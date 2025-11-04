Pluz Energía Perú, empresa de distribución eléctrica del norte de Lima, Callao y Norte Chico, aumentó su Ebitda al cierre del tercer trimestre del 2025.

“De cara a haber cumplido nuestro primer año de operaciones junto a nuestro nuevo inversionista, renovamos nuestro compromiso con la excelencia en el servicio. Gracias a ello, alcanzamos un crecimiento del 4,8% en nuestro Ebitda y destinamos S/605 millones a inversiones orientadas al mantenimiento y modernización de nuestra red, con el propósito de asegurar la calidad del servicio que ofrecemos a más de 1.6 millones de clientes”, señaló Walter Sciutto, gerente general de Pluz Perú.

Respecto a los ingresos de la empresa, incrementaron como resultado de la mayor venta de energía (+2,7%) y al incremento de otros ingresos operativos (+290,5%) asociados a una mayor ejecución de obras de reubicación y adecuación de infraestructura eléctrica, desarrollados a solicitud de clientes institucionales.

El Ebitda aumentó debido principalmente a mayores ingresos. Este aumento compensó el incremento en el costo del servicio de distribución de energía (+1.6%), debido a mayores compras físicas de energía (+1.7%) y aumento del precio de compra de energía (+0.6%) asociado a la indexación de los contratos licitados.

Adicionalmente se presentaron menores Otros Ingresos debido a registros extraordinarios que favorecieron los resultados del 2024, asociados a una compensación de seguros y a una plusvalía por la venta de un activo inmobiliario.

Por otro lado, la utilidad neta de Pluz Energía incrementó principalmente por el mejor resultado operativo, el cual compensó el crecimiento de las amortizaciones en +6,5% (S/14 millones) por efecto de los planes de inversión de los últimos años, así como el incremento en el impuesto a la renta en +14,9% (S/23 millones) asociada a una mayor base imponible en este periodo.

La deuda neta aumentó en S/207 millones para atender las necesidades de inversión de la compañía (910 millones en los últimos 12 meses), y las inversiones incrementaron en S/107 millones, debido a una mayor ejecución de proyectos de tecnología en sus sistemas de gestión para optimizar los procesos, y al incremento en las actividades de mantenimiento y ampliación de sus redes de distribución.