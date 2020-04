La bodega de la esquina o aquella que veía a unas cuadras de su casa se han vuelto, muchas veces, en una salvación para reponer un insumo urgente del día o para hallar algún producto que ya no encontró en los supermercados. Consultoras especializadas en consumo como Kantar división Worldpanel y Nielsen Perú mencionan, inclusive, que los peruanos están premiando a las clásicas bodegas por la cercanía, dado que mientras suben los números de contagios y fallecidos por coronavirus, se acrecienta también el miedo de ir a lugares con posibles aglomeraciones.

Pese a esta inclinación hacia ellas, las bodegas han sufrido- y siguen luchando- también en esta cuarentena. La Asociación de Bodegueros del Perú (ABP) indicó a inicios a fines de marzo que sus ventas se habían contraído en un 50% a causa de la menor afluencia de personas por el aislamiento social, el alza inicial de los valores mínimos de distribución y a que se dejaron de distribuir productos no esenciales, que componían parte importante de sus ingresos. Los productos de primera necesidad apenas componían el 25% de sus ventas, según el gremio. Un mes después, Andrés Choy, presidente de la ABP, señala que “no hemos realizado algún análisis adicional, pero hemos visto que ha habido un incremento en las ventas, pero no sabemos en cuanto se ha reducido esa pérdida inicial”, sostiene.

Ante este panorama ha surgido una alternativa interesante para estos pequeños negocios, que sustentan a 414 mil familias: el delivery.

La adaptación hacia soluciones tecnológicas era ya una idea que empezaban a trabajar las bodegas de manera tímida antes de la cuarentena, pero con la pandemia y las restricciones de movilidad se ha acelerado. Además de las propias iniciativas desde las bodegas, han surgido un par de soluciones impulsadas por dos grandes empresas de consumo masivo.

Según cifras de TiendaCerca.pe -una de las plataformas que detallaremos-, menos del 8% de las bodegas realizaba algún tipo de delivery antes de la pandemia.

WABI, ECONOMÍA COLABORATIVA PARA BODEGAS

La plataforma Wabi, promovida por Coca-Cola, busca ser el punto de contacto entre las bodegas y los consumidores, además del espacio donde puedan concretar la venta. Una suerte de ‘Uber para bodegas', basada en el modelo de economía colaborativa, donde se tiene un pedido (que se elige de acuerdo a un catálogo por bodega) y el primer bodeguero del barrio, que tenga el surtido, podrá tomarlo para realizar la entrega.

“Wabi nació para ayudar a las familias que viven de sus bodegas, creemos que no tiene futuro competir sin tecnología. En una situación como esta, muchas podrían desaparecer en semanas. Nosotros les brindamos una herramienta gratuita y sin costo de envío", comenta Mariana Tofalo, CEO de Wabi.

El aplicativo, asegura Tofalo, fue lanzado en diciembre del año pasado como piloto en el Perú, pero a fines de febrero e inicios de marzo se le dio un mayor despliegue. A raíz de esta coyuntura, comenta, Wabi ha elevado el nivel de ventas en la plataforma. Aunque prefiere no mencionar el número de bodegas peruanas inscritas hasta el momento, sostiene que son 6 mil asociadas en los 8 países donde opera Wabi en Latinoamérica. En nuestro país, han iniciado por Lima.

Asegura que la plataforma ha llegado para quedarse y está colaborando con la aceleración tecnológica de estos pequeños negocios. En palabras de la ejecutiva, según le cuentan los bodegueros, de la mano de Wabi muchos de ellos han recuperado su nivel de ventas.

El aplicativo, impulsado por Coca-Cola, tiene en sus filas a 6 mil bodegas entre los 8 países de Latinoamérica donde funciona. Wabi explica que esta plataforma ya está ayudando a las bodegas a generar ingresos y a acelerar su paso tecnológico.

La seguridad, claro, es un punto esencial cuando se habla de delivery o entregas en casa. Ante ello, desde la plataforma de Coca-Cola sostienen que están promoviendo el pago a través de códigos QR para reducir la transacción en efectivo y brindan recomendaciones básicas a los bodegueros para mantener distancia social y portar elementos de seguridad en cada salida. “Además, como se trata de entregas de pocas cuadras, más que un delivery en una mochila o moto se trata del bodeguero que te acerca tus compras” , señala.

Aunque indica que las bodegas son el motor de esta plataforma no descarta incorporar nuevas categorías como verdulerías, carnicerías y otros puestos de primera necesidad, más adelante.

