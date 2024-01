El CES (siglas de Consumer Electronics Show) lleva casi seis décadas siendo el evento en el que se presentan algunas de las novedades más importantes en tecnología del mundo. Cada año se anuncian allí innovaciones en más de 40 categorías que van desde robótica y sostenibilidad hasta entretenimiento y smart homes. A manera de antesala de lo que será su participación en esta edición del CES, la compañía surcoreana Samsung dio un primer vistazo de los productos con los que busca destacarse en el 2024 en el rubro de pantallas y sonido. El Comercio estuvo presente en este ‘first look’ que se realizó en el emblemático Hotel Caesars Palace de Las Vegas y podemos concluir que el futuro no solo es prometedor, sino que realmente se ve y suena muy bien.

La premisa de la compañía es ofrecer una experiencia envolvente e inmersiva para el usuario. Es por eso que al llegar al salón de conferencias del evento nos recibieron los personajes que nos acompañan en casa cuando acudimos a alguna opción de entretenimiento: personajes de películas, series, noticias o hasta deportistas. Todos parecían haber escapado de la pantalla, esto como un manera de graficar lo que íbamos a ver en el lanzamiento: la mayor sensación de realidad en tu casa al encender una pantalla o un dispositivo de audio.

El presidente de Samsung Electronics, SW Yong, junto a otros altos ejecutivos de la firma como James Fishler, jefe de la división de entretenimiento en el hogar; Lydia Cho, jefe de gestión de productos de TV; y David Phelps, jefe de la división de visualización; fueron los encargados de anunciar las innovaciones para este 2024. Fueron dos productos, sin duda, las grandes estrellas: la tecnología de pantallas MicroLED transparente que te hacen sentir que estás viendo algo real a través de una ventana y no una pantalla; y The Music Frame, un speaker que se integra con facilidad a diferentes espacios pues parece una obra de arte más que un altavoz.

Pantallas transparentes, la tendencia del 2024

“Sí, puede parecer un pedazo de vidrio, pero en realidad es una pantalla hecha con microLED, chips realmente muy pequeños. Nadie más que Samsung ofrece esta tecnología”, anunció James Fishler al revelar el que es todavía un prototipo de pantallas MicroLED transparentes.

SW Yong en el 'First Look' de Samsung Electronics.

Aunque la tecnología de pantallas transparentes ya lleva un tiempo presente en el escenario, el avance presentado por Samsung se destaca y lleva varios pasos adelante el juego. “Esta es la tecnología de visualización más avanzada jamás creada”, enfatizó Fishler durante su ponencia. En el ‘fist look’, donde el stand de MicroLED transparente estuvo todo el tiempo abarrotado de periodistas de todo el mundo, Samsung mostró no una, sino tres pantallas con posibles diseños. Nos centraremos en dos de ellas: la que parecía un vidrio normal y la que contaba con un diseño sin marco, generando un efecto visual realmente inmersivo, como si se tratara de un holograma con una definición de altísima calidad.

Aunque como decíamos, por el momento se trata solo de un prototipo, son muchas las posibilidades que se abren con este tipo de tecnología. En la presentación, por ejemplo, se proyectó un juego de fútbol americano. La pantalla transparente puesta en el stand de Samsung daba la sensación de que estabas en un estadio, viendo a través de la ventana de un palco. Una forma de consumir deportes en casa que muchos querrán experimentar. “Es una pantalla que se mezcla con tu espacio. Para tu casa, oficina o donde sea”, dijo James Fishler a manera de posibles aplicaciones.

La pantalla transparente de Samsung, una de sus innovaciones más destacadas para el 2024.

Esta posibilidad de camuflar tecnología con diferentes espacios, en especial para ir de la mano con el estilo de vida de los usuarios, es algo que Samsung ya había explorado con una línea con la que ya ha tenido muy buenos resultados: The Frame, a la que este 2024 le sumarán una línea de audio bastante atractiva. The Music Frame. Se trata de un speaker que parece una obra de arte.

Arte en casa

El Music Frame es un altavoz que puesto en casa podría pasar por un cuadro, un marco de foto o un poster de tu artista favorito. Puede ser personalizado para llevar la imagen que desee el usuario y su acabo es de tal detalle que no parece que se trata de un dispositivo de audio. Además, tiene un cable de alimentación tan delgado que permite montarlo en las paredes y camuflarlo perfectamente. El sonido que ofrece es de alta calidad y tiene la posibilidad de integrar 2 frames y conectarlos a un TV de Samsung para obtener sonido envolvente y tener un home theatre en casa que en realidad parece un decorado.

The Music Frame, parece un cuadro, pero es un speaker.

Este producto, de momento, no tiene fecha de lanzamiento ni un precio definido, aunque hay un artículo algo similar en el mercado que podría permitir, a quien desee, hacer una estimación de valor: el symfonisk picture frame de Ikea y Sonos que tiene un costo de US$ 259,99 en Estados Unidos.

