Las empresas Sedapal y Pluz Energía Perú (anteriormente Enel) informaron la ejecución de cortes programados en los servicios de agua potable y electricidad en diversos distritos de la capital los días 20, 21 y 22 de abril de 2026.

Estas interrupciones tienen como objetivo realizar trabajos de mantenimiento preventivo, limpieza de reservorios y mejoras en la infraestructura para optimizar el suministro.

Las autoridades recomiendan a la ciudadanía almacenar agua y tomar medidas de precaución con sus equipos electrónicos antes del inicio de las labores.

Lunes 20 de abril

Servicio Eléctrico (Pluz Energía Perú):

Comas (08:00 – 18:00): Asoc. Prop. César Vallejo (Mzs. A, B), Ex Fundo Chacra Cerro (Mz. S/N), Lotización Chillón (Mz. B) y Tambo Río (Mz. S/N).

Asoc. Prop. César Vallejo (Mzs. A, B), Ex Fundo Chacra Cerro (Mz. S/N), Lotización Chillón (Mz. B) y Tambo Río (Mz. S/N). Breña (08:30 – 10:30): Urbanización Chacra Colorada, Av. Tingo María (cdras. 2-5, 12) , pasaje Privado (cdra. 3), Jr. Pariacoto (cdras. 7, 11, 12), Jr. Aija (cdra. 3), Jr. Mantaro (cdras. 1, 2), Jr. Jangas (cdras. 5, 6) y Jr. Manoa (cdras. 3-5).

Urbanización Chacra Colorada, , pasaje Privado (cdra. 3), Jr. Pariacoto (cdras. 7, 11, 12), Jr. Aija (cdra. 3), Jr. Mantaro (cdras. 1, 2), Jr. Jangas (cdras. 5, 6) y Jr. Manoa (cdras. 3-5). Los Olivos (08:30 – 18:30): Urbanización Las Casuarinas del Naranjal, Av. Naranjal y Av. Los Pinos (Mz. A) , Av. Praderas de Naranjal (Mzs. A-G), A.H. Mayorazgo (Mzs. B, C Etapa 1) y A.H. Casuarinas Ampliación (Mzs. A-G).

Urbanización Las Casuarinas del Naranjal, , Av. Praderas de Naranjal (Mzs. A-G), A.H. Mayorazgo (Mzs. B, C Etapa 1) y A.H. Casuarinas Ampliación (Mzs. A-G). Carabayllo (09:00 – 18:00): Asoc. Agropecuaria Valle Sagrado (Mzs. A-P), Asoc. Trabajadores en Recuperación de Metales (Mz. B) y Asoc. Cruz del Norte (Mzs. E-G).

Asoc. Agropecuaria Valle Sagrado (Mzs. A-P), Asoc. Trabajadores en Recuperación de Metales (Mz. B) y Asoc. Cruz del Norte (Mzs. E-G). San Juan de Lurigancho (09:00 – 18:00): Urbanización Azcarrunz, calle San Francisco (cdras. 7, 8) y Jr. Las Mercedes (cdra. 10).

Urbanización Azcarrunz, y Jr. Las Mercedes (cdra. 10). Puente Piedra (09:30 – 17:30): Asociación Pequeños Avicultores El Dorado (Mzs. E, E1, H).

Asociación Pequeños Avicultores El Dorado (Mzs. E, E1, H). San Miguel (13:00 – 15:00): Jr. Cristóbal de Lozada y Puga (cdra. 1), Av. Parque de las Leyendas (cdras. 1-5), calles Alfredo Novoa Cava (cdras. 1, 3), Fidel Olivas Escudero (cdras. 1, 3) y urbanizaciones Maranga y Pando.

Servicio de Agua (Sedapal):

San Juan de Lurigancho (13:00 – 23:00): A.H. Alta Paloma, A.H. El Chaparral y A.H. Villa Los Andes.

A.H. Alta Paloma, A.H. El Chaparral y A.H. Villa Los Andes. San Martín de Porres (12:00 – 20:00): Asociación Rosa de América, Programa de Vivienda Señor de los Milagros y urbanizaciones Santa Isolina, Santa Luisa y Santa Luzmila.

Asociación Rosa de América, Programa de Vivienda Señor de los Milagros y urbanizaciones Santa Isolina, Santa Luisa y Santa Luzmila. Chaclacayo (Turno 1: 07:00 – 19:00): Urbanización El Cuadro.

Urbanización El Cuadro. Chaclacayo (Turno 2: 12:00 – 23:50): Urbanización El Cuadro.

Urbanización El Cuadro. San Juan de Miraflores (06:42 – 16:00): Urbanización C.H. San Juan de Miraflores.

