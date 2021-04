Conforme a los criterios de Saber más

Un país que combine al mismo tiempo crisis sanitaria y elecciones presidenciales no ofrece, precisamente, el entorno ideal para captar inversiones, y aunque esa es la coyuntura que se vive actualmente en el Perú, ello no ha mermado el interés de la cadena de hoteles Hilton por crecer dentro de nuestras fronteras.

Así lo cree Pablo Maturana, director gerente de desarrollo del grupo para Sudamérica y El Caribe. En diálogo con Día1, el ejecutivo comparte su ambiciosa estrategia de expansión en el mercado local. Si la concreta, Hilton pasará al top 5 del ránking de las cadenas con mayor presencia en nuestro país.

–El 2020 ha sido el año más difícil de las últimas décadas para el turismo y puede que se convierta en el más difícil de su historia. ¿Cómo lo superaron en el Perú?

Ha sido un año de muchos desafíos, como lo es también este 2021. El coronavirus ha sido un remezón para la industria pero, así y todo, nosotros hemos seguido operando, siguiendo toda la regulación y todos los protocolos establecidos localmente.

–Sobrevivieron sus siete hoteles aquí, entonces. Pero, ¿da la situación actual para abrir nuevos, como tenían previsto antes de la pandemia?

Sí, tenemos planes de seguir creciendo en el Perú. Ten en cuenta que contamos con 18 marcas estratégicamente posicionadas y reconocidas por la industria. Además, continuamente estamos buscando oportunidades, tanto en Lima como en provincias.

–¿Cuánto más crecerán en nuestro país?

Tendremos 12 hoteles más en los próximos tres años . Esos proyectos ya están firmados y se encuentran encaminados, cada cual en una etapa distinta entre lo que es el diseño y la construcción.

–Es una apuesta ambiciosa. ¿Seguirán adelante con ella independientemente de quién sea elegido(a) presidente(a) del Perú en junio? Hay polarización y eso suele ahuyentar las inversiones.

Seguiremos con nuestros planes. Nosotros miramos nuestro crecimiento de una manera integral, mirando el largo plazo y no mirando la contingencia. Fíjate, llevamos 20 años en el Perú y Hilton tiene más de 100 años como compañía, en todo ese tiempo hemos pasado por las buenas y por las malas, y yo no tengo dudas de que esta crisis global nos vamos a recuperar.

–De esos 12 hoteles en cartera, ¿cuántos abrirán este año?

Este 2021 abriremos tres hoteles aquí. Estarán en Lima (el Hilton Garden Inn de Miraflores, con 235 habitaciones), en Trujillo (en El Golf) y en Arequipa (con la marca Hampton). En Trujillo, por cierto, también estamos viendo otro proyecto, aunque no para este año. Estas aperturas probablemente se den en el último trimestre.

–Con 12 hoteles más, Hilton tendrá 19 en el Perú, y es probable que escale al top 5 de las cadenas más grandes de nuestro país. Luego de ese avance, ¿bajarán la velocidad de crecimiento?

Si hacemos las cuentas, en los próximos tres años multiplicaremos por 2,5 el tamaño que tenemos en el Perú . Casi vamos a triplicar nuestra presencia aquí. ¿Luego desaceleraremos? No, nosotros seguimos buscando oportunidades en este mercado.

–¿Qué tan importante es nuestro país para la cadena, por ejemplo, si lo comparamos con otros países de Latinoamérica?

El Perú es el tercer mercado más relevante de esta región para Hilton, solo detrás de México y Colombia . A nivel de expansión, vemos un enorme potencial en este país, más allá de lo que ofrecen destinos ya consagrados, como Lima y el Cusco. Sin dejar de mirar estos atractivos, también estamos analizando opciones en otras provincias, como Piura, Trujillo y Arequipa.

–Si 19 hoteles en el Perú no los deja conformes, ¿con qué número sí se quedarían tranquilos aquí?

Aquí hay mucho por hacer todavía, hay muchas oportunidades. Por su diversidad económica y su riqueza cultural, el Perú es un mercado valioso. Tiene demanda doméstica, es decir, viajeros internos, y también una importante demanda internacional. Estos 12 nuevos hoteles por abrir es lo que tenemos hoy, en este momento, pero como te he comentado, nosotros no dejamos de buscar oportunidades, todos los días estamos en la calle buscando oportunidades.

En este momento, la cadena cuenta con siete hoteles en nuestro país. Sumará otros tres este año. En la vista, uno de sus hoteles en Miraflores. (FOTO: Hilton).

LAS CONVERSIONES DE HOTELES

–¿Y hay respuesta desde el otro lado? ¿Hay constructores interesados en aliarse con Hilton pese a la coyuntura actual?

No solo constructores. Una cosa que estamos viendo mucho en estos meses son las conversiones de hoteles de otras marcas (locales o internacionales), que deciden pasar a ser parte de nuestra red. En el caso de Latinoamérica y El Caribe, por ejemplo, las conversiones de hoteles han pasado de representar el 30% de nuestras aperturas, al 50% durante el 2020, y han impulsado notoriamente nuestro crecimiento.

