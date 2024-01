Intel han lanzado este año la generación 13 de sus procesadores Intel Core. A propósito de ello, El Comercio probó la laptop MSI Titan GT, la que se destaca por contar con el CPU Intel Core i9- 13950HX, el primer procesador con 24 núcleos del planeta. ¿Cómo fue la experiencia con esta máquina? Aquí te la contamos.

Aunque primero vamos por las principales características. ¿Qué tiene la MSI TITAN GT? Además de su procesador Intel Core i9 13950HX, cuenta con 64 GB de memoria RAM, 3TB de almacenamiento vía SSD, un peso de 3,3kg y una pantalla de 17,3 pulgadas.

Diseño robusto y llamativo

Si eres fanático de los videojuegos y el hardware, de seguro habrás oído que existe todo una tendencia gamer en cuanto a diseño se refiere. Es decir, colores oscuros, líneas rectas, cuerpos macizos y luces RGB por doquier. Si te gusta eso, la MSI Titan GT lo cumple por completo.

MSI Titan GT. / Julio Melgarejo Bardales

Desde que tenemos en mano a esta laptop observamos un cuerpo sólido, pesado y con personalidad. Sus dimensiones son de 397 x 330 x 23 mm y posee un peso de 3,3 kg. Estas cifras no la vuelven precisamente una máquina portable, sino que de seguro estará en casa, sin moverse mucho. Es como un pequeño tanque de guerra gamer. En el caso de que tengas una casa pequeña, como es mi caso, será complicado ubicarla con facilidad.

A su vez, el estilo de la Titan GT está enfocado en los jugadores de videojuegos. Contamos con luces RGB personalizables en el teclado, en los ventiladores e incluso en el logo de MSI de la parte trasera.

MSI Titan GT. / Julio Melgarejo Bardales

En cuanto a conectores, estamos bien cubiertos:

3x USB tipo A 3.2

2x USB tipo C Thunderbolt 4

Cable LAN

HDMI 2.1

1x mini display port

Lector de tarjetas SD

Jack de auriculares/micrófono de 3,5mm

Puerto para el cargador de la laptop

MSI Titan GT. / Julio Melgarejo Bardales

Agradecemos que hayan añadido al lector de tarjetas SD, que cada vez está menos presente en las máquinas. Es un gran plus si además de jugar creamos contenido en redes sociales y utilizamos cámaras.

Asimismo, un detalle importante a mencionar es el tamaño y distribución del teclado. Si estás acostumbrado a utilizar un teclado grande, te costará al inicio adaptarte al que posee la Titan GT, ya que las teclas numéricas y las flechas están bastante cerca de los botones de las letras. Esto puede provocar presiones accidentales que pueden llevar a cometer un error, sea en un juego como en un programa de trabajo.

En conclusión, el diseño de la laptop es atractivo y no va a fallar a los gamers que gusten de estilos robustos y llenos de luces RGB. Un punto que podría generarle ruido a algún usuario es su peso, pues sí hay que considerar que son 3,3kg entre manos.

Rendimiento monstruoso

Pocas sorpresas en el apartado técnico. Liderados por un procesador Intel Core i9- 13950HX, 64GB de memoria RAM, una tarjeta de video Nvidia RTX 4090 y 3TB de almacenamiento, no hay videojuegos que no podamos correr, incluso en las calidades gráficas más altas de la actualidad.

Acompañando este hardware de primera tenemos una pantalla de 17,3 pulgadas IPS con resolución 4K (3.840 × 2.160 píxeles) con una tasa de refresco de 144Hz. La calidad de los colores es muy alta y el brillo es de lo mejor. Aunque haya una gran fuente de luz apuntándonos de manera directa, el brillo responde de manera excelente.

MSI Titan GT / Julio Melgarejo Bardales

A su vez, esta laptop no solo puede ser utilizada para videojuegos, sino que también podemos exprimirla al máximo en tareas como streaming, ofimática, edición fotográfica y de video, renderización, eSports, diseño, etc

De manera concreta, ¿cómo rinde la MSI Titan GT? La hemos probado en videojuegos muy populares como Dota 2 superamos con tranquilidad la barrera de los 200 fotogramas por segundo (FPS). En Fortnite, otro nombre conocido, al activar el ray-tracing alcanzamos un promedio de 60 FPS, mientras que si no lo activamos podemos lograr 100 FPS haciendo ajustes en las calidades.

Dota 2 en la MSI Titan GT. / Julio Melgarejo Bardales

Fortnite en la MSI Titan GT.

Por otro lado, con títulos triple AAA como Horizon Zero Dawn o Resident Evil Village obtenemos resultados similares, 120 FPS de media (incluso con gráficos ultra).

Horizon Zero Dawn en MSI Titan GT.

Pero no todo es jugar. También pusimos a prueba la máquina con edición fotográfica y no tuvimos problemas. El procesador Intel trabaja sin pestañear y no tenemos caídas, ni errores ni fallas en el rendimiento a la hora de hacer retoques, crear gráficas, colorizar fotografías y más.

En edición de video, pusimos a prueba la máquina con el programa Adobe Premiere 2023 para exportar un video para Youtube de cinco minutos en resolución 4K. Nos tardó aproximadamente 7 minutos en completarlo por completo. Este es el video que editamos.

Y por si alguien lo pregunta: la MSI Titan GT realiza trabajos en ofimática sin dudar. El procesador Intel Core i9- 13950HX, 64GB de memoria RAM, la tarjeta de video Nvidia RTX 4090 y otras características van de sobra en este aspecto. Su propósito es realizar trabajos más pesados como reproducir videojuegos pesados, renderización, programación y más.

Por último, la batería. Al tener unos componentes de alto octanaje, la autonomía paga los platos rotos. Podemos pasar entre dos a tres horas realizando diferentes actividades, pero tarde o temprano tendremos que conectar la laptop a la corriente. Y no solo para recargar el portátil, sino que para usar al máximo el equipo tiene que estar conectado a la corriente.

Conclusiones

Estamos frente a una máquina con potencial técnico enorme. A día de hoy no hay un videojuego que no pueda ser reproducido por la MSI Titan GT, del que se destaca su procesador Intel Core i9- 13950HX y su tarjeta gráfica de Nvidia RTX 4090. El CPU en edición de fotos y video no pestañea, tampoco en videojuegos. El trabajo es impecable.

Los puntos que no nos gustaron del todo han sido relacionados al tamaño. La laptop es pesada con sus 3,3kg y muy grande para casas pequeñas. Si no tienes un problema con dejar en un solo lado tu máquina, podrías considerar este modelo; pero si no tienes el espacio, piénsalo dos veces.