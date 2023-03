El PBI del sector construcción tendría una caída interanual del 12,3% en febrero, estimó Capeco.

“El consumo de cemento acumula seis meses de baja, teniendo un récord de caída del 17%. Las empresas del sector en el primer bimestre del año han expresado que tuvieron una afectación del 3,7% en sus operaciones [en comparación a enero y febero del 2022], sobre todo en el sector infraestructura. Por eso el sector construcción caería 12,3% en febrero”, explicó Guido Valdivia, director ejecutivo de Capeco. El gremio proyectó que las operaciones de las empresas del sector tendrán una recuperación del 0,2% en los próximos dos meses. Las divisiones de infraestructura y proveedores se recuperarían, pero la de edificaciones caería.

Por otro lado, Valdivia advirtió que los créditos hipotecarios disminuyeron en 20,3% entre febrero del 2022 y enero del 2023.

“Si vemos mensualmente el desembolso de créditos hipotecarios, viene cayendo por cinco meses consecutivos. En enero disminuyó 20,3%, sobre todo por la caída en las operaciones que se financian como vivienda”, añadió.

En ese sentido, en enero del 2023 se otorgaron 2,589 créditos hipotecarios de los cuales 1.511 tuvieron su origen en instituciones financieras. Esta última cifra representó un retroceso del 33,1% frente a las operaciones que se hicieron hace un año.

El representante del gremio explicó que entre febrero del 2022 y enero del 2023 se otorgaron S/12.832 millones en créditos hipotecarios. Esto representó una disminución del 21,1% frente a lo obtenido entre febrero del 2021 y enero del 2022 (S/16.271 millones).

En ese sentido, remarcó que las instituciones financieras otorgaron 27,1% menos créditos, llegando a los S/10.531 millones, mientras que los créditos del Fondo MiVivienda crecieron en 26,1% y ascendieron a S/2.300 millones.

Autoridad Nacional de Infraestructura

Capeco indicó que la creación de una Autoridad Nacional de Infraestructura -propuesta por el Poder Ejecutivo- solo centralizaría la gestión de proyectos priorizados por el sector. Valdivia advirtió que esta institucionalización solo priorizaría a los proyectos contratados a través de convenios Gobierno a Gobierno.

“No sería una Autoridad Nacional de Infraestructura, sino una gestora de cierto tipo de proyectos. Estamos viendo una solución alternativa, como es la idea del Ministerio de Obras Públicas [...] No estamos repitiendo el esquema similar a la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios y Forsur, que han fracasado porque el Estado es ineficiente y porque no atacan la causa de los desastres naturales”, afirmó.

El representante de Capeco añadió que el Estado es incapaz de atender a la población damnificada por las lluvias e inundaciones del norte, ni tiene la capacidad de mitigar los efectos de desastres naturales eficientemente. Por ese motivo propuso que se busquen soluciones integrales a la problemática, que no centren los esfuerzos en una sola entidad.