TIENDA CERCA, EL DIRECTORIO BODEGUERO

La propuesta es de Backus y se llama Tienda Cerca, un directorio de bodegas que permite al usuario geolocalizarlas de acuerdo a su ubicación en un mapa virtual, en el cual podrá identificar las tiendas más cercanas a su hogar por nombre y tener toda su información de contacto (sobre todo celular y Whatsapp) para realizar sus pedidos. El trato se cerrará directamente entre la bodega y el usuario.

“Somos un directorio virtual de bodegas gratuito donde también apoyamos a los dueños y dueñas del negocio a que implementen el servicio de delivery, ya que no todos lo tienen. Nos dimos cuenta que parte importante de esta coyuntura crea la necesidad de pensar en alternativas que ayuden a salvar el negocio”, afirma Javier Ley, Vocero y líder de TiendaCerca.pe.

Las bodegas han sufrido mucho en el contexto de estas crisis. “Las restricciones logísticas y los problemas financieros que afrontan (ante la necesidad de pagar alquileres, menores horarios de venta y baja afluencia en tiendas) han llevado a que alrededor del 50% de estos negocios cierren en un primer momento y muchas de las que permanecen abiertas tienen problemas de desabastecimiento y reducción en ventas”, reflexiona el ejecutivo. Muchas cadenas de distribución masivo no llegan directo a todas las bodegas, por lo que muchas se han tenido que abastecer en mercados o distribuidores mayoristas.

Se han inscrito a la plataforma más de 27 mil bodegas a nivel país. De ellas, ya hay 5 mil que están realizando delivery con el aporte de Tienda Cerca.

El universo que quieren incluir en su mapa virtual son las 414 mil que existen en el Perú, pero hasta el momento-desde que lanzaron la plataforma a inicios de marzo- se han inscrito más de 27 mil a nivel país. De ellas, ya hay 5 mil que están realizando delivery con el aporte de Tienda Cerca, según cuenta Ley.

La visión de la plataforma es que se convierta en un marketplace de bodegas donde los clientes puedan encontrar lo que necesiten.

Pensando ya en la ejecución de las entregas por parte de los bodegueros, desde Tienda Cerca señala que para pertenecer al directorio exigen que las bodegas cumplan con las medidas sanitarias necesarias para los repartos, así sea a una cuadra. Para ello también han entregado más de 70 mil kits con alcohol desinfectante e implementos de seguridad.

EL TRATO DIRECTO: WHATSAPP

A pesar de estas innovaciones, aún son muy pocas las bodegas con acceso a la tecnología, sostiene Choy de la Asociación de Bodegueros del Perú. “Algunas han tratado de inscribirse en los diferentes aplicativos de delivery que han surgido, tanto privados como de instituciones gubernamentales, pero no han tenido mejoras sustanciales en sus ventas aún”, comenta.

De acuerdo al sistema de monitoreo del gremio, lo que sí está dando resultados inmediatos ha sido el uso del Whatsapp para las ventas de los usuarios con sus clientes, vía por la cual coordinan rápidamente y realizan las ventas. Si bien no tiene una cifra exacta de cuántas ya lo están empleando este tipo de contacto para delivery, Choy calcula que son un 50% de las bodegas que están activas en este momento.

En muchos casos toman el pedido para llevarlo a las casas de sus clientes o para que estos los puedan recoger listos en las tiendas.

De acuerdo a la Asociación de Bodegueros del Perú, alrededor del 50% de las bodegas está realizando delivery a sus clientes ya conocidos - a través de Whatsapp -para generar ingresos.





¿Por qué las bodegas no optan de forma masiva por los aplicativos o webs? En palabras del presidente del gremio bodeguero, esto sucede porque la relación del cliente con la bodega es muy cercana y directa. El bodeguero, explica, no suele atender delivery a personas que no conoce, por eso a pesar de ser buenas herramientas (los aplicativos) para generar ventas no han dado mucho resultados en este sector todavía. Además, hay una limitación: he podido apreciar que en los aplicativos delivery, las pocas bodegas inscritas no cubren todas las zonas que demandan los usuarios que los utilizan y eso genera malestar.

No obstante, Choy señala que con el tiempo se podrá ir motivando a más bodegas para que incorporen las tendencias virtuales y que vayan perdiendo el miedo al uso de tecnologías. Aún hace falta que se desarrolle un poco más estos espacios. Por el momento, la solución más efectiva de las bodegas para aumentar sus ventas es el delivery por whatsapp.

“La gran acogida que ha tenido la plataforma Tienda Cerca nos da el indicio de que el sector está dispuesto a atravesar procesos de transformación necesarios para contribuir con su propio desarrollo”, avizora Ley.

Por lo pronto, desde la asociación de bodegueros, están diseñando capacitaciones y actividades para ayudar a que las bodegas se vayan vinculando a la tecnología poco a poco.