Urbanización C.H. San Juan de Miraflores. La Molina (07:40 – 15:00): Urbanizaciones Matazango, Camino Real y Santa Magdalena Sofía.

Martes 21 de abril

Servicio Eléctrico (Pluz Energía Perú):

San Miguel (Bloque 1: 08:00 – 18:00): Urb. Miramar (Jr. 28 de Julio, Jr. Atahualpa), Av. Libertad (cdras. 25-29) , Av. La Paz (cdras. 22-29) y Av. Costanera (cdras. 25, 29).

Urb. Miramar (Jr. 28 de Julio, Jr. Atahualpa), , y Av. Costanera (cdras. 25, 29). San Miguel (Bloque 2: 09:00 – 11:00): Calle Manco II (cdra. 1) esquina con Padre Urraca.

Calle Manco II (cdra. 1) esquina con Padre Urraca. San Miguel (Bloque 3: 13:00 – 15:00): Av. Venezuela (cdras. 53, 54) .

. Puente Piedra (Bloque 1: 09:00 – 18:00): A.H. Santa Rosa (Mzs. 95F a 113), Av. Prolongación Huancayo (Mz. 97, 97B, 98) y Agrup. Familiar Villa Norte (Mzs. A-Z).

A.H. Santa Rosa (Mzs. 95F a 113), y Agrup. Familiar Villa Norte (Mzs. A-Z). Puente Piedra (Bloque 2: 09:30 – 17:30): Asoc. El Dorado de Zapallal ( Av. El Dorado cdra. 1 ) y Asoc. Pequeños Avicultores El Dorado (Mzs. A, B, C, Z).

Asoc. El Dorado de Zapallal ( ) y Asoc. Pequeños Avicultores El Dorado (Mzs. A, B, C, Z). Breña (Bloque 1: 10:00 – 15:00): Av. Gral. Varela (cdra. 16) y Av. Restauración (cdra. 4).

y Av. Restauración (cdra. 4). Breña (Bloque 2: 13:00 – 15:00): Av. Centenario (cdras. 4, 5) , Av. Jorge Chávez (cdras. 13-15) y Av. Restauración (cdras. 4, 5).

, y Av. Restauración (cdras. 4, 5). Carabayllo (09:30 – 17:30): C.P. Chocas Alto (Mzs. A-E).

C.P. Chocas Alto (Mzs. A-E). Lima Cercado (10:00 – 13:00): Urbanización Conde de la Vega y Av. Luis Carranza (cdras. 21, 22) .

Urbanización Conde de la Vega y . Los Olivos (13:00 – 16:00): Urb. Industrial Infantas, Av. Alfredo Mendiola (cdras. 55-57), Jr. El Sodio y Jr. Helio.

Servicio de Agua (Sedapal):

Lurigancho (Turno 1: 08:00 – 20:00): Urb. San Antonio de Carapongo (4ta etapa) y Urb. Los Girasoles de Huampaní Parte Alta.

Urb. San Antonio de Carapongo (4ta etapa) y Urb. Los Girasoles de Huampaní Parte Alta. Lurigancho (Turno 2: 13:00 – 23:50): Urb. San Antonio de Carapongo (1ra etapa) y Urb. Los Girasoles Parte Baja.

Urb. San Antonio de Carapongo (1ra etapa) y Urb. Los Girasoles Parte Baja. San Juan de Lurigancho (Turno 1: 10:00 – 18:00): A.H. Nueva Juventud.

A.H. Nueva Juventud. San Juan de Lurigancho (Turno 2: 13:00 – 21:00): A.H. Los Ángeles, A.H. Las Casuarinas de Collique y A.H. Collique 4ta zona.

A.H. Los Ángeles, A.H. Las Casuarinas de Collique y A.H. Collique 4ta zona. San Miguel (Bloque 1: 10:00 – 21:00): Urbanizaciones Las Leyendas y Maranga.

Urbanizaciones Las Leyendas y Maranga. San Miguel (Bloque 2: 10:00 – 22:00): Cuadrante de las avenidas Elmer Faucett, Venezuela, Parque de las Leyendas y La Marina .

Cuadrante de las . Chaclacayo (08:00 – 20:00): Urbanización El Cuadro.

Urbanización El Cuadro. Santa Anita (09:00 – 21:00): Cooperativa Viñas de San Francisco, Urb. Portada de Ceres y Urb. Productores.

Cooperativa Viñas de San Francisco, Urb. Portada de Ceres y Urb. Productores. Independencia (12:00 – 20:00): A.H. 3 de Junio, José C. Mariátegui, San Camilo y Urb. José Gálvez.

