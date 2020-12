Conforme a los criterios de Saber más

El presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, afirmó que la recuperación de la economía peruana ha sido más rápida en comparación con otras economías de la región, e incluso más de lo que esperaba el BCR, debido a las medidas de reducción de la tasa de interés de política monetaria y a la inyección de liquidez, a través del crédito.

El funcionario destacó que, por ejemplo, la producción nacional, en octubre, se redujo en 3,8%, es decir, tres puntos porcentuales menos de lo que cayó en setiembre, mientras que en México, Brasil, Argentina, Colombia y Chile, la reducción de la caída de octubre frente a setiembre fue mucho menor.

“El nivel de la producción mensual, en la actualidad, es inferior en menos del 4% del nivel que teníamos el año pasado. Esta es una recuperación bastante rápida respecto al 40% que caímos en abril; y noviembre pinta bien”, comentó.

“Incluso, si el nivel de la producción nacional alcanzado en octubre se mantuviera constante y ya no creciera nada, el crecimiento del próximo año sería superior al 10%”, agregó.

Velarde sostuvo que con la velocidad de recuperación que presenta la producción nacional, la economía podría retomar los niveles prepandemia en el 2021, en vez del 2022. Pero esto solo dependería de si el Congreso dejara de presentar medidas populistas que desequilibren las cuentas fiscales.

“Si se alinean los astros, puede que el Perú se recupere en el 2021. Y alinearse los astros significa que se mantenga la solidez macroeconómica, que no haya propuestas que pongan en riesgo esta estabilidad macroeconómica lograda hasta ahora, que la historia política de las elecciones no tenga tanto efecto y que las vacunas no se retrasen más allá”, comentó Velarde en la presentación del Reporte de Inflación.

El funcionario manifestó que es inimaginable en cualquier país del mundo, en el que operan los sistemas de reparto como la ONP, que se regule la devolución de los aportes, ya que las personas y la sociedad son conscientes de que estos recursos sirven para financiar las pensiones de los que están jubilados.

“Todo está alineado para que haya una recuperación muy rápida. Somos nosotros los que nos podemos disparar a los pies para que esto no suceda”, subrayó Velarde.

FACTORES QUE DETERMINAN LA VELOCIDAD DE RECUPERACIÓN

El BCR proyectó que, para este año, la economía peruana caería en 11,5%, en vez de 12,7% como lo había previsto en el Reporte de Inflación de setiembre. Para el 2021 previó un crecimiento del 11,5%, en vez de 11%.

De acuerdo con Velarde, uno de los factores que ayudan a la recuperación de la economía es el alza del precio del cobre, que en lo que va del año crece más del 25%. El funcionario indicó que la expectativa de los analistas es que el metal rojo vuelva a subir a niveles históricos debido al programa de infraestructura planteado por la nueva administración de Estados Unidos.

“Por último, la búsqueda por rendimientos conlleva a los inversionistas a comprar ‘commodities’ porque les rinde más frente a las tasas de interés de casi cero de los bonos de Estados Unidos o las tasas negativas de Europa, Suiza y Japón. [...] Tal como se están desarrollando las cosas, el precio del cobre incluso puede regresar el próximo año a niveles que hemos visto solo en los mejores momentos”, mencionó.

El presidente de la autoridad monetaria también destacó como indicador de la velocidad de recuperación de la economía el dinamismo del consumo interno de cemento, que creció a tasas cercanas al 10% por tres meses consecutivos, en setiembre, octubre y noviembre.

“El dato del consumo local de cemento en el penúltimo mes del año sumado al avance de la inversión pública en noviembre, aseguran un crecimiento de doble dígito del sector construcción para dicho mes”, manifestó el economista.

Proyecciones de crecimiento de la economía para el 2020, según el BCR

Reporte de setiembre Reporte de diciembre PBI primario -7% -8% Minería metálica -12,5% -14,1% Hidrocarburos -11,4% -11,1% PBI no primario -14,4% -12,4% Construcción -22,2% -15,6% Servicios -12,3% -10,6% Transporte -27,2% -26,9% Alojamiento y restaurantes -58,4% -50,2% PBI -12,7% -11,5%

Fuente: BCR.

A ello agregó que al impulso monetario se le sumará el fiscal, toda vez que, en los últimos tres meses, la inversión pública crece a una mayor velocidad.

“Estamos entrando a una inercia que nos hace pensar que la inversión pública va a seguir creciendo en los próximos meses”, acotó.

Finalmente, otro factor destacado por la autoridad monetaria es el alto nivel de ahorro privado, que alcanzó el 26,4% del PBI siendo el más alto en 30 años.

“Si conseguimos que este ahorro se canalice a gasto, eso puede ser un efecto dinamizador de la economía importante”, concluyó.

