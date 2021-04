Conforme a los criterios de Saber más

Las propuestas de los dos candidatos que pasaron a la segunda vuelta ponen en el centro del debate al modelo económico vigente en el país. Pedro Castillo, de Perú Libre, apuesta por un cambio total, mientras que Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, plantea su continuidad.

Para profundizar en lo que sostiene cada agrupación, El Comercio entrevistó a los virtuales legisladores Guillermo Bermejo y Hernando Guerra García.

Guillermo Bermejo, congresista electo de Perú Libre

Para Bermejo, un modelo socialista, que promueva la participación empresarial estatal, es la respuesta para el cierre de brechas sociales. Además, sostiene que se debe escribir una nueva Constitución Política. Estos son sus puntos:

1. Convocatoria a una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución

“El país atraviesa la peor crisis de su historia, y sentimos que hoy los partidos políticos no están representando correctamente el interés de las mayorías. Es así que nuestro llamado a una Asamblea Constituyente no solo es para los partidos políticos, sino también para las organizaciones sociales. Creemos que los sindicatos, gremios, comunidades campesinas, pueblos originarios, mujeres y estudiantes organizados tienen tanto o más que decir que los partidos políticos. Entendemos que así tenemos que llamar a la Asamblea Constituyente. La nueva Constitución sería la esperanza de los pueblos, la reivindicación histórica del Perú”.

2. Cambio del modelo económico de mercado por un modelo socialista que tenga un Estado empresario

“El país está absolutamente desprotegido. En materia de Salud, por ejemplo, hemos visto que el Estado no puede intervenir [en el sector privado] porque la Constitución se lo impide. Además, estamos hablando de tareas que en 200 años no se han hecho. Por ejemplo, la industrialización del país. Lo segundo es que tenemos que tener un mercado interno protegido por el Estado. Lo que nosotros proponemos es la planificación de la economía desde el Estado, lo que no tenemos. Todos los Estados tienen el derecho y la obligación de tener una presencia concreta en el desarrollo económico del país, y empresas estatales que participen en la economía”.

“[El modelo económico] es la peor y más nefasta herencia de la dictadura fujimontesinista”, declaró Guillermo Bermejo a este Diario. La agrupación Perú Libre propone cambios totales a la Constitución y al modelo económico vigentes. (Foto: Perú Libre)

3. Posible estatización de sectores estratégicos como el minero, gasífero, petrolero y energético

“Necesitamos cerrar la brecha social que existe en el país y no hay otra manera de hacerlo que cambiando la pirámide de las ganancias. [Perú Libre sostiene que los privados obtienen el 70% de las ganancias por extracción en utilidades y el Estado el 30% en impuesto a la renta, y que eso debe ser revertido]. Es el reclamo de la mayoría del país. Nosotros pretendemos hablar con el empresariado y señalarles esto. Tendrán que acceder, porque las riquezas se han entregado de manera despótica. Si aún en esas circunstancias se mantienen tercos, pues vamos a tener que pasar a recuperar las riquezas del país”.

Hernando Guerra García, congresista electo de Fuerza Popular

En la otra orilla, el representante fujimorista Guerra García advierte que el sistema actual necesita mejor gestión del Estado, pero no una reformulación. También estima que la Carta Magna puede reformarse parcialmente, pero no por completo.

1. Continuar con la Constitución de 1993, aunque impulsar reformas constitucionales

“Toda Constitución puede reformarse y la Constitución que tenemos contempla mecanismos de reforma. Hay que usar esos mecanismos, que ya se han usado. Como ejemplo tenemos las más de 20 reformas constitucionales que ha tenido la actual Constitución, entre las que resultaron del referéndum que convocó Martín Vizcarra en el 2018. Nosotros proponemos algunos cambios en la Constitución y estamos dispuestos a escuchar propuestas. Creemos, por ejemplo, que hay que revisar las figuras de la disolución del Congreso y la vacancia presidencial por incapacidad moral. También creemos en la renovación del Congreso en la mitad del periodo. Sí hay reformas que hacer”.

2. Mantener el modelo de economía social de mercado

“El modelo de economía social de mercado es más beneficioso para el país porque las cifras así lo muestran. Desde que entró en vigencia, la pobreza se redujo a más de la mitad, el PBI se ha triplicado. La inflación promedio, que antes era de 360%, ahora es de 4,5%. El modelo ha permitido crecer, ha permitido que el Estado tenga recursos. Lo que ha sucedido es que se han usado mal esos recursos, hemos tenido un Estado ineficiente. Este es un tema de gestión, no de diseño”.

“Se han usado mal los recursos, hemos tenido un Estado ineficiente. Es un tema de gestión, no de diseño", explicó Hernando Guerra García, quien además es el jefe del plan de gobierno de Fuerza Popular. El partido de Fujimori defiende la continuidad de la Constitución de 1993 y de la economía social de mercado.





3. Promover la inversión con el sector privado como protagonista y el Estado como subsidiario

“El Estado nos ha demostrado que es un pésimo gerente. No ha podido gerenciar, siquiera, la compra y distribución de vacunas. Las empresas públicas generaban miles de millones de pérdidas hasta que se privatizaron. Además, nuestra Constitución dice que el Estado sí puede tener actividad empresarial, pero de manera subsidiaria. En el modelo actual también se mantienen la salud y educación públicas, no las entrega a los privados. En cuanto a la minería, los recursos que nos ha dado no han sido correctamente gestionados. Hay que buscar que los gobiernos regionales inviertan adecuadamente el canon, lo cual no ha ocurrido. Además, se tiene que ser imaginativo para lograr que las comunidades [aledañas a los proyectos extractivistas] participen con esquemas que vayan más allá del canon”.

—Miradas externas—

En diálogo con El Comercio, el expresidente del Tribunal Constitucional, Óscar Urviola Hani, cuestionó el anuncio de Perú Libre sobre una Asamblea Constituyente, pues -señala- estas solo se convocan para revertir escenarios de quiebre al orden democrático.

“Las asambleas constituyentes son, en todo caso, vías de última ratio para salir de una situación de irregularidad. Prueba de ello es que se hayan dado tras golpes de Estado o dictaduras. Pero ahora no estamos en ninguna dictadura”, dijo el exmagistrado.

Con respecto a cambios parciales al texto de la Carta Magna, respaldó los mecanismos regulares. ”Efectivamente, la Constitución no está escrita en piedra y por eso está ya previsto que las reformas a sus artículos se hagan a través del órgano constituyente derivado, que es el Congreso”, sostuvo Urviola.

Por su parte, en materia económica, el especialista y gerente del IPE, Diego Macera Poli, dijo que el cierre de brechas sociales tiene mayor congruencia con una mejor gestión por parte del Estado.

“Sí hay una agenda pendiente de mediano plazo en términos de subir la presión tributaria, que actualmente es del 14% del PBI. Es cierto que eso dificulta la inversión en educación y salud. Pero la receta está en la capacidad de ejecución y en priorizar el crecimiento económico, además de la inversión privada”, explicó.

Sobre las ganancias del Estado por actividades extractivas, Macera precisó que “la tasa del impuesto a la renta del 30% es el promedio en la región” y que, excepcionalmente, para el sector minero peruano hay un impuesto especial que es beneficioso.

