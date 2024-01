Una de las incógnitas que dejó el golpe de Estado que el hoy encarcelado expresidente Pedro Castillo perpetró el 7 de diciembre de 2022 fue quién o quiénes escribieron el discurso, a través del cual el docente ordenó el cierre del Congreso, la intervención al sistema de administración de justicia y un estado de excepción. A poco más de un año, el Ministerio Público tiene una respuesta al respecto.

De acuerdo a la acusación presentada por la fiscalía, Castillo y los ex jefes de Gabinete Ministerial Aníbal Torres y Betssy Chávez elaboraron el mensaje a la Nación del golpe de Estado. El texto fue escrito entre la noche y la madrugada previa a la ruptura del orden constitucional.

En el documento- de 963 páginas, al que accedió El Comercio- se detalla que a las 9:49 de la noche del 6 de diciembre de 2022, el profesor, Torres y Chávez Chino ingresaron al Despacho Presidencial. Y minutos después utilizaron una computadora ubicada en la Oficina de Apoyo al Cónyuge. Es decir, a la entonces primera dama Lilia Paredes.

En este ordenador se introdujo un dispositivo (un USB o un disco duro externo) de marca Kingston, etiquetado con el nombre de “Marco”, desde donde se abrió un archivo Word denominado “Mensaje”. Este, detalla el Ministerio Público, “corresponde al proyecto de mensaje a la Nación anunciado” un día después por el exmandatario.

En la pericia de análisis digital forense N°326-2023, realizada a inicios de diciembre último, también se determinó que el usuario de la computadora usada por Castillo, Torres y Chávez para redactar el discurso del golpe de Estado tiene las siglas “OACP”, que “correspondería al nombre del hijo” del procesado expresidente.

El origen de las ideas

La participación de Torres en la elaboración del mensaje “se evidencia”, según la tesis fiscal, en que el texto expresado por Castillo Terrones “contiene frases y términos iguales” a los referidos por el ex primer ministro en diferentes actividades oficiales en las que hizo uso de la palabra [ver recuadro].

Por ejemplo, en el discurso del 7 de diciembre de 2022, el entonces presidente sostuvo que el Congreso “ha llegado al extremo de limitar el poder soberano, eliminando el ejercicio de la democracia directa a través del referéndum”.

El 19 de diciembre de 2021, cuando Torres era ministro de Justicia y Derechos Humanos, refirió en su cuenta de Twitter, que “nadie puede usurpar el poder originario y soberano del pueblo de expresar en democracia su voluntad mediante referéndum”. “Solo la tiranía de un órgano constituido puede limitar o suprimir el poder soberano”, agregó en crítica al Parlamento por haber colocado candados para la consulta popular.

En noviembre de 2022, solo un mes antes del golpe de Estado, el entonces primer ministro sostuvo que “nadie puede limitar el poder soberano, sino aquellas limitaciones únicamente que constan en la Constitución”.

Esto en una actividad en Lambayeque un día después de haber presentado una cuestión de confianza en respaldo a un proyecto de ley N° 03570/2022-PE, que deroga la Ley N° 31399, la cual establece restricciones respecto a la convocatoria a referéndum.

Torres y Chávez se retiraron de Palacio de Gobierno con dirección a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) a las 11:04 p.m. del 6 de diciembre. “No obstante, el referido proyecto [de mensaje a la Nación] continúo siendo revisado durante la madrugada y la mañana del 7 de diciembre de 2022″, remarcó la fiscalía.

El informe pericial N°326-2023 concluye que en la referida computadora de la Oficina de Apoyo al Cónyuge hubo un documento “Mensaje”, cuya última modificación fue a las 6:42 a.m. del 7 de diciembre. El archivo no se pudo recuperar, porque no fue guardado en el dispositivo incautado.

Frases e ideas extraídas del mensaje a la nación expuesto por Pedro Castillo (07/12/2022). Frases e ideas extraídas de diversas declaraciones expresadas por el acusado Aníbal Torres Vásquez. “La prohibición de los monopolios, oligopolios y toda posición dominante”. “Se prohíban los monopolios, los oligopolios, las posiciones dominantes”. “en la prensa mercenaria, corrupta y cínica”. “una prensa mercenaria, una prensa cínica, una prensa corrupta”. “al extremo de limitar el poder soberado del pueblo (…)”. “nadie puede limitar el poder soberado, que es el pueblo como he dicho el poder soberano”.

