El plan económico del libertario tiene como uno de sus ejes centrales el cierre del Banco Central porque, según el “plan de gobierno” que presentó Milei a través de un video de Youtube, “no hay otra manera de terminar con la inflación”.

A través de la Plataforma Electoral Nacional, La Libertad Avanza detalló que el cierre de la entidad será parte de un proceso de eliminación del aparato estatal. “Comenzarán a eliminarse de forma progresiva los planes sociales a medida que se generen otros ingresos como consecuencia de la creación de puestos de trabajos en el sector privado, liquidación del Banco Central de la República Argentina, estableciendo un sistema de ‘banca Simons’, con encajes al 100% para depósitos a la vista”, señala el documento.

Además, Milei plantea la dolarización de la economía, es decir, abandonar el devaluado peso argentino en un plazo aproximado de dos años y medio. Ante la escasez de la moneda estadounidense en el país -se necesitarían alrededor de US$40.000 millones para la dolarización-, el candidato sostuvo en su cuenta de X (antes Twitter) que “estuvimos avanzando en negociaciones y ya conseguimos los dólares para dolarizar la economía al valor del dólar de mercado. Seguimos trabajando para resolver un gran problema de Argentina, que es la inflación”. No explicó cómo los consiguió.

Otra de las propuestas de la candidatura es la reducción de un 15% del gasto público después de un reordenamiento del Estado. Esta decisión incluye la reducción de ministerios, de 18 a ocho, incluyendo la fusión de entidades, como los Ministerios de Desarrollo Social, Salud y Educación. Según el partido, esto se haría para “elaborar políticas públicas transversales que garanticen la no intromisión de un área en la otra que terminen interfiriendo en la obtención de los mejores resultados”.

Asimismo, según el documento presentado a las autoridades electorales, la reducción del Estado incluye la eliminación de “el 90%” de los tributos que tienen un impacto del 2% del PBI argentino y “entorpecen” la economía.

Por otro lado, Milei también plantea la restructuración del pago de la deuda del país con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El candidato indicó durante la semana que el FMI se comunicó con su equipo para buscar una reunión y aseguró que es posible llegar a un entendimiento con dicha institución “porque tenemos una hipótesis de ajuste mucho más fuerte que la de ellos […] El Fondo te propone un número fiscal y cómo lo alcanzas es problema tuyo”. Actualmente la deuda de Argentina con la multilateral asciende a US$44.000 millones.

Convulsión en el mercado

A pesar de que Milei todavía no ganó la presidencia -equiparándolas con las votaciones peruanas, las PASO funcionan como una primera vuelta donde los candidatos de las cinco fuerzas políticas con mayor cantidad de votos pasan a las Elecciones Generales-, los mercados sí tuvieron una reacción inmediata a los resultados.

El lunes el dólar oficial subió en 22,4%, teniendo un valor de 365,50 pesos. El martes la cifra aumentó a 366,63 pesos por cada moneda estadounidense. En tanto, el dólar blue, tipo de cambio no oficial, subió 125 pesos en dos días y cotizó al cierre del mercado del martes en 730 pesos.

Para Hugo Perea, economista jefe de BBVA Research, la volatilidad del mercado se debió a la posibilidad de que Milei sea electo presidente en las Generales, pero también al riesgo del continuismo. Otro de los candidatos elegidos fue Sergio Massa, actual ministro de Economía del país y representante del partido kirchnerista.

“Los agentes económicos esperan cambios radicales que en el corto plazo generen fricción, pero también ven la posibilidad de un continuismo que pueda complicar las cosas. Se han puesto defensivos, empezó a haber mucha presión en el mercado cambiario, por lo que se depreció el tipo de cambio oficial, acompañado de una subida de la tasa de interés”, señaló.

Opinan los especialistas

El Comercio contactó a tres economistas para que den su versión sobre los planteamientos de Milei acerca del cierre del Banco Central, la dolarización de la economía, la reducción de ministerios y la restructuración del pago de la deuda con el FMI. Estas son sus respuestas.

Elmer Cuba, socio en Macroconsult

Cierre del Banco Central: “Milei está desesperado por cerrar el Banco Central y dejar de emitir pesos, pero si cierras el Banco Central tu economía queda muy frágil frente a cualquier choque externo. Por ejemplo, tendrías dependencia monetaria frente a lo que decida hacer la Reserva Federal de Estados Unidos (FED). Lo que haga la FED te lo hará a ti, tomando en cuenta que se dejarían de emitir pesos y la economía solo tendría dólares”.

Dolarización de la economía: “Dolarizar es la última opción que se puede tomar cuando un país no tiene futuro. La moneda argentina fue pésimamente usada, pero lo mejor es recuperarla, como el Perú, antes que perder la moneda, como Ecuador. También pierdes el tipo de cambio, que es una variable muy importante en economías abiertas, porque te permite devaluar y ajustarte a choques externos. Si pierdes el tipo de cambio es complicado para la economía, lo que le sucede a Ecuador, que es mucho más propenso a recesiones que el Perú”.

