Luego de que el tribunal arbitral de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional resolviera el contrato de concesión de Chavimochic III, el futuro del proyecto quedó en el limbo. El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) todavía no definió cuál será la modalidad de contratación con la que se terminará la presa de Palo Redondo -única infraestructura del proyecto con un avance de obras- ni se conocen los plazos para su nueva licitación. Katty Aquize, procuradora pública de la entidad, señala en esta entrevista que se depende del laudo arbitral en última instancia para poder definir fechas.





—¿El Midagri deben de tener la posesión de las obras de Chavimochic III antes de que defina cuándo se va a contratar a la empresa que realice el expediente técnico del saldo de obra de la presa Palo Redondo y la posterior licitación del proyecto?

Es correcto.

—¿Entonces se debe de esperar el pronunciamiento final del tribunal arbitral para que ustedes puedan definir el futuro de Chavimochic III?

Lo que ha pasado es que luego de emitido el laudo el día 4 de octubre de este año nosotros hemos tenido tres reuniones posteriores con el concesionario. En ellas, el concesionario nos dijo que no presentaría escritos contra el laudo. Sin embargo, en una cuarta reunión nos dijo que lo harían y así lo hicieron el 25 de octubre pasado. Es un requisito de exclusión, solicitando que se excluyan tres puntos del laudo que no puedo manifestar por un tema de confidencialidad del arbitraje. Son puntos relacionados a temas económicos.

El 2 de noviembre el concesionario presentó un segundo escrito dejando constancia de que el laudo no tendría una fundamentación adecuada. El tribunal nos ha trasladado ambos escritos para que nosotros absolvamos, que opinemos. Esto ha activado los plazos que tienen que correr para que el laudo quede consentido y vencen el 13 de enero.





—¿Esa es la última instancia del arbitraje?

Sí. Lo publicado se llamará laudo integrado. Contra ese laudo no hay una instancia más, salvo un pedido de nulidad ante el Poder Judicial.





—¿Si se llegara a dar ese pedido ante el Poder Judicial habría un riesgo de nuevas paralizaciones en las obras?

He escuchado muchas intervenciones que dicen que si se va al proceso de nulidad se paralizaría la ejecución del saldo de obra. Eso no es verdad, no lo impide. El Midagri podría avanzar con el inicio de saldo de obra mientras lo demás se va viendo en el Poder Judicial.

—Entonces hasta que el tribunal no emita el laudo integrado no se podrá volver a concesionar el proyecto.

Si bien sin la entrega de las obras no podemos concesionar, eso no quita que nosotros vayamos tomando otras acciones sin necesidad que el laudo esté consentido. Por ejemplo, la semana pasado la semana pasada un equipo del Midagri visitó la obra para ver cómo se encuentra la obra tras seis años de paralización.





—Una vez se resuelva en última instancia el laudo, ¿cuánto tardará la entrega del proyecto por parte del concesionario?

La entrega y recepción de la obra no es un tema fácil porque no solamente es la obra, que es una construcción monumental, sino también un tema de documentos y todo aquello que pudiera ser parte de la concesionaria o que la concesionaria pudo trabajar durante el tiempo. Ese plazo no lo podría comentar porque lo tiene que definir el concesionario. Apelamos a su buena fe para que se haga a la brevedad posible.





—Supongamos que el proceso culmina el 13 de enero, estamos a menos de dos meses de esa fecha, ¿por qué el Midagri todavía no define si Chavimochic III se realizará a través de obra pública o asociación público privada?

Esas preguntas que me está haciendo son preguntas que debe contestar el área técnica. Lo que yo le puedo comentar es que el área técnica ya está en evaluación de cuál será la modalidad.

—Ayer la ministra Patricia Ocampo no se presentó ante la Comisión Especial Proinversión del Congreso para esclarecer el tema de Chavimochic III. Las autoridades presentes indicaron que ello se debe a su nulo interés sobre el futuro del proyecto. ¿Qué opina al respecto?

La ministra se ha estado presentando a las citaciones. Ayer tuvo una reunión. No tengo el detalle, pero constantemente tanto mi persona como la ministra somos citadas y asistimos a la comisión.