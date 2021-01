Conforme a los criterios de Saber más

Dando una mirada a las cifras pre COVID-19 podemos ver que 341.000 empleos peruanos se sustentaban en el transporte aéreo. De estos, 223.000 estaban vinculados al turismo. Y si lo vemos como aporte económico: un 2,6% del PBI estaba sustentado en turistas extranjeros que llegaban al país por vía aérea, según IATA.

La contribución de la aviación al turismo y, por tanto, para su reactivación, está más clara que el agua, aunque parece no para todos.

El 30 de diciembre pasado se publicó la Ley 31103, que declara de interés nacional la reactivación del sector turismo, con el propósito de crear, ampliar, mejorar y recuperar la infraestructura turística, vial y de saneamiento; así como priorizar la participación en ferias internacionales de turismo, donde el pabellón del Perú es de los más visitados. Sin duda, una iniciativa positiva y necesaria.

Pero al día siguiente se publicó el Decreto Supremo No. 207-2020-PCM, que estableció una cuarentena obligatoria por 14 días para quienes arriben al Perú. Vengan o no con su PCR negativo o prueba de antígenos. Ya el 21 de diciembre se habían suspendido los vuelos de destinos de más de 8 horas para prevenir la propagación de la nueva cepa del COVID-19. Y el 15 de enero se estableció que los turistas procedentes de Europa o Sudáfrica –o con escala en estos países– no ingresarán al país hasta el 31 de enero.

Todas estas medidas constituyen un cierre de fronteras a turistas extranjeros sanos que querían visitar y gastar en el país. Nadie paga 15 días de hotel o 6 días (tras la última disposición) para estar encerrado, más aún cuando el Perú es considerado un destino caro.

Ante tal incongruencia, las empresas vinculadas al turismo no podrán utilizar las medidas anunciadas para su reactivación, pues ello supone que tendrán que pagar un fraccionamiento o endeudamiento sin contar con su insumo principal: los turistas. Nuestras medidas deben ser coordinadas para que las políticas de un sector no entorpezcan la del otro. La salud y la economía no son opuestos.

Siendo el transporte aéreo indispensable para la reactivación del turismo, lo coherente sería apoyarlo. La aviación junto con el turismo han sido los sectores más golpeados por la pandemia. Y una ayuda a las aerolíneas tendría un efecto dominó hacia todas las industrias conexas. A diferencia de nuestros países vecinos, a pesar de las continuas solicitudes para la dación de medidas de apoyo, la industria no ha recibido soporte alguno del Estado peruano.