Reducción de ministerios: “Él tiene un punto ahí. El gasto público argentino es el 40% del PBI, es del tamaño de una economía europea, pero no lo puede financiar. El país tiene muchas prestaciones estatales que no puede financiar y la única manera que Argentina baje la inflación es reduciendo el gasto público. Ellos verán qué parte de presupuesto tocarán para reducirlo”.

Restructuración de la deuda con el FMI: “Milei o cualquiera que gane la presidencia requerirá volver a entenderse con el FMI. El FMI seguramente le va a recomendar lograr la reducción de la inflación a la peruana y no dolarizar. Efectivamente Milei es más duro que el FMI, pero no tiene la capacidad en el Congreso para aprobar las medidas propuestas”.

Marco Ortiz, especialista en política monetaria de la Universidad del Pacífico

Cierre del Banco Central: “Cerrar el Banco Central no es la única manera de reducir la inflación. Es posible hacerlo con el cierre, pero depende de las características de cada país. Durante la presidencia de Menem, Argentina tuvo una estabilización del cambio fijo, no es lo mismo que Milei plantea, pero al inicio fue exitosa. Sin embargo, fijar el cambio generó desbalances después, que terminaron explotando y fue lo que casó en la crisis del 2000″.

Dolarización de la economía: “Cuando dolarizas por completo, la economía va a sufrir más los choques externos porque no tendrá un tipo de cambio que permita un escape. Luego está que al dolarizar directamente puedes ganar mucha confianza en la moneda, porque ya no es la moneda de tu Banco Central, sino la de Estados Unidos. Como la gente confía en esa moneda la inflación en el corto plazo va a converger y se esperaría una inflación parecida a la de Estados Unidos. Son las dos caras de la moneda”.

Reducción de ministerios: “Si uno piensa en reducir el tamaño del Estado, el tamaño del déficit fiscal va a reducirse, es lo que uno anticiparía de estos recortes severos de gasto público. Pero más allá del tema del tamaño del Estado, que es lo que se puede discutir, uno puede encontrar ejemplos: países con un alto nivel de gasto público con un desarrollo elevado y países con un alto gasto público, pero con niveles catastróficos de desarrollo. No es un tema estrictamente de tamaño del Estado, es un tema más de si los funcionarios públicos tienen los incentivos para servir a la Nación”.

Restructuración de la deuda con el FMI: “Si la reforma de Milei es exitosa, no necesitará de nuevos fondos del FMI, pero eso solo ocurrirá si efectivamente la reforma es creíble y logra reducir los costos para la deuda. Si no sucede eso, si le sucede como al presidente Macri, que se endeudó para salir de la crisis y por efecto del juego político terminó más en el fondo, entonces la dependencia del FMI sería todavía mayor”.

Hugo Perea, economista jefe de BBVA Research

Cierre del Banco Central: “En caso se diera esta situación, habría que ver todo el proceso legal y constitucional que se tiene que llevar a cabo, que no es nada sencillo. En segundo lugar, el no tener un Banco Central significa que abandonaste tu política monetaria. Los países tienen dos herramientas de política: la política fiscal y la monetaria. En lugar de tener dos herramientas te vas a quedar con una. No tener un Banco Central requiere mucha disciplina fiscal. La falta de disciplina sucedió en los años noventa y desencadenó en la crisis del 2001″.

Dolarización de la economía: “La moneda ya no dependería de lo local, sino que dependería de la FED y la FED solo actuaría dependiendo de la conveniencia de Estados Unidos. Si Argentina está abajo, la FED no va a actuar de acuerdo a su ciclo económico. Si [Argentina] está abajo y la FED decide tomar medidas duras, va a terminar peor. Ecuador cuando se dolarizó pasó por esas circunstancias. En cambio Perú en una situación extrema, prefirió darle más institucionalidad a su política y le dio autonomía al Banco Central”.

Reducción de ministerios: “Más importante que la cantidad de empleados públicos es hacer eficiente el gasto público. Si se comprueba que hay un exceso, se deben tomar medidas correctivas. A finales de mayo el diario La Nación de Argentina publicó un artículo mencionando las consecuencias de dos décadas de gobiernos kirchneristas. Uno de sus puntos era la evidencia del crecimiento del Estado, indicaba que los argentinos que dependían de transferencias o remuneración del Estado eran 6,3 millones de personas en el 2006. […] En el 2023 podrían llegar a superar los 18 millones. En el sector privado son 6,2 millones”.

Restructuración de la deuda con el FMI: “Argentina necesita llegar a un arreglo porque los mercados de capitales externos están cerrados con este país. Parte de la liquidez que requieren en dólares viene de los préstamos que esta entidad eventualmente le hace. El FMI dice “te presto, pero tienes que hacer unos cambios a la economía que permitan mejorar tu situación económica hacia adelante”. A algún tipo de arreglo se tendría que llegar aquí. Habría que ver los impactos en las cuentas fiscales que tendrían las medidas de Milei en caso gane la presidencia”.