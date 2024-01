De acuerdo a un reciente estudio del portal latinoamericano de empleo Bumeran titulado “IA en el trabajo, ¿qué tan útil es?”, Perú es el país de la región donde más se utiliza la inteligencia artificial en el trabajo: un 49% la utiliza para sus tareas diarias y, de estos, el 98% considera que su incorporación en las tareas diarias es útil. Lideramos la lista por sobre Chile y Ecuador, con 36%; Panamá, 32%, y Argentina, 31%.

Los datos del estudio se obtuvieron en base a casi 22 mil participantes, 4.503 de Perú, 3.158 de Argentina, 3.754 de Chile, 7.927 de Ecuador y 2.622 de Panamá. La investigación explora cómo se incorpora el uso de la inteligencia artificial a las tareas diarias de los talentos en general y de profesionales de Recursos Humanos en particular, cuáles son sus desafíos y cuáles sus beneficios.

El análisis concluye que del total de trabajadores peruanos que acuden a la IA, la mayoría (43%) lo hace para resolver problemas cotidianos o mejorar la interacción con entornos digitales (43%); crear contenidos generativos como textos, imágenes y videos (34%); realizar consultas ante inquietudes diarias (33%), hacer un análisis de datos avanzado (32%) o automatizar tareas repetitivas (28%).

Otro índice interesante que muestra el estudio es el de la frecuencia de uso de la IA. El 26% de encuestados aseguró utilizarla diariamente, el 38% casi todos los días, el 29% al menos una vez por semana y el 7% una vez por mes. Y del grupo que aún no ha incorporado esta tecnología en sus labores, la razón principal por la cuál no lo ha hecho es porque en su trabajo no se lo permiten (38%), les gusta trabajar sin usarla (24%), no lo consideran necesario (19%), no logran acostumbrarse (18%) o no se llevan bien con la tecnología (8%).

IA, una aliada en el trabajo

Perú es el país de la región donde más se utiliza la IA en el trabajo, ¿cómo nos beneficia?

Se observa en líneas generales una percepción favorable ante el uso de la inteligencia artificial en el trabajo para aumentar la eficiencia y productividad por parte de los trabajadores peruanos. Los beneficios se traducen principalmente en lograr ahorrar tiempo, agilizar y automatizar tareas repetitivas, acceder a la información rápidamente, analizar datos complejos u optimizar procesos.

No obstante, la encuesta también identifica desventaja y desafíos. Por ejemplo, la dependencia respecto a la IA es uno de los principales problemas que podrían generarse por su uso o los errores por falta de información. Otro miedo muy presente es la pérdida de los puestos laborales, de hecho, casi la mitad de los consultados consideran que la IA va a reemplazar el trabajo humano. Este es un temor compartido a largo y ancho del mundo y no solo por nuestros connacionales. También resaltan otros inconvenientes como los costos de implementación, la falta de empatía, comprensión e intuición o los sesgos algorítmicos.

“En un estudio de opinión que realizamos en mayo llamado ‘Cómo piensas que va a impactar la IA en tu trabajo’ los trabajadores peruanos fueron quiénes tuvieron la percepción más positiva respecto al impacto de la IA en su trabajo: un 85% cree que es positivo, un 9% no cree que impacte demasiado y solo un 6% que es negativo. Además, el 92% consideró que la inteligencia artificial va a ser una aliada en su trabajo y el 94% planificaba continuar capacitándose en su área frente al avance de esta tecnología (en ambos casos, los números más altos de la región)”, señala a El Comercio Dora Pinedo, jefe de Marketing de Bumeran Perú.

Para Pinedo la adopción de tecnologías como la inteligencia artificial suele depender de una combinación de factores, siendo los beneficios derivados de su uso uno de los aspectos clave. ¿Y cómo nos favorece?

“El conocimiento en inteligencia artificial puede beneficiar significativamente a un empleado promedio al proporcionarle herramientas que mejoran la eficiencia y productividad en diversas áreas laborales”, señala la ejecutiva de Bumeran.

“Con una comprensión de la IA, un empleado puede automatizar tareas repetitivas, analizar grandes conjuntos de datos de manera rápida y recibir asesoramiento en la toma de decisiones. Además, la capacidad para adaptarse a este tipo de herramientas puede abrir oportunidades de crecimiento profesional al permitirle contribuir de manera significativa a la innovación de la organización y a la estrategia empresarial”, añade.

Pero ¿en qué medida las empresas peruanas están actualmente buscando perfiles con conocimientos en IA? Pinedo explica que, al ser un campo de conocimiento incipiente, aún no se observan búsquedas masivas referidas a la IA ni se requieren, por lo general, habilidades o conocimientos relacionados con esta tecnología.





Sin embargo, sí existen ciertos conocimientos especializados en áreas claves bien valorados como robótica y automatización; desarrollo de aplicaciones de IA, para la creación de programas como chatbots y asistentes virtuales; investigación de IA, que implica analizar datos para desarrollar nuevas tecnologías en sectores específicos, y auditoría de algoritmos, que permite evaluar la eficiencia y seguridad de algoritmos informáticos en sistemas y aplicaciones.

No cabe duda que la inteligencia artificial ha dado un impulso vertiginoso. Aún es muy pronto para saber qué tanto transformará la vida laboral, pero mientras esos suceden, hay muchas personas dispuestas a apoyarse en ella para hacer más eficientes sus labores cotidianas.