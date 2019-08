El foco de Barbarian, la nueva hija del grupo AB InBev

Ocho meses –entre negociaciones, idas y venidas– fue el tiempo que los fundadores de Barbarian se tomaron antes de aceptar la propuesta de ZX Ventures, aceleradora global de AB InBev (dueña de Backus).

“La sociedad será beneficiosa para ambos y podremos cumplir el sueño de encontrar nuestra cerveza en todo el Perú y por qué no, el mundo. Ahora, tenemos la meta de crecer 10 veces en los próximos cinco años”, comenta Diego Rodríguez, socio fundador de Barbarian.

► Día de la cerveza: Estas son las marcas más consumidas por los peruanos



► ZX Ventures anuncia la compra de la cerveza peruana Barbarian



Para terminar de convencerse y dar el sí fue determinante mantener sus cargos al frente de la empresa, el respeto a la esencia de la marca y visitar la operación de BBC (marca de cerveza artesanal colombiana) también adquirida por ZX Ventures, hace cinco años. “Vimos que ha mantenido su esencia y eso nos dio tranquilidad”, cuenta Ignacio Schwalb, también fundador de la marca.

¿VALOR ESPUMOSO?

En cuanto al valor de la transacción, los socios indican que es confidencial, pero están cómodos con el acuerdo. ¿En cuánto pudo estar valorizada la compañía?

“No creo que haya sido un monto muy relevante, ya que no es un negocio de números tan grandes”, afirma Mauricio Olaya, experto en fusiones y adquisiciones del estudio Muñiz. A su vez, precisa que el posicionamiento de la marca es lo que, sin duda, le ha agregado valor; no obstante, la escalabilidad del negocio se limita por su misma naturaleza ‘artesanal’. Y si bien no se anima a dar un valor exacto, estima que la venta pudo estar alrededor de los US$5 millones.

Para el experto, luego de esta compra podrían darse más dentro del mundo de cervezas artesanales. Las grandes cerveceras, explica, han advertido el crecimiento de este nicho en el mundo, por lo que estas compras –cuando alcanzan cierto tamaño– son una tendencia en otras latitudes. En el Perú, seguro se darán más, agrega, ya que las cerveceras apuntan a sumar marcas al portafolio para atender mejor a ese segmento de mercado.

EFECTO CERVERCERO

De acuerdo a cálculos de la misma cervecería artesanal, lideran el negocio con una participación de mercado de entre el 20% y 30% (no existen mediciones oficiales) y hacia final de año producirán 400 mil litros. Con miras a su meta –junto a la nueva dueña– de producir 10 veces más en cinco años, aseguran que se potenciará este mercado.

“Vamos a llegar a más personas, con una mayor presencia en los canales, yo creo que con nuestro crecimiento y el avance de las otras empresas, el mercado podría llegar a ser el 1% de la industria, en el mediano plazo. La idea es que la torta crezca”, comenta Juan Diego Vásquez, socio fundador de Barbarian. Actualmente, se estima que las artesanales son aún el 0,1% del mercado.

“Las cervezas artesanales ya pasaron su curva de introducción, vendrá la etapa de crecimiento”, confirma Enrique Bernal, especialista de la consultora Arellano. Un camino que se dará al entrar a nuevos segmentos, ampliar innovaciones y creando nuevas ocasiones de consumo.

Así, tras la compra de Barbarian, el ejecutivo proyecta que el producto se hará más accesible al consumidor. Pero así como ganará mucho también va a perder algo: al ser parte de un brazo de AB InBev, algunos consumidores fieles se irán porque sentirán que pierden a su marca artesanal, proyecta Bernal.

Los fundadores de Barbarian, en tanto, remarcan que ellos pertenecen al brazo ‘craft’ del AB InBev y no tienen relación con la parte industrial. Anuncian que tienen ocho variedades por lanzar en lo que resta del año, tendrán un nuevo bar en Miraflores este año y fortalecerán su presencia en el canal moderno. A partir del próximo año, podrían tener productos de las cerveceras ‘craft’ hermanas del grupo (como BBC, Capuacá) en sus bares y lanzar ediciones conjuntas.