La ministra de Desarrollo Agrario y Riego, Patricia Ocampo, anunció en el Congreso de la República que entre enero y abril del 2023 se elaboraría el expediente técnico del saldo de obra de la presa Palo Redondo, etapa inicial del proyecto agrario Chavimochic III, y que su buena pro podría darse en octubre de ese año.

“Entre los meses de mayo a octubre donde sería dada ya la buena pro de la obra […] Entre enero y mayo del 2023 se realizarán pruebas de diagnóstico físico de la propia infraestructura, eso es para elaborar los términos de referencia del expediente técnico de manera veraz. Esto se tiene programado de manera paralela conjuntamente con lo que sería la elaboración del expediente técnico del saldo de la obra de la presa Palo Redondo entre el mes de enero del año 2023 y mes de abril”, afirmó Ocampo.

Asimismo, resaltó que una parte importante para el cumplimiento de los plazos es que el concesionario, integrado por Novonor (ex Odrebrecht) y Aenza (ex Graña y Montero) entreguen la posesión de la obra el 5 de diciembre de este año. La semana pasada presentaron la solicitud oficial para que se haga el traslado.

“Se [presentó] el documento a la concesionaria para poder avanzar justamente en el proceso de entrega de los bienes y el saldo de obra. Ellos lo han manifestado muchas veces, que van a dar el mayor aporte para que se pueda realizar de una manera ágil y transparente. La fecha es el 5 de diciembre, pero va a depender de ellos”, dijo.

A pesar de esto, la cartera todavía no definió la modalidad si el saldo de obra se realizará a través de obra pública, asociación público-privada o a través de un acuerdo gobierno a gobierno.

Las obras de Palo Redondo tienen un avance del 70%. Esta es la primera etapa del proyecto y tiene una inversión total de US$356 millones. Agregando otros gastos relacionados al proyecto, las obras costarán US$ 715 millones.

Cuestionamientos

Según Víctor Flores, presidente de la Comisión Investigadora Chavimochic, es importante que el ministerio defina cuál será la modalidad de contratación. “Hoy no existe el contrato, entonces el Estado tiene la posibilidad de hacer lo mejor. El contrato de concesión ligaba el inicio de la construcción de las obras del canal madre una vez se culminara la presa Palo Redondo. Hoy ya no hay eso, pero si no hacen nada no solo es una falta de respeto, sino una omisión grave”, indica.

Para Ronald Fernández Dávila, socio de Infraestructura y Proyectos en el estudio PPU, los plazos para la realización del concurso serían más amplios. “No tomará menos de 12 meses poder organizar un nuevo concurso sobre la base de la presa. Deberían avanzarlo desde ahora. Es fundamental que el Midagri reciba los bienes y los mantenga a efecto de que la obra no pierda valor y no se deteriore”, asegura.

En tanto, Giancarlo Villafranqui, socio de CMS Grau, advierte que la cartera no debe descuidar los pendientes legales sobre la resolución contractual. “En caso no se aprueben todos los reclamos del concesionario, este puede presentar la nulidad del laudo ante el Poder Judicial. Ahí podrían pedir suspender los efectos del laudo, mientras se resuelve el proceso y eso dificultaría la licitación”, dijo.

Cabe recordar que el concesionario del proyecto solicitó la nulidad de tres disposiciones del laudo arbitral que resolvió el contrato de Chavimochic III. Según el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, el 13 de enero vence el plazo para que el tribunal internacional dé una respuesta definitiva e inapelable. Por confidencialidad del proceso la cartera no brindó detalles de lo solicitado por el concesionario, pero indicó que se refiere a “aspectos económicos” del laudo. Según Villafranqui, una vez se tenga esa resolución se abrirá la posibilidad de que el concesionario solicite la nulidad de lo resuelto ante el Poder Judicial.