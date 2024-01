El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, anunció este domingo que el Gobierno no inyectará dinero a Petroperú y se procederá a la reforma de su Directorio , pese al pedido de la empresa estatal de la inyección de más recursos en el contexto del costo de la nueva refinería de Talara.

En diálogo con el programa “Punto Final” de Latina, el jefe del Gabinete Ministerial remarcó que no existen fondos para destinarlos a la petrolera estatal debido a que fueron derivados a los trabajos de prevención del Fenómeno El Niño.

Titular de la PCM: "Habrá una reforma del directorio de Petroperú para buscar eficiencia y profesionalismo. Además, no se inyectará el dinero que pide Petroperú. No existen fondos para ello". pic.twitter.com/U41kh2leJW — Consejo de Ministros (@pcmperu) January 22, 2024

No obstante, Otárola remarcó que no se busca la quiebra de Petroperú, ya que esta empresa garantiza “el flujo adecuado” para que el precio de los combustibles no se vaya al alza en el país.

“En esto quiero ser enfático, hemos tenido reuniones en las últimas semanas con la propia presidenta (Dina Boluarte) y se ha decidido tres cosas sobre Petroperú: una reforma de su Directorio para generar eficiencia e independencia; en segundo lugar, no va a haber dinero fresco, capitalización a favor de Petroperú”, señaló Otárola en la entrevista.

“(Habrá) una gobernanza del Directorio buscando eficiencia y profesionalismo. No se va a inyectar el dinero que se ha solicitado por una razón muy sencilla: no existen fondos para hacerlo porque ese dinero se ha invertido en la prevención del Fenómeno del Niño y creemos que hay otras prioridades. No se va a capitalizar, se van a reprogramar las deudas con el MEF (Ministerio de Energía y Finanzas)”, agregó.

“En la reunión con la presidenta (Dina Boluarte) se han puesto tres o cuatro semanas para amalgamar esta idea y, sobre todo, tratar de reimpulsar esta empresa sobre soluciones pragmáticas y realistas, desideologizando el debate, tratando de sacarle el mejor provecho a una empresa que el mejor activo que tiene es una refinería que ya está produciendo combustible limpio al 100%”, añadió.

El caso

Pedro Chira, presidente del directorio de Petroperú, asegura que han pedido US$ 1,150 millones al Gobierno. “El pedido que ha ido del directorio a su accionista en dinero o capital es US$ 1,150 millones, esto para aclarar los números que se vienen hablando”, expresó el funcionario en conferencia de prensa hace unos días.

Chira sostuvo que no lo considera un rescate financiero, sino un aporte de accionistas, y aseguró que el dinero solicitado al Ejecutivo regresará al Tesoro Público debido a los mayores ingresos que generaría la nueva Refinería de Talara.