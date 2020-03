Cloro, agua destilada, parches, esparadrapos y venditas, algodón hidrófilo, agujas. Estos son algunos de los productos incluidos en las 65 partidas arancelarias de medicamentos e insumos médicos que se pueden importar sin aranceles desde el viernes pasado en el Perú. Así lo precisa el anexo 1 del Decreto Supremo 051-2020-EF, publicado en el marco de la declaratoria de emergencia nacional.

Con la medida-que es de carácter temporal y rige durante los 90 días que se extiende la emergencia nacional- se busca atender “eficazmente” la demanda del sector público o privado, justifica la norma.

Cincuenta de las partidas arancelarias de medicamentos e insumos médicos que cuentan con arancel cero durante la emergencia nacional..

Al respecto, Omar Neyra, presidente de Comsalud, el gremio de salud de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), explica que muchos de estos productos ya gozan del beneficio arancelario, establecido en tratados de libre comercio que el Perú posee con Estados Unidos, China, la Unión Europea, entre otros mercados. No obstante, no descarta el incentivo que pueda generar para comprarlos en mercados productores desde donde el Perú aún no los importa, como la India, con la que el nuestro país negocia un acuerdo comercial.

Aún así, advierte que la medida no equilibrará el alto costo en origen ni reducirá el sobrecosto logísticoque supone importarlos.

Los otros 15 productos que cuentan con arancel cero desde el viernes pasado, por disposición del Ejecutivo, ante el avance del coronavirus.

“No vamos a tener productos más económicos. No todas las fabricas están al 100% (de capacidad). En el (caso de) que sí estuvieran, todos (los importadores) tenemos problemas de transporte. Si logras conseguir transporte, el precio escapa a cualquier manejo”, afirma.

De su lado, José Silva, presidente de la Asociación de Industrias Farmacéuticas Nacionales (Adifan), informa la exoneración también alcanzaría a los insumos necesarios para la fabricación local de medicamentos e insumos médicos, lo que garantiza una respuesta “más rápida” ante la demanda, comenta.

“Lo importante no son los stocks sino que lleguen rápidamente al usuario. Que no existan sensación de falta, porque eso acarrea un estado de preocupación”, opina el empresario.

En ese sentido, como Neyra, indica que en su gremio han observado que los precios se han incrementado entre tres y cuatro veces más en el exterior.

“El arancel es una buena intención”, opina y sugiere aprovechar el ahorro (el recorte arancelario) para la constitución de un fondo de contingencia para los pacientes que más necesiten los medicamentos e insumos ante la emergencia sanitaria.

ABASTECIMIENTO LOCAL

Ambos ejecutivos aseguran que en este momento no existen problemas de abastecimiento de medicamentos e insumos.

Los 13 laboratorios agrupados en Adifan cuentan con stock para afrontar la emergencia nacional, toda vez - resalta Silva- que tomaron la decisión de abastecerse con anticipación. “Ganamos más de un mes antes de que se tomaran las medidas de emergencia”, señala.

Entrevistados aseguran que no existe desabastecimiento de medicamentos ni insumos. Reconoce la posible escasez de algunos dispositivos médicos, pero confía que en una semana llegarán más. (Foto: GEC)

Reconoce la posible escasez de algunos implementos de seguridad personal, pero confía que en una semana se “superará”. “No hay falta de medicamentos, se está manejando muy bien el tema”, subraya en relación la coordinación del CENARES con los gremios del sector salud.

En tanto, Neyra indica que ante la emergencia prima “no romper la cadena de distribución”.

“Nosotros como gremio estamos apelando a que no haya una alteración de precios y abastecimiento”, remata. En ese sentido, destaca el rol de Digemid que informa está acelerando la autorización de registros sanitariosde medicamentos en 24 horas, un tiempo sin precedentes, toda vez que dichos trámites habilitantes suelen demorar meses.

