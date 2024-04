En base a ello, los peruanos tienen un optimismo moderado respecto a que la situación económica de sus familias mejorará. Según el reporte, el 53% de encuestados ha dicho que considera que la situación económica de sus familias será mejor en los próximos 6 meses, mientras que un 37% cree que su economía seguirá igual que ahora. Esto representa una mejora frente a medio año atrás.

José Oropeza, socio director de la consultora, explica que el optimismo moderado es una señal de que los hogares están atentos a las medidas que tome el gobierno y como estas pueden impactar en su economía del hogar.

Además, mirando las proyecciones hacia los próximos 12 meses, esta foto sería similar, de acuerdo al estudio ‘Consumidor Peruano’ de Ipsos Perú. Según este documento, el 46% de encuestados asegura que la situación de su hogar será mejor o mucho mejor en un año. Un 37%, en tanto, estima que esta se mantendrá igual, y un 17% que será peor. “Gran parte de este 46% ha arrancado bien el año. y no les fue tan mal el 2023, un año duro por el alza de precios y el costo de vida que golpeó al consumidor. Entonces ven un lado más positivo, muchas familias esperan que se recuperen sus ingresos y nivel de vida este año, que se ven mejores proyecciones para la economía y avances en el Índice de Confianza del Consumidor frente al 2023″, indica Javier Álvarez, Trends Senior Director de Ipsos Perú.

Infografía: Raúl Rodríguez.

Y esto iría de la mano del ritmo de gasto, por lo que el 42% de encuestados aumentaría su gasto en los próximos 12 meses y un 46% lo mantendría. Álvarez precisa que, a diferencia del año pasado, este mayor ritmo no es por la inflación sino por mayores compras.

Si bien este es un año que inicia con menor inflación, todavía es necesario consolidar una etapa de mayor estabilidad para promover la salud financiera y permitir que la economía genere más empleo adecuado, analiza Ricardo Montero de la Piedra, jefe de Estudios Económicos de la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc).”Desde mi punto de vista, el Perú enfrenta desafíos económicos importantes, una situación por la que las familias son también cautelosas”, anota María Laura Cuya, profesora y experta en finanzas personales de la Pacífico Business School (PBS).

“La mora, en términos generales, está algo por encima de la de inicios del año pasado. Un factor positivo que se debe considerar es que este año ha iniciado con una inflación menor a aquella con la que inició el 2023″, agrega Montero.

Los peruanos y su presupuesto

Estas proyecciones, claro, se sustentan en cómo el consumidor ve su presupuesto actualmente. Según Impronta Research, un 44% de peruanos afirma que llega a fin de mes con alguna dificultad, una mejora de dos puntos porcentuales frente a seis meses atrás. Mientras que un 56% lo hace con menor o ningún apremio.

De hecho, Oropeza comenta que en los últimos 2 años es una constante que una buena parte de la población llegue con cierto nivel de dificultad a cubrir los gastos de la canasta del hogar y la situación no cambiaría en los próximos seis meses, ya que los precios no se han reducido, se mantienen los salarios y las idas y venidas de la política local agregan cierta incertidumbre a la economía nacional.

4 de cada 10 llega con ciertas dificultades a cubrir sus gastos del mes, según Impronta Research.

Ipsos Perú también hizo esta pregunta y la desagregó. El resultado fue que el 37% de encuestados dijo que no le alcanza su presupuesto y llega con dificultades para llegar al cierre del mes. Un 51% afirma que le alcanza y llega sin grandes dificultades a fin de mes y un 11% que le alcanza bien y que incluso puede ahorrar.

Dato 60% de encuestados señala que ahorra cada vez que puede. Y un 29% de peruanos comenta que ahorra todos los meses pero no un monto fijo, según estudio de Impronta Research.

Álvarez comenta que, de alguna forma, es u n 62% que ha iniciado el año con la cabeza fuera del agua y llega sin mayores dificultades, pero hay un tercio al que le cuesta llegar a fin de me s. “ Recordemos que hay una gran desigualdad de ingresos en la población, el ingreso per cápita no es alto, por lo que hay una parte de la población que es más pesimista en los próximos meses”, refiere. A su vez, indica que muchas familias esperan este año recuperar su nivel de ingresos y sus ahorros para pagar sus deudas.

