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Corte de agua en Lima programado por Sedapal. | Foto: Composición EC
Corte de agua en Lima programado por Sedapal. | Foto: Composición EC
Por Redacción EC

Las empresas Sedapal y Pluz Energía Perú (anteriormente Enel) informaron la ejecución de cortes programados en los servicios de agua potable y electricidad en diversos distritos de la capital los días 20, 21 y 22 de abril de 2026.

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