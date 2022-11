Enel, la empresa de energía más grande de Italia y la segunda más importante del Perú, anunció su retiro de “algunos negocios y geografías que ya no están alineadas con su estrategia”, entre ellas, nuestro país.

Francesco Starace, CEO de la multinacional, señaló que este repliegue comprende la venta de todos los activos de la italiana en Perú a partir del 2023, lo mismo que sus negocios en Argentina y Rumania.

“Tenemos partes interesadas (en la compra de Enel Perú) y creemos que ese proceso se terminará” en el lapso del 2023″, señaló el ejecutivo italiano en el Capital Markets Day Enel 2022, celebrado hoy en Milán.

Starace precisó que el retiro de Perú obedece a que Enel ya ha alcanzado una posición estable de crecimiento y, por lo tanto, “no puede invertir más”.

“No es que no nos gusta Perú, pero hemos terminado lo que teníamos que hacer allí y no hay mucho más que podamos hacer (...) No es un juicio negativo sobre el marco regulatorio o las políticas implementadas por el país”, dijo.

La desinversión de Enel en Perú, Argentina y Rumania está enmarcada en la crisis energética global generada por la guerra en Ucrania, y tiene por objetivo reducir su deuda para que pueda financiar nuevas inversiones.

Enel Perú opera la red de distribución eléctrica más grande del Perú, centrada en 50 distritos de Lima. (Foto: El Comercio).

Estas medidas incluyen también la venta de su portafolio de gas natural en España, la venta de su negocio de distribución eléctrica en Brasil (Ceará) y su retiro de “activos renovables menores no vinculados a bases de clientes importantes”.

Con esto, la multinacional espera reducir su deuda en alrededor de 21 mil millones de euros y lograr un impacto positivo de 2.800 millones de euros en su EBITDA ordinario y de 900 millones de euros en sus ingresos ordinarios netos al 2024.

« Al final del período del plan, el grupo espera ser más ágil, centrándose en sus países principales (core countries), con una reducción esperada en la fuga de minorías y una mejora significativa en las métricas crediticias”, precisó Enel.

DESINVERSIÓN GLOBAL

Enel administra cinco negocios en nuestro país: Enel Generación Perú, que opera 1,677.7 MW en energía hidroeléctrica y termoeléctrica; Enel Generación Piura, operador de la planta térmica de Malacas ; Enel Distribución Perú, la cual distribuye energía eléctrica a más de 50 distritos de Lima; Enel Green Power Perú, empresa que opera 10 centrales solares, eólicas y mini-hidroeléctricas; y Enel X Perú, dedicada a electromovilidad y soluciones tecnológicas.

Bloomberg Línea indicó la semana pasada que estos negocios estarían valorizados en US$ 5.000 millones. Y añadió que esto ya habría « atraído el interés preliminar de pretendientes estratégicos y fondos de inversión ».

Enel es el principal operador de centrales solares y eólicas del Perú (Foto: Enel).

En lo que va del año Enel completó su retiro de Rusia y la venta de su negocio de distribución eléctrica en Goias (Brasil). Para fines de año espera finalizar la venta de sus activos de transmisión eléctrica y gas natural en Chile.

Para el próximo año espera completar también su salida de los Estados Unidos y de su negocio de movilidad eléctrica urbana, Enel X Way.

La multinacional centrará sus operaciones en seis paises, entre ellos Italia, España, Chile y Brasil. Contempla añadir otras geografías, como Australia y Grecia.