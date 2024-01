- ¿A qué hora se levanta y qué es lo primero que hace?

Usualmente a las 6:15 a.m. Abrazo a mi esposa y luego hacemos una corta meditación juntos.

- ¿Qué libro está leyendo?

Magic Words, de Jonah Berger.

- ¿Qué objeto no puede faltar en su vida?

Un reloj.

- ¿Cuál es la última película que ha visto?

La ganadora del Oscar 2023: Everything Everywhere All at Once.

- ¿Qué aplicativos no pueden faltar en su celular?

Principalmente las de deportes: NFL, NBA, MLB, Star+, Marca, As.

“[Los peruanos] no se creen todavía el gran país y el talento que poseen”.

- ¿Netflix, Amazon, HBO, Apple, Disney?

Un poco de todas, pero siempre ganan las aplicaciones deportivas.

- ¿El auto de sus sueños?

Un Mustang Shelby GT500 1967.

- ¿Destino favorito en vacaciones?

Casi siempre alguna playa en Venezuela, donde nací, o en el Caribe. Pero también aprovecho para conocer nuevas ciudades del mundo.

- ¿Qué deporte practica?

Running, HIIT en el gimnasio, tenis.

- ¿Cocktail o trago favorito?

Un Old Fashioned con Johnnie Walker Black Label: 45 ml. Johnnie Walker Black Label, 5 ml. almíbar o jarabe simple; 2 dashes de Angostura bitters. Sirves todo en un vaso corto con un hielo (grande) y mezclas. Luego colocar un garnish con piel de naranja en su interior y a brindar.

- ¿Un lugar en el que quisiera estar para relajarse y trabajar a la vez?

Una casa en la montaña o en la nieve.

- Descríbase en 3 palabras

Alegre, resiliente, empático.

- ¿Tiene algún talento oculto?

No creo que sea un talento, pero soy árbitro de vóleibol certificado por la FIVB.

- Una frase que lo defina

‘Let’s freaking go!’

- ¿Qué compañía es una inspiración para usted?

Además de Diageo, Nike.

-¿Con qué referente de su rubro le gustaría cenar?

Mark Kent, Chief Executive del Scotch Whisky Association.

- ¿Quién es el jefe que más te marcó?

Todos han dejado grandes aprendizajes. Pero creo que el que más me marcó fue aquel que me enseñó cómo no quería ser a futuro.

- ¿Quién le dio el mejor consejo y cuál fue?

Mis padres, el de siempre aspirar y querer lo mejor y lo más grande, pero sin dejar de recordar de dónde vengo y el por qué lo hago.

- ¿Una decisión empresarial que cambiaría?

No las cambiaría, pero sí hubiese querido hacer algunas transformaciones más rápido del tiempo que me tomaron.

- ¿Qué pregunta clave haría para contratar a alguien?

Cuáles son los mayores fracasos y arrepentimientos que has tenido a nivel personal y profesional, y en qué te convertiste luego de eso.

- ¿Cuál es su mayor orgullo?

Mi familia y el crecimiento profesional y humano de los diferentes equipos de trabajo con los que me he cruzado en el camino.

- ¿Cuál es el gran tema del que no se habla en los medios?

Historias inspiradoras y positivas de innovación, cambios y emprendimientos que definirán el éxito de nuevas generaciones en el Perú.

- ¿Cuál es la principal virtud de los peruanos?

Considero que la empatía, la amabilidad, y la solidaridad.

- ¿Y su principal defecto?

Que no se creen todavía el gran país que tienen ni el talento que poseen para hacerlo aún más grande. Siempre les digo: “¡tienen que creérsela más!” .