La línea de estilo de vida de Samsung actualmente cuenta con The Serif, The Terrace y The Frame, a este último le ha ido tan bien que, además de su innovación en audio, cuenta con la opción de Art Store, una tienda que permite que el usuario adquiera pinturas de los museos más celebrados del mundo (como el Museo del Prado) para tenerlos en casa. Los colores mate que ofrecen las pantallas de The Frame son tan perfectos que no se puede distinguir de una pantalla. Además de la belleza que ofrece, esta tecnología permite reducir los costos de energía hasta en un 10% cuando la pantalla está en ‘art mode’.

A saber Personalización al máximo Durante el evento, Samsung también presentó avances en el sistema operativo Tizen 2024, que prioriza el contenido y la personalización en la línea de pantallas NEO QLED 8K. Todos los televisores comprados en los últimos 5 años reciben actualización de este software, que hace una curaduría de sugerencias de contenido en base a lo que ve el usuario. Además, en 24 países actualmente está disponible Samsung TV Plus, alternativa que permite acceder de manera gratuita a 2500 canales globales (25 de ellos exclusivos para niños) y una librería de contenido 'on demand' de películas y series. De momento, Brasil es el único país de América Latina que tiene esta opción.

El corazón de la tecnología

Para Celso Barros, director de Visual Display para Samsung Electronics Latinoamérica, con quien pudimos conversar después de la presentación de las innovaciones 2024, la gran estrella entre los lanzamientos es el NQ8 AI Gen3, el procesador de TV más reciente de la firma y el que permite el impresionante desempeño de muchos de los artículos anunciados.

El nuevo procesador que hace realidad las innovaciones de Samsung.

“El lanzamiento más importante de nosotros es el procesador NQ8 AI de tercera generación porque hace todo lo que es necesario en nuestros televisores, desde la escala de la imagen, la mejoría del sonido y la optimización del consumo de energía”, destacó el ejecutivo sobre este procesador que permite, por ejemplo, afinar la resolución del contenido para que se muestre en una calidad ultra alta.

Durante su ponencia, por ejemplo, James Fishler de Samsung, contó que es fan de los clásicos del cine, pero películas ochenteras como “Breakfast Club” o “Ferris Bueller’s Day Off” no se ven bien en televisores actuales, o salen con esas incómodas franjas negras, algo que se soluciona con este nuevo procesador, que también ofrece una tecnología de detección de movimiento que escena la parte en la que el ojo humano enfoca naturalmente y la pone en primer plano, logrando imágenes más realistas. Otras opciones interesantes son el Q-Symphony 2024, que sincroniza de manera perfecta el audio de parlantes inalámbricos y una barra de sonido; y el Active Voice Amplifier Pro, que separa las voces del audio mixto, para evitar esas incómodas veces en las que viendo una película o una serie no se pueden distinguir bien los diálogos.

El futuro de la TV

Aunque la lista de productos presentados por Samsung para este 2024 es larga, muchos de ellos tenían como punto en común el ofrecer posibilidades para distintos usuarios y ofrecer mejoras para hacer más eficiente la tecnología ya desarrollada por la empresa.

Tal es el caso de los televisores OLED, que ahora tienen una opción para eliminar el brillo que pudimos poner a prueba. Usualmente, cuando ves televisión, suele ser incómodo el ver reflejado el brillo de la luz que entra por una ventana o hasta el reflejo de un polo blanco o nuestros teléfonos. La nueva tecnología OLED Glare Free ha logrado tal mejora que incluso exponiendo la pantalla a luces intensas, el reflejo es mínimo, lo que ofrece una experiencia de visualización placentera incluso a la luz del día.

Otro producto que pone a prueba el espacio es el proyector Freestyle, que actualmente ya está disponible en el mercado peruano, pero que mostró su segunda generación en el marco del CES 2024 con una nueva función: el smart Edge Blending, que permite hacer proyecciones desde dos dispositivos para crear una pantalla grande para imágenes, todo 100% portátil.

El proyector inalámbrico en resolución de 8K.

Pero si de proyectores se trata, la estrella del evento fue el 8K Wireless, el primer proyector inalámbrico 8K de la industria, que será ideal para los amantes de los deportes y hasta los e-sports. Y ya que hablamos de e-sports, los ‘gamers’ también fueron el público objetivo de varias alternativas nuevas, como los nuevos modelos Odyssey Oled con mejor curvatura de pantallas para una experiencia inmersiva de juego y opciones que permiten las funcionalidades multitasking. Pero lo que más destacó la firma fue el desarrollo de los monitores 2D/3D Gaming, que permitirán acceder a contenido 3D y de realidad virtual sin necesidad de utilizar ‘wearables’.

Pero este fue solo un primer vistazo de lo que se irá presentando en el marco del CES 2024, un evento que este año estará enfocado en la inteligencia artificial y que pondrá a prueba todo lo que la imaginación pueda ambicionar.