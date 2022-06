La Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República aprobó por unanimidad el proyecto de ley N° 2396/2021, que extiende los plazos para la presentación de las propuestas de decreto supremo para el financiamiento de inversiones públicas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

De aprobarse en el Pleno del Congreso, el nuevo plazo para la entrega de solicitudes se extendería hasta el 20 de julio del 2022, mientras que el plazo de su publicación se ampliaría hasta el 2 de agosto de este año.

La norma sería la segunda actualización del tiempo de vigencia para solicitar estos créditos suplementarios. La Ley de Presupuesto Público del 2022 estableció un plazo límite hasta abril de este año. En marzo el Congreso amplió la presentación de propuestas hasta el 31 de mayo y para su promulgación hasta el 16 de junio.

“Por la pandemia se han perjudicado la ejecución de obras en este periodo de gobiernos locales y regionales. También por la inestabilidad política que se vive desde el Gobierno de Martín Vizcarra”, señaló Pedro Martínez, congresista de Acción Popular y autor del proyecto de ley.

“Muchos no han podido acceder a estos financiamientos porque si bien sus fueron aprobados en el sector, una vez que han llegado al Ministerio de Economía y Finanzas pasan por otro filtro técnico en el cual lamentablemente muchos se han quedado. Esto no es porque no hayan presentado a tiempo su documentación sino porque lamentablemente muchos funcionarios son continuamente derrocados y los expedientes se quedan prácticamente archivados”, agregó.