–¿Qué precisan de un hotel de otra marca que quiera pasarse con ustedes? ¿Que sea alto su número de habitaciones?

No existe una restricción, lo que vemos es la ubicación y el ‘timing’, es decir, el momento ideal para incorporarlos a nuestra red, que es sólida.

–Por sus 18 marcas, ¿pero eso es suficiente? Algunas de ellas no son conocidas en nuestro país, o no todavía.

Por nuestras marcas y por nuestra escala. Somos una cadena global que en el 2020 superamos el millón de habitaciones disponibles y con otras 400 mil más en desarrollo . Solo en esta región, Hilton cuenta con 170 hoteles abiertos en más de 25 países. Esa robustez es una garantía para quienes se alían con nosotros. Acceden, por ejemplo, a un programa de lealtad con más de 112 millones de pasajeros que viajan por todo el mundo y a canales de distribución muy potentes.

–Hablaba del impulso que les ha dado, en estos meses de pandemia global, este formato de las conversiones, ¿cree que se va a masificar?

Es difícil hacer una proyección así. No puedo predecir el futuro. Lo que sí puedo decirte es que han sido fundamentales para nuestra expansión en los últimos meses y que es muy probable que siga siendo así por un tiempo. ¿Cuánto tiempo? No podría saberlo.

–¿Qué nuevo hotel aquí se suma bajo ese modelo de la conversión?

Sin ir muy lejos, el hotel que abriremos este año en Trujillo (en El Golf), que tiene 147 habitaciones.

–¿Y a nivel de la región?

El 2020, por ejemplo, abrimos 14 hoteles nuevos en la región, y la mitad de ellos fueron conversiones. ¿Cuáles? Entre ellas tenemos a nuestros nuevos hoteles de Santiago de Chile, Cartagena (Colombia) y México.

–¿Qué otras aperturas emblemáticas tienen previstas este año en Latinoamérica?

Tenemos previsto continuar con esa tendencia de las conversiones e inaugurar hoteles bajo ese formato en mercados nuevos del Caribe, como Bermudas e Islas Caimán. Además, abriremos hoteles en Brasil y dos más en México (en Cancún y Yucatán).

El negocio hotelero cambiará de forma permanente, tras la pandemia del coronavirus, no sólo en cuanto a medidas de salubridad, sino en cuanto a tecnología, para lo cual Hilton está preparado, apunta Maturana.

GARANTIZAR LA SALUBRIDAD

–Cancún, donde está por realizarse la próxima convención del Consejo Mundial de Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés), en tiempos de una severa crisis, como hemos conversado. El WTTC está proponiendo varias fórmulas para darle confianza a los pasajeros cuando viajen, ¿qué están haciendo en Hilton al respecto?

El COVID-19 nos ha impuesto bastantes desafíos, como indicaba al inicio de la entrevista, pero lo primero que debo decir es que tenemos la certeza de que nuestra industria se va a recuperar. En todos lados vemos el interés de los viajeros por volver a hacer turismo, una vez haya amainado la pandemia. ¿Qué estamos haciendo en Hilton para darle confianza a nuestros pasajeros? Nosotros siempre hemos innovado y siempre bajo la premisa de escuchar a nuestros huéspedes, a nuestros colaboradores y a nuestros socios. En el caso de las medidas de salubridad, tenemos a nuestro programa Clean Stay, por ejemplo.

–¿En qué consiste?

El Clean Stay es un programa líder en la industria, que en su momento trabajamos con la Clínica Mayo, para garantizar que cumplimos con los más altos estándares de higiene y seguridad en nuestros hoteles. Ese programa lo podemos aplicar tanto para vacacionistas como para viajeros de negocios o eventos.

–Ya que estamos tocando el tema de los eventos, ¿cuánto cree que pueda verse afectada esta línea de negocio con el ‘boom’ de los programas como Zoom, Meet, Webex y demás plataformas para reuniones digitales? Esos sistemas van hacer innecesarias las convenciones.

No lo veo así. Las necesidades de los viajeros no han cambiado, y la gente va a querer viajar para ver sus negocios o para reunirse con sus ‘stakeholders’. A estos sistemas que mencionas, como a otras innovaciones tecnológicas que vayan apareciendo, no hay que desconocerlos, hay que abrazarlos porque ayudan a mantener el vínculo. Nosotros no vamos a ir en contra de eso.

–Pero es una forma de competencia.

Si hablamos de los eventos, es factible incorporar este programa Clean Stay a nuestro otro programa Event Ready y garantizar así que nuestros huéspedes se sientan cómodos y seguros en sus convenciones. Y sí, las cosas van a cambiar, por ejemplo, tendremos eventos híbridos, con un grupo de los participantes en persona y otro tanto a través de las plataformas digitales .

¿Facilitadas por ustedes?

Por supuesto, se trata de evolucionar.

EN PUNTOS

Hilton es una cadena fundada en 1919 en Nuevo México (Estados Unidos), por el empresario Conrad Hilton. Comenzó con un hotel de 40 habitaciones. Hoy tiene más de un millón de habitaciones disponibles en todo el mundo.