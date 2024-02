¿Cuál es el resultado de la operación en el Perú al cierre del 2023?

El 2023 fue un año muy interesante para la franquicia del Perú. Nosotros tenemos una licencia de banco de inversión. En el ejercicio del 2023, la utilidad neta de la entidad local fue de más de S/41 millones. Eso es más de 50% mayor a lo obtenido en el 2022 y un récord para nosotros.

¿Qué línea de servicios de los que brindan se destacó por encima de los demás?

De nuestro lado, el año ha sido activo en todos los servicios y productos. En servicios de Tesorería, por ejemplo. Lo que sí es que, en algunas otras cosas, hubo menor actividad. Es el caso de la emisión de bonos corporativos. Eso realmente es resultado de que las empresas grandes que tienen acceso a mercados internacionales están en una posición cómoda en cuanto a su estructura de deuda. Además, tiene que ver con el contexto global de tasas de interés más altas.

"Este año pensamos que deberían haber una serie de transacciones de fusiones y adquisiciones en el mercado porque creemos que las tasas de interés van a bajar durante el año en el Perú y a nivel global".

El año pasado acompañaron procesos de fusiones y adquisiciones. ¿Ven que hayan mayores operaciones en el 2024?

El año pasado, tuvimos el privilegio de asesorar a Enel en lo que fue su anunciada venta de Enel Distribución Perú y Enel Generación. Cuando uno mira por volumen, sí hubo bastante actividad. Quizá no fueron tantas transacciones. Este año pensamos que deberían haber una serie de transacciones de fusiones y adquisiciones en el mercado porque creemos que las tasas de interés van a bajar durante el año en el Perú y a nivel global. Históricamente, cuando las tasas bajan, eso ayuda a dinamizar las operaciones de fusión. Porque hay menor costo de capital y disponibilidad de deuda a menor costo

La FED ha dicho que no existe prisa para el recorte de tasas.

Antes de esos comentarios de Powell, el departamento de investigación económica de J.P. Morgan pronosticaba que el primer recorte sería apenas en junio de este año. Un segundo punto son los riesgos de desaceleración y geopolíticos. Y entre todos esos riesgos, para nosotros hay un riesgo de que la inflación no baje tan rápido como los mercados esperan. En ese sentido, los comentarios de Powell reconocen esos riesgos.

"Lo que menciono es que si hay un riesgo doméstico que debemos monitorear, es El Niño".

¿Esto cuánto afecta o retrasa las decisiones de inversión de los corporativos?

Algo para tener en cuenta es que ya venimos de empresas que han lidiado con inflación por dos años, con tasas de interés más altas. Siempre se opera con una serie de riesgos y pronósticos, pero dentro de todo eso creemos que habrá mayor dinámica este año. Obviamente, si alguno se materializa, por supuesto afecta la ecuación.

Para el Perú, el riesgo de un impacto de El Niño ha perdido fuerza. ¿Lo ven así desde J.P. Morgan?

Si bien no es un tema que nos quita el sueño, El Niño es un tema que siempre se va a monitorear porque sigue latente. No se sabe cuál serán los impactos en otras variables macroeconómicas del Perú. Sin embargo, no estoy diciendo que nosotros veamos este riesgo más que cualquier otro actor del mercado. Lo que menciono es que si hay un riesgo doméstico que debemos monitorear, es El Niño.

Como J.P. Morgan, ¿cuáles serán las principales apuestas de negocio en el Perú este año?

Nosotros este año creemos que debería haber más actividad en el mercado de capitales frente al año pasado. Es así que continuaremos muy activos en los temas de intermediación de mercados y manejo de riesgos. Siempre estamos trayendo al Perú las mejores prácticas y productos que vemos en otros mercados globales. Nuestro servicio de manejo de liquidez y de pagos en monedas distintas al sol representa una apuesta de servicios importante. Es un área donde J.P.Morgan invierte año tras año para mejorar la tecnología. Podemos ofrecer a nuestros clientes en el Perú ese tipo de tecnología de vanguardia.