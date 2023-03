El jueves pasado se develó el precio que los hinchas tendremos que pagar para ver los partidos nuestros equipos favoritos de la Liga1 Betsson 2023, como parte del acuerdo de la FPF y 1190 Sports, compañía que cuenta con los derechos de transmisión del torneo peruano. Como recordamos, durante las primeras ocho fechas, los hinchas pudimos ver el canal Liga1 Max de manera gratuita, tal como comentó Hernán Donnari, CEO de 1190 Sports a Día1.

“Hemos decidido que en estas primeras fechas no se empiece a cobrar, para ir dando a conocer el producto. Es como parte del esfuerzo de inversión y lo que creemos que hay que hacer en esta etapa”, comentó en ese entonces. Aseguró además que la suscripción tanto a la señal de Liga1 Max, que se ve a través de los cableoperadores, y Liga1 Play (servicio de streaming) iniciaría cuando ofrezcan el producto “que queremos ofrecer”. Y ese momento llegó.

A través de la página web de Liga1 Play se conoció que el plan mensual para acceder a la transmisión vía streaming es de S/59.90. ¿Qué incluye?

Mayor cantidad y variedad de partidos de la Liga 1 Betsson de Perú en vivo.

de Perú en vivo. Partidos a demanda (para que el usuario pueda verlos cuando quiera).

Una sola suscripción que sirve para poder ver los partidos en cualquier parte del mundo.

Programas y contenido exclusivo con toda la información de la Liga 1 Betsson, además de estadísticas y más.

además de estadísticas y más. Relatos en español o con sonido ambiente.

Además, aseguran que la suscripción aportará directamente a su club favorito. “Para algunas formas de pago, el emisor de tu medio de pago (banco u otro) puede cobrarte ciertos cargos extra como cargos de transacción extranjera u otros cargos relacionados con el procesamiento”, se advierte en el documento.

Al respecto, Día1 se contactó con 1190 Sports para conocer más detalles sobre esta suscripción y desde cuándo los hinchas podrán activar esta membresía. Desde la compañía, nos indican que el modelo de suscripción ya se encuentra activo y vigente. Asimismo, en este momento, este es el plan activo y que no están contemplados otros paquetes fuera de Liga1 y Liga1 Max.

¿Hasta en cuántos dispositivos podré usar mi cuenta? La compañía confirmó a este Diario que se podrán usar hasta 3 dispositivos en simultáneo con una misma cuenta.

Liga1 Max

La señal de Liga1 Max, que se transmite a través de las operadoras de cable, tendrá un inicio y un precio diferente. Como se recuerda, 1190 Sports selló acuerdos con DirecTV, Best Cable, entre otras cableoperadoras para la transmisión de esta señal bajo suscripción y también de la señal gratuita Liga1.

Tal como mencionaron desde 1190 Sports, la estrategia fue, primero, que las transmisiones sean libres durante las primeras fechas, lo que también aplicó a Liga1 Max. Y así ha sido con DirecTV en su servicio satelital y en su plataforma de streaming DGO.

¿Cuánto costará ahora acceder a Liga1 Max con DirecTV?

La compañía confirmó a Día1 que el precio será de S/45 (adicional al paquete de canales).

¿Desde cuándo empezará a cobrar?

Desde DirecTV nos informan que en el caso de la plataforma de streaming DGO se seguirá transmitiendo sin costo por un plazo de tres días. Es decir, hasta que culminen los partidos de la fecha 9 del torneo, el lunes 20 de marzo.

Esto es que a partir del martes 21 ya los hinchas tendrán que adquirir su suscripción a Liga1 Max.

Asimismo, agregan que para los fanáticos de los clubes peruanos que aún no son clientes de DirecTV, se les dará la posibilidad de registrarse de forma gratuita en su plataforma de streaming DGO para también tener el servicio gratis durante tres días (todos los partidos de la fecha 9 de la Liga1). Quienes lo hagan, además de Liga1 Max, podrán ver los otros títulos de series, películas y de TV que se encuentran en la plataforma.

Los partidos de la primera división peruana estarán disponibles en el canal Liga 1 Max 604/1604 HD, mientras que el canal Liga 1 603/1603 HD contará con repeticiones, previas y el minuto a minuto de los encuentros.

¿Cuántos dispositivos puedo usar? DGO se puede utilizar en máximo dos dispositivos en simultáneo , pero puede vincularse hasta en seis.

Desde DirecTV remarcan que las transmisiones gratuitas de los partidos de la fecha 9 de la Liga1 Max solo serán a través de la plataforma de DGO, no así en el caso de quienes quieran acceder al canal a través del servicio de TV cable satelital.

De acuerdo a esta nota, además, Best Cable anunció que el precio de su mensualidad costará ahora S/60 soles, debido a la inclusión del canal.

El inicio del cobro por la señal de la Liga1 Max ha generado todo tipo de comentarios entre los hinchas a causa de los precios. Al respecto, en la entrevista de Día1 con Hernán Donnari, CEO de 1190 Sports, nos comentó que “todos pagamos suscripciones para el contenido que amamos y no encuentro una razón para que el fútbol no esté ahí. Y lo pago porque me gusta ver, para que el futbol reciba lo que necesita”. A su vez, sostuvo que confían en que a medida que vayan teniendo un producto valioso, el consumidor estará dispuesto a pagarlo.