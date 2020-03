En el Perú, el bus es uno de los medios de transporte preferidos para desplazarse a larga distancia. Según el Centro de Investigación y Asesoría del Transporte Terrestre (Cidatt), en el Perú 87,7 millones de pasajeros lo utilizaron en el 2018, lo que supone un incremento de 3,04% respecto al 2017 (84,1 millones).

►COVID-19: falta de información y de limpieza en empresas de transporte ante casos de coronavirus

►Coronavirus en Perú: anuncian decreto de urgencia para desinfectar todas las combis de Lima

Ante la actual emergencia nacional (y global) por coronavirus, cada viaje podría convertirse en una posibilidad latente de contagio. Las personas empezaron a tomar una mayor conciencia de ello cuando se conocieron los casos de peruanos con el COVID-19 que arribaron a Lima y luego tomaron un bus interprovincial para ir a Chincha y a Huánuco, cuando aún no sabían de su condición. ¿Cómo se están preparando las empresas de transporte de pasajeros? ¿Cómo advierten que la emergencia está impactando en la demanda? Día1 indagó para resolver estas interrogantes.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN

Al respecto, la tres compañías consultadas –Cruz del Sur, Oltursa y Civa– han reforzado las medidas de higiene y la disponibilidad de jabón y gel antibacterial en los baños de sus agencias, terminales terrestres y vehículos.

Durante el viaje, en Cruz del Sur comentan que están difundiendo videos con información sobre el virus y evalúan la posibilidad de medir la temperatura de los pasajeros antes de cada embarque para evitar “que suban personas con síntomas”. En Oltursa han dispuesto medidas para reprogramar los viajes a clientes con síntomas de gripe. “En caso surja un caso durante el viaje, tenemos los medios para aislarlo con mascarilla. Esto es solo en caso de emergencia”, subraya Francisco Obando, gerente general de la firma.

En Civa facilitan el acceso a baños no solo a los pasajeros en sus terminales en diferentes ciudades del país, sino “a quien esté pasando por la calle”, informa Luis Ciccia, su gerente general. “Esto se extiende al que no es mi pasajero, sino a todas las personas que estén cerca de los 50 terminales”, afirma.

La empresa además ha dispuesto la apertura de claraboyas de los buses con aire acondicionado para garantizar la ventilación. Como el resto de compañías, está velando porque pasajeros con síntomas de gripe posterguen su viaje. “Estamos implementando que el personal de medicina interna de la empresa vaya a los terminales de Lima para evaluar de manera gratuita a aquel que se sienta mal”, indica.

IMPACTO EN LA DEMANDA

La coyuntura ha comenzado a afectar las ventas, pero podría acentuarse en las próximas semanas, según indican las fuentes. En Cruz del Sur han visto una reducción de alrededor del 20% de la comercialización de pasajes a extranjeros respecto al mismo período el año pasado y anticipan que dicha tendencia no tardará en replicarse en la demanda local. “De igual manera sabemos que muy pronto se afectará la demanda a nivel nacional”, estiman.

En Oltura y Civa no advierten impacto a la fecha, pero no lo descartan en el mediano plazo. “En los primeros 12 días no ha bajado la demanda, el comportamiento es similar al año pasado”, sostiene Obando. Por su lado, Ciccia comenta: “todavía no se ve una baja, porque los que compran (boletos de bus para trasladarse) por tierra no compran por adelantado. Sí han cancelado algunos contratos (corporativos)", añade. Al respecto, menciona el caso de una firma del rubro alimenticio dio de baja el traslado de 400 personas a una playa norteña.

En total hay 3078 empresas de transporte en el Perú, según los últimos datos reportados hasta el 2018. (Infografía: elaboración propia)

“En el día a día, con precaución, estamos caminando tranquilos. Veremos después el impacto económico. Hasta ahorita no se siente porque la gente está optando por viajar por tierra porque es más ventilado (que el avión)”, reafirma.

La plataforma de venta de pasajes Recorrido.pe, que ofrece boletos de nueve empresas de transporte de pasajeros en el Perú, no ha advertido aún un “fuerte impacto” ni en nuestro país ni en Chile (donde también opera).

“Esto sucede, debido a que aún no se han ejecutado medidas que impacten directamente en las rutas nacionales terrestres”, analiza Lennart Ruff, co fundador de la firma.

En base a la experiencia europea, donde la demanda de pasajes terrestres cayó entre 30% y 60% a raíz de la pandemia, el ejecutivo no descarta –como el resto de los empresarios– un eventual efecto. “Es probable que el impacto también se refleje en nuestra industria, solo que con un tiempo de desfase mayor”, proyecta.

“Dependerá especialmente de que tan rápido avance la expansión del virus en el territorio nacional. Si se logra evitar una masificación como lo ha logrado, por ejemplo, Taiwán, no debe tener un mayor impacto. Pero, si se masificara como en Italia o China, si habría un impacto fuerte símil al de Europa”, analiza.

VIDEO





Ciudades italianas desiertas por el coronavirus

TE PUEDE INTERESAR