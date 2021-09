Conforme a los criterios de Saber más

La estrategia de sostenibilidad de las empresas cada vez toma más relevancia, explica George Serafiem. El catedrático de Harvard explica que para que esta sea exitosa debe tener un impacto no solo en la sociedad, sino también en los resultados económicos de la compañía.

—¿Cuál es la diferencia entre filantropía, responsabilidad social y sostenibilidad?

La filantropía es dar dinero de la empresa a algunas causas sociales, sin conexión con la estrategia de la organización. Luego ha emergido la responsabilidad social dentro de las empresas. Esta trata de comprender cómo la organización podría, potencialmente, reducir los impactos negativos que está teniendo. Una vez más, eso realmente no se conecta con la estrategia central de la compañía.

Cuando hablamos de sostenibilidad, se conecta con la estrategia de la organización con el impacto material que está teniendo en el entorno de la sociedad, y cómo eso la afecta.

—¿Bajo qué parámetros se calcula ese impacto?

Tratamos de entender cuáles son los daños financieros, materiales, ambientales y sociales que tienen las empresas, sector por sector.

—¿Cuáles son los parámetros que se suelen repetir con más frecuencia?

Yo diría [las dificultades en la] innovación, la regulación y la presión de las partes interesadas. Estos problemas llegan al plano financiero y son críticos. Por ejemplo, el incremento de impuestos en productos con altas cantidades de azúcar, que los hace menos atractivos. No podrías emerger si no innovas. Otro ejemplo es que los colaboradores cada vez piden tener ambientes más inclusivos, y las empresas exclusivas son penalizadas.

—¿Cómo cambia la competitividad de las empresas ahora que se incrementan los costos para que sean más sostenibles?

Eso está cambiando el panorama competitivo y es un desafío para la gestión. En realidad tienes que pensar bien lo que haces, tienes que entender cuál es el impacto que tiene la empresa en la sociedad y en el ambiente, y entender cómo esas tendencias cambian con el tiempo.

—¿Cuáles son los países más desarrollados en términos de sostenibilidad?

Muchos países europeos considero que están muy desarrollados. Por ejemplo, los países escandinavos, empresas suecas como IKEA y otras privadas están muy avanzadas en términos de diseño de productos para la economía cirular y que minimizan el impacto en el medio ambiente. Por otro lado, empresas del Reino Unido cada vez son más inclusivas a favor de sus fuerzas de trabajo.

—¿Cómo se puede medir el progreso de las empresas de estos países, concretamente?

Para medir el progreso se debe medir el impacto que está teniendo en la sociedad. Lo que están haciendo muchas empresas es que simplemente miden su esfuerzo, sus actividades y sus políticas, lo cual es un error. Así como mides tu rendimiento financiero, también se debe hacer con el impacto en los clientes, empleados y en el medio ambiente.

—¿En qué sentido deben medir sus estrategias de sostenibilidad como si fueran resultados financieros?

El ingrediente más poderoso es generar valor real creando un impacto positivo. Cuando tienes un modelo de negocio que cada vez le da más salud a las personas, que cada vez da más oportunidades, eso se traducirá en mejores resultados de la organización. Es un círculo virtuoso, pero se tiene que medir para que se vea reflejado su impacto en términos financieros.

—¿Cuáles son las industrias más desarrolladas en este tipo de prácticas?

Las empresas de consumo han hecho verdaderos esfuerzos para mejorar su eficiencia ambiental. Esto significa reducir las emisiones de carbono, reducir la generación de desechos, reducir el consumo de energía, etc. Al mismo tiempo, algunas compañías del sector, no todas, han logrado un progreso significado en términos de crear productos que son mejores para el consumidor. Brindan los nutrientes adecuados, sacan algo de sodio, los altos grados de azúcares, pero no es universal.

—¿Qué otros sectores tienen avances?

Las empresas del sector transporte también tienen mejoras. Han reducido las tasas de lesiones en la industria, lo que les ha dado a sus empleados entornos de trabajo más seguros. Una vez más, no es universal, pero pasa en muchas de ellas.

—¿Cómo valora los avances de las compañías peruanas en estos temas?

El avance es desigual entre industrias y empresas. Algunas están avanzando y otras no, pero creo que que hay casos que están sucediendo y que se podrán ver a lo largo del tiempo. Cada vez más compañías aceptan que deben mejorar su rendimiento.

—¿Entonces las empresas nacionales tienen un avance lento en términos de sostenibilidad?

Lo que está pasando es que es que hay compañías que están mirando hacia el futuro y otras hacia el pasado. Proyecto que las primeras van a superar a las segundas porque el ambiente competitivo está cambiando. No es solo decir “tengo una estrategia de sostenibilidad que va a dar rendimiento”. Lo que se necesita es gestión, un líder que dé una buena asignación de recursos, objetivos precisos y un presupuesto apropiado. Todos ello debe estar considerado.