Los peruanos encuestados por Impronta Research que aseguran que tienen algún nivel de dificultad para llegar a fin de mes comentan que, sobre todo, buscarían una fuente de ingreso adicional o echar mano de sus ahorros. En desagregado, un 57% asegura que buscarían una fuente de ingreso adicional y un 41% afirma que utilizaría sus ahorros.

Oropeza sostiene que, dado que somos una sociedad donde 7 de cada 10 personas busca emprender en distintos rubros, principalmente ligados al comercio, esta es una alternativa muy común, sobre todo por aquellos que no pueden cubrir sus gastos con un empleo formal.

(Foto: Pexel)

“La población también ha entendido que desde el gobierno no vendrán las soluciones, por eso los peruanos y buscan diferentes formas que permitan incrementar el ingreso familiar en el corto plazo”, explica a Día1.

Agrega, que el ahorro sistémico solo representa al 6% de la población. Aunque el grueso entiende la necesidad de tener un capital a partir del ahorro, la realidad muestra que los peruanos no pueden ahorrar con tanta frecuencia. Álvarez agrega, no obstante, que sí se tienen montos de dinero guardados “en el colchón, en la lata, pero en la casa más que en el banco, porque el concepto del ‘guardadito’ es sacar el dinero en situaciones en las que se lo se necesite y tenerlo a la mano en efectivo. Este (tipo de ahorro) se fue diluyendo en la pandemia e incluso hasta el año pasado”, afirma.

Para llegar a fin de mes, en tercer lugar, para un 12% aparece la opción de pedir un préstamo bancario. De acuerdo a la SBS, en enero de este año los créditos de consumo se elevaron 7,3% frente a enero 2023, llegando a los S/98.704 millones. Aparte de estas opciones, un 11% optaría por pedir un adelanto de sueldo.

(Foto: Andina)

De otro lado, Ipsos Perú muestra también que 6 de cada 10 peruanos y peruanas tienen planes de retomar algunas inversiones para este 2024. El 21% espera invertir en tener un negocio propio, el 18% piensa en retomar planes para estudiar, así como un 15% apunta a invertir en mejoramiento del hogar. Álvarez comenta que esto se debe a que muchos postergaron estas inversiones y hoy podrían hacerlo, al igual que otro grupo que invirtió en ello durante la pandemia y ahora lo hará para mantener lo realizado.

¿Retiro de AFP?

La semana pasada la Comisión de Economía del Congreso aprobó el retiro de 4UIT para los afiliado a las AFP, que de aprobarse en el Pleno sería el retiro número siete. Ante ello, el 61% de afiliados al fondo privado de pensiones afirma que retiraría sus fondos para el presente período. Oropeza detalla que, de acuerdo a una encuesta realizada la semana pasada por la consultora, este retiro se daría principalmente en Lima (67%), entre jóvenes de 26 a 35 años.

“Este rango de edad es el más abierto a realizar el retiro, pues se encuentran en el punto medio de su vida laboral y consideran que tendrían aún tiempo para robustecer su fondo ante un retiro”, sostiene.

Retiro de AFP 2024: ¿en qué consiste la propuesta de 20,600 soles y cuándo se debatirá? (Foto: Pinterest).

En base a la encuesta, las razones del retiro es que buscan cubrir gastos diversos en casa y, en segundo lugar, cubrir obligaciones financieras asumidas durante el 2023 para cubrir gastos corrientes. En detalle, el 43% quiere tener la disponibilidad del dinero, un 37% iría a pagos, el 31% buscaría invertirlo y un 29% lo usaría para emergencias.

Álvarez remarca que la liberación de los fondos de las AFP va hacia un grupo pequeño y no necesariamente para quienes están en una situación económica compleja. “Un nuevo retiro de fondos puede ayudar a los hogares peruanos a cubrir sus pasivos en el corto plazo, sin embargo, el impacto a largo plazo se verá en unos años cuando el fondo no tenga la base suficiente para cubrir las necesidades de pensión de un grueso de la población, en donde los más vulnerables serían los del NSE C y D”, acota Oropeza.