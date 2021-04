Conforme a los criterios de Saber más

Es ficción, pero si la segunda vuelta de estos comicios presidenciales se definiera según los ‘likes’ que Keiko Fujimori y Pedro Castillo tienen en sus páginas de Facebook, la candidata de Fuerza Popular ganaría sobradamente, sin ningún problema.

Eso es lo que se colige del Perfil Electoral N°9 - Elecciones Generales 2021, que ha elaborado la Dirección General de Educación y Formación Cívica Ciudadana (DNEF), una unidad adscrita al Jurado Nacional de Elecciones (JNE). De acuerdo a este documento, a la fecha Fujimori suma alrededor de 1,6 millones de ‘likes’ a su favor, mientras que Castillo sólo cuenta con algo más de 25 mil. Eso es, de primera impresión, el mundo de las redes sociales. En el mundo real de la primera vuelta, la lideresa de Fuerza Popular obtuvo el 13,3% de los votos, mientras que el postulante de Perú Libre se hizo del primer lugar, con el 19%.

¿Cómo interpretar esa aparente desconexión entre lo que dice esta foto de las redes sociales y lo que nos dejaron las urnas? ¿Qué tan cierta es la crítica acerca de que nos muestran mundos paralelos?

Para el especialista en comunicación política Ricardo Sifuentes, hay que mirar a las redes sociales con otra perspectiva. “Primero, si bien el número de seguidores de los candidatos en Facebook y Twitter nos da una idea de su presencia digital, para analizar su real impacto hay que ver otras dinámicas, por ejemplo, cuánto se habla de ellos, sea a través de los ‘hashtags’ o los ‘trend topic’ o de otras reacciones”, explica el experto a Día1.

Y añade que, a estas alturas de la competencia y ya siendo conocidos los postulantes a la ‘casa de Pizarro’, no solo hablarán de ellos sus propios canales oficiales, sino cualquiera de los usuarios de las redes y, por qué no, los líderes o representantes de los partidos con los que se irán aliando para la segunda vuelta.

Si uno toma en cuenta los aspectos arriba mencionados, puede que la imagen que han mostrado las redes sociales se acerque un poco más a lo que fue la votación de la primera vuelta, sobre todo si observamos la dinámica digital de los 10 días anteriores a los comicios del pasado 11 de abril, que fue el período del ‘boom’ a favor de Pedro Castillo.

Pero ahora, rumbo a la segunda y definitiva votación de junio, es pertinente preguntarnos qué tan influyentes van a ser estas plataformas y qué de cierto hay cuando se critica que sólo representan a una ‘burbuja limeña’, cuya imagen no se puede extrapolar a todo el Perú.

Al respecto ha escrito recientemente la periodista Jimena Ledgard en la web restofworld.org. En su análisis recoge una activa participación de los simpatizantes de Perú Libre en provincias, también en redes sociales y no sólo en Facebook y Twitter, sino en Tik Tok y en Whatsapp, aunque todo esto, aclara, se mantuvo buen tiempo ajeno a la foto que hemos visto mayoritariamente en las que podríamos llamar ‘redes limeñas’.

Los analistas coinciden en que la repercusión de los candidatos en redes sociales no asegura su éxito en los comicios. Lo que sí lo define es una buena estrategia de comunicación según el público objetivo de cada uno.

INFLUENCIA Y EVOLUCIÓN

Con Ledgard coincide Eliana Gálvez, experta en márketing y profesora de Administración en la Universidad del Pacífico (UP). “Claramente, el Perú no es Lima y la diferencia no se explica sólo por la brecha digital que socava la conectividad en el interior del país. Hay espacio para las campañas de redes sociales en las provincias”, comenta a nuestro suplemento.

La especialista apunta que, con todo, la participación de las campañas políticas en estas redes ha evolucionado en las actuales elecciones, respecto de los comicios pasados, y que un ejemplo de cómo sacarle provecho puede ser lo trabajado por candidatos como Rafael López Aliaga y Hernando de Soto, que se quedaron a poco de la segunda vuelta. Toca tomar nota.