A.H. 3 de Junio, José C. Mariátegui, San Camilo y Urb. José Gálvez. La Molina (13:00 – 23:50): Urb. Las Lomas de La Molina Vieja (2da etapa) y Residencial La Alameda II.

Miércoles 22 de abril

Servicio Eléctrico (Pluz Energía Perú):

Ventanilla (Bloque 1: 08:30 – 20:30): A.H. Hiroshima, A.H. Las Casuarinas, A.H. 6 de Diciembre y A.H. Los Cedros.

A.H. Hiroshima, A.H. Las Casuarinas, A.H. 6 de Diciembre y A.H. Los Cedros. Ventanilla (Bloque 2: 09:00 – 17:00): Av. Carretera a la Playa Los Delfines (Mz. A).

Av. Carretera a la Playa Los Delfines (Mz. A). Lima Cercado (08:30 – 18:30): Jr. José Celendón (cdra. 7) .

. Jesús María (08:30 – 10:30): Urbanización Los Patricios, Av. Brasil (cdra. 24) y Jr. Diego de Almagro (cdra. 1).

Urbanización Los Patricios, y Jr. Diego de Almagro (cdra. 1). Callao (09:00 – 17:00): A.H. Concentración Ruggia, Jr. Vigil (cdras. 3-7) , Jr. Arica (cdras. 4-7) y Jr. Loreto (cdras. 11, 12).

A.H. Concentración Ruggia, , y Jr. Loreto (cdras. 11, 12). Puente Piedra (09:30 – 17:30): Asociación El Dorado (Av. Alberto Anaya, Av. Junín, Av. Rosendo Sandoval).

Asociación El Dorado (Av. Alberto Anaya, Av. Junín, Av. Rosendo Sandoval). Independencia (09:30 – 15:30): Urb. Tahuantinsuyo ( Calle Antisuyo cdras. 4, 5 , Av. Sacsayhuamán cdra. 3).

Urb. Tahuantinsuyo ( , Av. Sacsayhuamán cdra. 3). El Agustino (10:00 – 18:00): Coop. Villa del Mar ( Av. 1 de Mayo cdras. 1, 22 ), Conjunto Tayacaja y A.H. Vicentelo Alto ( Av. Ferrocarril cdras. 19, 23 ).

Coop. Villa del Mar ( ), Conjunto Tayacaja y A.H. Vicentelo Alto ( ). San Martín de Porres (09:00 – 14:00): Urbanización Santa Luzmila (Mz. S).

Servicio de Agua (Sedapal):

La Molina (Turno 1: 08:00 – 20:00): Urb. Las Colinas de La Molina, Urb. La Capilla y Urb. Portada del Sol (II etapa).

Urb. Las Colinas de La Molina, Urb. La Capilla y Urb. Portada del Sol (II etapa). La Molina (Turno 2: 13:00 – 23:50): Urbanizaciones Sol de La Molina (I-IV etapas), San Remo y Las Laderas.

Urbanizaciones Sol de La Molina (I-IV etapas), San Remo y Las Laderas. San Juan de Lurigancho (Turno 1: 08:00 – 23:55): Complejo Sargento Lorentz II, Av. Bayóvar y Agrupamiento Alejandro Toledo.

Complejo Sargento Lorentz II, y Agrupamiento Alejandro Toledo. San Juan de Lurigancho (Turno 2: 10:00 – 18:00): A.H. Nueva Juventud.

A.H. Nueva Juventud. Lima Cercado (Bloque 1: 10:00 – 21:00): Urb. Avep (2da etapa), C.H. Antúnez de Mayolo y Urb. Las Brisas (2da etapa).

Urb. Avep (2da etapa), C.H. Antúnez de Mayolo y Urb. Las Brisas (2da etapa). Lima Cercado (Bloque 2: 10:00 – 22:00): Cuadrante entre Jr. Santa Francisca, Av. Bertello, Av. Las Alborada y Jr. Santa Teodosia .

Cuadrante entre . Carabayllo (12:00 – 20:00): C.P. Las Piedritas, A.H. Los Jardines y A.H. Juan Pablo II.

C.P. Las Piedritas, A.H. Los Jardines y A.H. Juan Pablo II. San Miguel (10:00 – 22:00): Urb. Maranga (1ra etapa), Urb. Pando (2da y 4ta etapa) y proximidades de la Av. La Marina y Av. Universitaria .

Urb. Maranga (1ra etapa), Urb. Pando (2da y 4ta etapa) y proximidades de la . Villa María del Triunfo (08:00 – 20:00): Urbanización Pachacámac y parcelas 2A y 3A.

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