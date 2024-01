¿A qué hora se levanta y qué es lo primero que hace?

A las 6:30 a.m., suelo empezar mi día con una rutina funcional, alternándola con sesiones de ‘running’.

¿Qué libro está leyendo?

El cisne negro, de Nassim Taleb y La mente del líder, de Rasmus Hougaard.

¿Qué objeto no puede faltar en su vida?

Hoy en día mi celular. Lamentablemente es demasiada la dependencia que genera y quisiera liberarme un poco.

¿Cuál es la última película que ha visto?

Oppenheimer.

¿Qué aplicativos no pueden faltar en su celular?

WhatsApp para comunicarme, Waze para saber a la hora que llegaré a una reunión, Instagram para ver a la competencia y PerúQuiosco para leer las noticias.

¿Netflix, Amazon, HBO, Apple, Disney?

Disfruto de Netflix y HBO, pero últimamente me he enganchado a Star+ para seguir los campeonatos de fútbol inglés y de pádel.

¿El auto de sus sueños?

Son varios, pero si debo elegir a uno, sería el Mercedes AMG GT Coupé.

¿Destino favorito en vacaciones?

En Europa se encuentra una gran diversidad cultural que se puede disfrutar tanto en verano como en invierno, ya sea en la Costa Azul, las montañas de los Pirineos o explorando viñedos.

¿Qué deporte practica?

Varios: el fútbol desde pequeño, el tenis y frontón con la familia y amigos, el ping pong con mis compañeros de trabajo y actualmente, el pádel ha llegado para quedarse en mi vida deportiva.

¿Cocktail o trago favorito?

Me encanta el negroni y disfruto mucho del vino.

¿Un lugar en el que quisiera estar para relajarse y trabajar a la vez?

En una casa en el campo con una buena vista.

Descríbase en 3 palabras

Determinado, familiar y competitivo.

¿Tiene algún talento oculto?

Me encanta la cocina y me gustaría experimentar aún más y, ¿por qué no?, considerar tomar algún curso que me lleve a explorar aún más ese talento.

Una frase que lo defina

¡Vamos por más!

¿Qué compañía es una inspiración para usted?

Las compañías con una mirada sostenible y con propósito.

¿Con qué referente de su rubro le gustaría cenar?

Tengo la suerte de poder hacerlo por los menos 2 o 3 veces al año.

¿Quién es el jefe que más lo marcó?

Fue hace muchos años, no voy a decir su nombre, pero sí voy a contar qué me marcó. Me enseñó que en toda organización uno debe darse de manera íntegra y, a su vez, saber pedir las cosas que uno merece.

¿Quién le dio el mejor consejo y cuál fue?

Mi madre: “No seas un profesional mediocre”.

¿Una decisión empresarial que cambiaría?

No invertir un poco más en innovación y sostenibilidad.

¿Qué pregunta clave haría para contratar a alguien?

¿Cuál es tu espacio de mejora?

¿Cuál es su mayor orgullo?

Mi familia. Verlos felices y que disfrutan de sus logros, y ahora mi nieto que me saca lo engreídor que puedo ser.

¿Cuál es el gran tema del que no se habla en los medios?

La sostenibilidad desde una perspectiva de generar conciencia de los efectos que causamos y las consecuencias de la inteligencia artificial.

¿Cuál es la principal virtud de los peruanos?

Somos emprendedores y comprometidos.

¿Y su principal defecto?

No saber decir “no” y darle mucho la vuelta a las cosas.