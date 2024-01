El presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), Abraham Chahuan, afirmó que si se ejecutan los principales proyectos mineros, la pobreza caería 14 puntos.

“¿Qué otra industria en el Perú tiene la capacidad de poder llegar a estas cifras? De trabajar en conjunto y liderar un crecimiento y reducir en 14 puntos porcentuales la disminución de la pobreza. Esa es la industria minera y por eso somos el motor ”, dijo durante la conferencia magistral organizada por el IIMP para el tercer día de la Semana de la Ingeniería de Minas del Colegio de Ingenieros del Perú.

A renglón seguido, señaló que otro de los beneficios, en el caso de que se concrete la realización de los proyectos en cartera, es que habría 16,6 millones de beneficiarios, es decir, el 38% de la población proyectada para el 2031.

De la misma manera, manifestó que se crearían 3,9 milones de empleos directos e indirectos, habría un 13% de crecimiento anual del PBI, se generarían S/ 85 mil millones en aportes tributarios, así como S/74 mil millones en compras a proveedores locales.

“Quien diga que el Perú no es minero, es que no quiere ver las cifras, no quiere ver la realidad”, subrayó el ingeniero.

Trabajo de la mano

Asimismo, Chahuan consideró importante que el sector privado trabaje de la mano con el Estado, a fin de que se generen un mayor número de técnicos especializados en las instituciones que puedan acelerar los permisos y, de esta manera, los proyectos mineros vean la luz en el menor tiempo posible.

“Debemos trabajar realmente con el Estado para que haya un número mayor de técnicos especializados que permitan realmente (…) que se cumplan las normas legales vigentes porque, ojo, la norma dice una cosa y los proyectos en aprobarse demoran otra”, apuntó el titular del IIMP.

Agregó que la generación de estos técnicos también ayudará para que los gobiernos locales y regionales puedan ejecutar todo el presupuesto que genera el canon minero. Hoy en promedio ejecutan solo un 62%, resaltó.

“En muchos casos el dinero está, pero no se ejecuta. Y la población realmente no mira las obras porque no se ejecuta, no ve los beneficios, pero el dinero está y año tras año si ven por región la capacidad de ejecución que ha habido realmente es un tema a conversar”, finalizó.