Los cines podrán volver a vender canchita y otros productos de confitería para consumo dentro de las salas desde hoy. Así lo indica la nueva normativa que, a través de la Resolución Ministerial N° 00319-2021-PRODUCE, deja sin efecto el anterior protocolo sanitario (Protocolo Sanitario de Operación ante el COVID-19 del Sector Producción para el reinicio gradual y progresivo de actividades económicas de servicios de producción, proyección y distribución de películas) y se aprueba el nuevo “Protocolo Sanitario de Operación ante la COVID-19 en materia de exhibición cinematográfica (sala de cines)”, como indica el documento firmado por el ministro de la Producción, José Incio Sánchez.

En este nuevo protocolo se remarca que “de acuerdo a las recomendaciones formuladas por la Autoridad Sanitaria Nacional - MINSA, se permitirá el consumo de alimentos y/o bebidas en las salas cinematográficas”, pero con algunas condiciones:

- Las personas que podrán hacerlo tendrán que estar inmunizadas con las dos dosis de la vacuna contra el COVID-19, en los localidades (donde se ubiquen las salas de cine) en las que el 40% de la población haya sido vacunada.

El cumplimiento de esta condición surtirá efectos cuando el Ministerio de Salud (Minsa) lo comunique expresamente al Produce, precisan.

- Las salas deberán contar con un flujo de aire fresco unidireccional con un sistema de inyección y extracción de aire, de acuerdo al “Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo”, presentado ante el Minsa.

- Habilitar salas de cine para vacunados con dosis completas y que hayan cumplido el tiempo esperado para la formación de anticuerpos.

“Considerar salas de cines diferenciadas para personas inmunizadas y que figuren en el Padrón Nacional de Vacunación Universal contra la COVID-19. Solo en este espacio e implementando todas las medidas planteadas previamente, se podría ingerir alimentos y/o bebidas dentro de las salas de Cine”, se lee en el documento.

Asimismo, se mantiene la distancia de 1,5 metros de distancia entre las personas (en todas las direcciones) dentro de las salas, utilizando permanentemente la doble mascarilla, las puertas de las salas deben estar abiertas durante las funciones y se precisa que se brindará alcohol en gel al 70% en las entradas de los cines y en diversas ubicaciones de contacto. A su vez, se sugiere evitar, en lo posible, que acudan a los cines personas de los grupos de riesgo al COVID-19.

EL DEBATE DEL CONSUMO DE CANCHITA EN SALAS

Como se sabe la reapertura de las salas de cine, que se dio desde el mes de julio por parte de las cadenas Cinestar y MovieTime (del mismo grupo) y en agosto en el caso de Cineplanet, Cinemark y Cinépolis, tuvo un debate permanente desde que, a través de la Resolución Ministerial N°408-2020, se permitió que los cines pudieran volver a abrir sus puertas con un estricto protocolo sanitario. En este documento se indicaba que “no se autorizaba el consumo de alimentos ni bebidas en las salas cinematográficas”, una disposición que generó un largo debate entre las salas de cine, el Ministerio de Salud (Minsa) y Produce, ya que las cadenas de cine indicaron, a través de la Asociación Nacional de Salas Cinematográficas),que operar así no era sostenible.

En el caso de cadenas como Cineplanet, la venta de canchita y confitería aporta un 45% a sus ventas y para Cinestar llega a ser inclusive hasta un 55%, según han comentado a este Diario.

¿Volvió la canchita a las salas de cine?

Por esta razón y esperando que se revierta esta disposición- aunque ya podían reabrir sus puertas desde el primer semestre de este año- no fue hasta julio y agosto que decidieron encender nuevamente la pantalla grande tras 16 meses sin operar.

No obstante, desde hace un mes, y a medida que iban consolidando su apertura en esta nueva normalidad, los cines empezaron no solo a engrosar su cartelera sino a empezar a vender combos, canchitas, bebidas y otros productos de confitería para consumo fuera de las salas o para llevar. Cinestar, por ejemplo, anunció en sus redes sociales una alianza con Rappi para el envío de estos productos, Cinemark anunciaba también la venta de canchita para consumir fuera de las salas, al igual que Cinemark, con empaques pensado, precisamente, en productos de delivery.

¿LA CANCHITA VOLVIÓ ANTES DE TIEMPO?

Desde hace un par de días ha circulado en redes sociales un video de TikTok en el que dos jóvenes anuncian que “volvió la canchita a los cines”. En el video de 22 segundos los ‘tiktokers’ narran y graban desde el momento en el que compran el clásico combo (canchita gigante y dos bebidas) en la dulcería de un cine de la cadena Cineplanet. La reciben en los nuevos ‘packaging’ (que la cadena viene utilizando en la venta de canchita para consumo fuera de las salas que realizan desde septiembre) hasta que ingresan a la sala para disfrutar su película junto a su enorme caja de canchita. No fue el único, en las distintas redes sociales surgieron otros reportes de usuarios que afirmaban lo mismo en base a sus propias experiencias.

Según información que pudo conocer Día1 por parte de uno de los jugadores del sector, los cines ya contaban con el visto bueno del Ministerio de Salud (Minsa) y de Produce para el consumo de alimentos y bebidas dentro de las salas de cine. Y solo era cuestión de esperar a que la resolución sea publicada en El Peruano, como indicamos en esta nota. Esa habría sido la razón de que la cadena Cineplanet haya vuelto a permitir el consumo de la clásica canchita durante las funciones desde unos días atrás, como pudimos conocer.

No obstante, esto no se dio en todos los cines de la cadena, ya que algunos operadores de centros comerciales y cines habrían preferido esperar a que primero se publique la Resolución Ministerial antes de dar luz verde a este permiso en sus instalaciones. Ese fue el caso de Cinemark, por ejemplo, que afirmó que no vendían alimentos y bebidas en ese momento porque la resolución no había sido publicada.

Ante ello, y ante el debate que se originó sobre el tema en redes sociales sobre si vender las canchita antes de la publicación de la norma es correcta, algunos expertos en protección a derecho del consumidor como Carlos Zuñiga, de la Asociación de defensa del Consumidor Elegir Perú, dijo que la confitería es un pilar importante en el modelo de negocio de los cines, pero que las normas entran en vigencia cuando se publican y no antes, mucho más en medio de un Estado de Emergencia.

Desde Indecopi comentan a este Diario que “le corresponde a las autoridades sanitarias y municipalidades hacer las inspecciones y fiscalizaciones necesarias para el cumplimiento de las disposiciones sanitarias (como el protocolo que deben cumplir los cines)”.

