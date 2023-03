Hoy en día basta con perder un celular para poner en riesgo información valiosa como son los datos personales y las cuentas bancarias. Así también, han surgido nuevas modalidades de estafa y robo. ¿Cómo actuar en estos casos?

Desde el BBVA señalaron que, ante la pérdida o robo de un celular, lo primero que se debe hacer es llamar al banco para bloquear el token digital. Posteriormente, la entidad recomienda que el usuario afectado se comunique con su operador móvil para realizar el bloqueo del teléfono.

Además, se sugiere también mantener activadas notificaciones a través del BBVA Wallet, para conocer los movimientos de cualquier tarjeta, y, ante un robo, “apagar” o desactivar el plástico -también a través del BBVA Wallet-.

Por su lado, Interbank remarca que no solo se debe bloquear la línea telefónica con el operador, sino todas las tarjetas con las que uno cuente, de manera telefónica, por whatsapp, o en la banca por Internet.

Además de estos pasos, el Banco de Crédito del Perú (BCP) señaló que se debe estar alerta para evitar caer en fraudes a través de comunicaciones diversas (mensajes de texto, correo electrónico, entre otros), ya que el principal riesgo es perder el control de las cuentas personales de correo o redes sociales e incluso, de los accesos a los productos financieros. Durante la pandemia se han hecho más frecuentes robos relacionados al duplicado de chip, por ejemplo.

Seguros de tarjetas

Interbank cuenta con el Seguro de tarjetas 360°, que protege hasta por S/ 12.000 y cubre situaciones como compras no reconocidas en locales comerciales o Internet. Con este seguro devuelven los montos consumidos. Además, si se es víctima de un asalto luego del retiro de dinero en cajeros o ventanillas, este seguro devuelve el monto que fue retirado por el usuario o cliente. Esta protección se extiende a casos de secuestro, en el que la víctima es obligada a realizar una transacción por la aplicación.

TAMBIÉN LEE | Sector agrario: Aseguradoras ya reportan daños de hasta la mitad de clientes consecuencia del Ciclón Yaku

Si se identifican transacciones no reconocidas realizadas a través de cualquier canal digital, también se podrá solicitar la devolución del dinero, incluso si, por equivocación, se ingresa a una página web falsa y se realizan transacciones; así como las transacciones no reconocidas por el robo de tu celular.

Cabe señalar que el seguro para tarjetas no solo protege a las de Interbank, sino también a la de otros bancos.

Lo mismo sucede con el BBVA, con su Seguro de Protección de Tarjetas que tiene una cobertura de hasta US$ 10.000. Este seguro ofrece protección ante el uso forzado de la tarjeta por robo y compras fraudulentas por Internet. Además, protege las compras realizadas con la tarjeta BBVA ante cualquier robo.

Si producto de un asalto la persona termina hospitalizada, recibe un reembolso de gastos médicos por hospitalización y un reembolso de hasta US$ 250 por el trámite de los documentos robados.

El BCP contaba hasta principios de enero del 2020 con un Seguro de Protección de Tarjetas que fue renovado por el Seguro de Protección de Tarjetas Plus, al cual recomiendan migrar. La migración no es automática porque se trata de seguros con condiciones diferentes.

Este nuevo seguro cubre compras no reconocidas en establecimientos comerciales, retiros no reconocidos en cajeros automáticos y dinero retirado por cajero automático ante robo o secuestro por S/ 5.000 y compras o pagos de servicios no reconocidos por Internet y transferencias también por Internet por un monto de S/ 15.000 al año.

Reconoce los fraudes electrónicos

Se identifican 4 tipos comunes de robo digital:

1. El ‘phishing’, que es una estafa en la que se intenta suplantar al banco para que el cliente revele información confidencial. Por ello, se debe desconfiar de los correos que ofrecen premios o que generen alarma para solicitar datos o información sensible.

En este caso, el BCP recomienda revisar detalladamente la dirección email desde la que se envía el correo ya que suelen cambiar alguna letra del correo para hacerlo parecer verídico. Así también, evitar usar los links directos de los correos.

2. Por otro lado, se encuentra el llamado Smishing, un tipo de estafa en la que se envían enlaces falsos a través de mensajes de texto para obtener información sensible. No se debe responder a estos mensajes que solicitan realizar una llamada, operación o brindar datos y claves secretas.

TAMBIÉN LEE | Sunat: contribuyentes de zonas en estado de emergencia postergarán obligaciones tributarias hasta por tres meses

En caso reciba un SMS así, se debe revisar que aparezca el nombre de las empresas como remitente y en ningún caso acceder directamente a un link, si este se ve sospechoso.

3. Vishing es una estafa en la que se intenta obtener información confidencial a través de llamadas telefónicas. Como cliente, no se debe revelar nunca la clave SMS, token digital, clave dinámica, clave de cuentas o tarjetas ni el código CVV o CVC de las mismas a nadie por ningún medio y bajo ninguna circunstancia.

4. SIM Swapping, bajo esta modalidad los ciberdelincuentes sustituyen ilegalmente el número de teléfono solicitando un duplicado de chip del celular a nombre del cliente. Con este número se solicitan cambios de contraseñas y accesos a correos y otras cuentas digitales pues muchas entidades solicitan una confirmación de dos pasos a través de SMS y celular. Los usuarios se pueden dar cuenta de esto si alguna vez han tenido un corte permanente de sus líneas móviles.