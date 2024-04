Asimismo, a nivel de vehículos livianos (automóviles, SUV, ‘pick- ups’, furgonetas y demás), en los últimos dos años, el quinto puesto de ventas ha sido peleado por Changan y DFSK , desplazando del ranking a la japonesa Nissan.

¿Qué está favoreciendo a las marcas chinas? Elías explica que hay una estrategia de precios competitivos, que se complementan con la ecuación de calidad y equipamiento. Adicionalmente, el aumento de ventas de estas marcas se vio favorecido con la problemática de semiconductores que afectó a fabricantes de otros países, detalla.

Además… Top 3 en electrificados De acuerdo con la AAP, las ventas a marzo ponen a Geely como la tercera marca más vendida en el segmento de vehículos electrificados.

Por su lado, desde Chery apuntan que esta mayor preferencia se explica por el aumento de marcas en el mercado y por la innovación que viene aplicando en los vehículos.

“De las 25 marcas más vendidas en lo que va del año, diez son de procedencia china y Chery se encuentra entre ellas”, expresa la compañía.

José Ruidias, profesor en Pacífico Business School y socio en Global Trade Marketing, toma en cuenta que las compañías de ese país cambiaron su enfoque inicial de estar en un segmento de bajos precios para tener una mayor ecuación de valor .

“Ese cambio en la ecuación de valor hizo que las marcas se acerquen a un segmento de mercado que ya no es el ‘category killer’, sino el ‘value for money’, un segmento [de consumidores] que no buscan el precio más barato, pero tampoco el más caro, sino que quieren sacar el máximo provecho al monto que invierten en un vehículo”, indica.

Otros dos aspectos que contribuyeron son el cambio en la estética y el diseño de los vehículos, y el uso de mayor tecnología, añade.

A ello, Otto Regalado, profesor principal de ESAN Graduate School of Business, explica que años atrás, la menor demanda del mercado por las marcas chinas estaba relacionado a una baja oferta y a una presunta falta de ‘know how’ en talleres y mecánicos para atender estos vehículos. Esto ha cambiado mucho con el tiempo por el aumento de la demanda, precisa.

“Conforme han ido penetrando estas marcas en los distintos mercados en Latinoamérica, han ido ofreciendo cada vez más garantías”, señala.

Panorama

¿Qué se puede esperar a futuro? Para Ruidias es importante que se continúe observando el acelerado crecimiento de las ventas de vehículos de empresas nacidas en el país asiático.

Por ello, considera que si la competencia, marcas de Corea del Sur o Japón, mantienen un crecimiento ralentizado, “en pocos años vamos a ver marcas chinas en el top 3 del mercado de livianos o en algún segmento en SUV”. Y, asegura, esa penetración dentro de las marcas más vendidas sería con más de una compañía china.

Además, un factor que ayuda a esto es la incertidumbre económica actual, que puede motivar a las personas a preferir un vehículo a un precio asequible y de calidad, cualidad que distingue a las marcas chinas en nuestro mercado, añade Regalado.

Este año, Geely espera llegar a vender 3.500 unidades, beneficiado por su incursión en el segmento sedán. Además, la marca renovó sus modelos Okavango y Coolray, indica Elías.

A su vez, en Chery proyectan tener un aumento del 5% en sus ventas, teniendo el foco en innovar su línea de vehículos actuales.