecimiento los últimos dos años, a tasas de 20% por año. Anticipábamos un crecimiento del orden de 10% a 15% este año, veíamos una demanda importante de pasajeros por volar. Esta pandemia nos va a desfasar este crecimiento, no tengo duda de que lo vamos a tener después.

-¿Tenían destinos ya estudiados para empezar a operar?

Había un plan que tenía el Ministerio de Transportes con el Plan Nacional de Infraestructura para dar en concesión un siguiente paquete de aeropuertos. En estos se iban a hacer mejoras para poder tener más conectividad con aeropuertos. Nos encantaría poder volar a Chachapoyas, pero hay que hacer una remodelación en la pista de aterrizaje; también a Huaraz, pero el aeropuerto de Anta necesita refacciones. Nos gustaría volar a Huánuco, Andahuaylas, Yurimaguas, Rioja, Chimbote; hay definitivamente muchísimo potencial.

-La estrategia que han desplegado es dar una flexibilidad con los boletos que están vendiendo hasta fines del 2021. ¿Por cuánto tiempo estiman mantenerla?

Esto nació primero porque tenemos muchos viajeros que han suspendido sus planes de viaje intempestivamente. Nosotros de ninguna manera hemos querido que ellos se perjudiquen. Lo que nos correspondía hacer como compañía es darle la seguridad a nuestros clientes de que no van a perder el valor de sus tickets y que van a poder retomar sus pasajes para volar en el futuro. Lo primero que hicimos fue dar la flexibilidad a los pasajeros para que puedan cambiar sus tickets, fuimos extendiendo las fechas porque no sabíamos hasta cuando iba a durar la pandemia, y hemos convenido en dar la mayor flexibilidad posible, en extender hasta diciembre del 2021 los pasajes para que, ante tanta incertidumbre, programen sus viajes con tranquilidad o compren ahora sin la presión de especificar una fecha. No sé hasta cuando va a durar, depende del contexto y de cómo se vaya desenvolviendo la pandemia.

DATOS. Tras acogerse al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos, Latam consiguió que diversos fondos inviertan cerca de US$1.300 millones en la firma. La compañía detalla que a nivel local no se acogerá al procedimiento acelerado de refinanciamiento concursal (PARC), pues se mantendrá en el procedimiento preventivo.



-¿Habrían hecho algo así en el sector de no ser por esta situación?

Creo que las políticas comerciales van cambiando de acuerdo a las situaciones que se van presentando. Hoy lo importante es que existe este mecanismo para que los pasajeros no pierdan sus pasajes y compren con tranquilidad. Lo último que queremos es que estén preocupados de que van a perder sus boletos.

-¿Prevén adoptar una estrategia más cercana al low cost a raíz de esta crisis?

Durante las últimas semanas hemos vendido pasajes desde US$14 a todos los destinos del Perú; esos son 49 soles. Si nosotros consideramos que dentro de eso la mayor parte son tasas de aeropuerto -US$7 u US$8- y también incluye IGV, realmente el precio total del pasaje termina siendo cerca de US$6 o 20 soles. Podemos decir que estamos ofreciendo los precios más atractivos del mercado hoy día a nuestros clientes. Nunca nos hemos querido declarar o poner una etiqueta de si somos low cost o no, lo importante es que podamos ofrecerle a nuestros clientes diferentes gamas de precios para las necesidades de viaje que tienen. Para llegar a esos precios tenemos que ser una compañía eficiente y ágil, para tener los costos que nos permitan ofrecer estos precios y generar una rentabilidad.

-¿Hoy lo son?

Efectivamente.

Manuel Van Oordt, CEO de Latam Airlines Perú, desde Cusco. FOTO: Renzo Salazar / El Comercio

-Respecto al impacto de esta crisis, ¿en qué situación quedaron las conversaciones con el Gobierno para que se otorguen créditos específicos dirigidos el sector aerocomercial?

No hubo ningún programa específico para el sector. Los bancos nos vieron como un alto riesgo y, además, necesitábamos volúmenes de financiamiento elevados que iban más allá de la capacidad de Reactiva Perú.

Tampoco se logró, a pesar de las conversaciones muy fluidas que tuvimos, llegar a algún mecanismo de ayuda financiera similar a lo que han hecho otros gobiernos en el mundo. Y quizás es entendible, el Perú tiene necesidades bastante más grandes.

-¿Se logró dialogar sobre aligerar la carga del sector aerocomercial?

Sí. Hubo ofrecimientos importantes del Gobierno hace más o menos tres semanas [por solicitud de la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional] para brindar ayuda en otras formas, buscando algunas facilidades para diferir ciertos pagos que se hacen a los aeropuertos. Puede ser una reducción de las tasas aeroportuarias o flexibilidades al trámite de ingreso de aeronaves. Son mecanismos que están evaluando desde el MEF y otros entes gubernamentales.

-¿Con las conversaciones sostenidas, esperan que se llegue a buen puerto en estos puntos?

Esperemos que sí. Dado que no se ha podido concretar un apoyo monetario directo, una forma de ayudar al sector es a través de estos mecanismos.

“Hubo ofrecimientos del Gobierno para brindar ayuda en otras formas, buscando facilidades para diferir ciertos pagos que se hacen a los aeropuertos”.



-Hace poco Latam anunció el cierre de operaciones en Argentina. ¿Esto puede impactar su operación aquí?

Cada país tiene un entorno legal y regulatorio muy particular. No quisiera pronunciarme sobre el argentino. Lo importante es que desde Latam Perú vamos a seguir apostando por que Lima sea el principal centro de conexiones en Sudamérica, una propuesta que hemos estado impulsando los últimos 21 años y que sigue estando muy vigente. Saliendo de esta gradual recuperación que vamos a tener, retomaremos con mucho entusiasmo este proyecto.

FOTO: Renzo Salazar / El Comercio. Aeropuerto Jorge Chávez en el primer día de reinicio de operaciones.





-Recientemente LAP presentó al MTC una propuesta para postergar la construcción del nuevo terminal de pasajeros en el aeropuerto Jorge Chávez.

Vimos con preocupación hace unos meses estos anuncios sobre tratar de diferir la obra, dado que hubo un bache sobre la cantidad de pasajeros por la pandemia. Creo que eso sería un error, tenemos que competir por que Lima sea el principal centro de conexiones de Sudamérica. Para eso hay que usar todo el tiempo que tenemos disponible para construir la segunda pista que requiere el aeropuerto de Lima, todo el espacio adicional que requiere para mover los aviones y el nuevo terminal. El terminal que tenemos está sobresaturado. Esta pandemia nos puede haber traído un respiro momentáneo, pero no podemos esperar a que se vuelva a saturar para construir el nuevo aeropuerto.

-Dentro de la apuesta que tienen para que Lima sea el hub principal, ¿es vital para ustedes que estas obras no se suspendan?

Sí, pero no solo para nosotros como Latam sino para la conectividad de la ciudad y para toda la industria aérea latinoamericana que busca tener en Lima el gran centro de conexiones de Sudamérica.

VIDEO RELACIONADO

Latam informó que está lista para volver a operar con los protocolos de seguridad.

TE PUEDE INTERESAR