Coordinación y ocultamiento

Sobre la ex primera ministra Betssy Chávez, el Ministerio Público señaló que su asistencia a la Casa de Gobierno la noche antes del golpe de Estado tuvo “la finalidad de realizar actos de coordinación de la ejecución del delito de rebelión”.

El documento, además, da cuenta que el mismo 7 de diciembre, a las 10 a.m., la entonces jefa de Gabinete Ministerial se comunicó con el secretario general del Ministerio de Cultura, Juan Mariano Navarro Pando, a quien le ordenó contactar al presidente ejecutivo del IRTP para que disponga que vaya personal de TV Perú a su oficina “bajo el ardid” de que le realicen una “entrevista personal”.

En su declaración testimonial, el presidente del IRTP, Fernando Aliaga Alejo, contó que a las 10:15 a.m. recibió una llamada de Navarro, quien le pidió apoyar, porque iba a darse “una actividad oficial en la PCM”.

“Yo opté por llamar al gerente de Prensa del IRTP y le trasladé la solicitud de apoyo y que él se encargue de atender dicho requerimiento”, expresó.

La ex secretaria general de la PCM Nataly Vega Tafur contó que fue Chávez la que “personalmente” autorizó el ingreso de la periodista Cintya Malpartida Guarniz, de TV Perú, y de su camarógrafo. Agregó que ni ella ni el personal de prensa de ese despacho realizaron alguna gestión.

Al respecto, el ex jefe de la Oficina de Prensa e Imagen Institucional de la PCM Marcelo Puelles dijo que no realizó ninguna coordinación ni brindó ningún apoyo en el marco del mensaje de Castillo Terrones.

“Tampoco se me solicitó ningún apoyo, ni en PCM ni en Palacio de Gobierno, yo me entero del ingreso de los periodistas porque recibo una llamada del personal de seguridad de la puerta principal (en Carabaya) […] Me comentario que ya habían ingresado con la señora Chávez. Lo cual me pareció extraño”, expresó en declaraciones al Ministerio Público.

El entonces secretario de Comunicación de Palacio de Gobierno Eduardo Guerrero Castillo subrayó que dentro de la institución hay un módulo para transmisiones de emergencia, pero que este “no sabía” sobre el discurso que alistaba el profesor. “Todo ha sido así, oculto, entraron con su propia cámara, con su trípode, con su propio productor, camarógrafo y reportera”, mencionó.

Guerrero contó que lo usual es que la Secretaría de Comunicaciones supiera sobre el contenido de lo que iba a anunciar el presidente.

“Si se dan cuenta, cuando el expresidente Castillo lee su discurso, lo hace leyendo unos papeles que tenía en la mano, lo cual no es normal, ya que cuando se daban mensajes a la Nación, el edecán del expresidente nos daba un USB con el contenido y lo cargábamos en un [tele]prompter para que lea el mensaje”, expresó.

“Entonces, si el expresidente Castillo estaba leyendo un papel, eso no era normal, y debe ser porque no quería que se tuviera conocimiento de lo que se iba a leer”, acotó.

Chávez Chino cumple una orden de prisión preventiva de 18 meses desde junio último por el golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. (Foto: Archivo GEC)

Para el Ministerio Público, estos testimonios evidencias que Chávez Chino “había actuado de esta manera [coordinando el ingreso de los periodistas de TV Perú ella misma] con la finalidad de ocultar la intención de transmitir el mensaje a la Nación, así como su contenido”.

La ex primera ministra, además, dispuso de otras acciones, con el aval de Castillo Terrones. Una de ellas fue comunicarse con el entonces titular del Interior Willy Huerta para solicitarle que les ordene a los agentes de la Policía Nacional ubicados en el perímetro de Palacio de Gobierno que permita el ingreso de manifestantes a favor del Ejecutivo a la plaza de armas.

Una vez concluido el mensaje a la Nación de Castillo, tanto Chávez como Torres- según el testimonio de la periodista Malpartida- lo respaldaron.

Chávez dijo “bien presidente” y luego abrazó al profesor durante cinco segundos; mientras que el abrazo de Torres y Castillo duró 15 segundos.

El Ministerio Público ha solicitado 34 años de prisión para el expresidente por los presuntos delitos de rebelión (25 años), abuso de autoridad (tres años) y grave perturbación de la tranquilidad pública (seis años).

Para Chávez, la fiscalía pidió 25 años de cárcel, mientras que, para Torres, 15 años. Ambos por el presunto delito de rebelión.

Eduardo Pachas, abogado del expresidente Castillo, dijo que su cliente “es inocente”, al argumentar que, a pesar del mensaje a la Nación, el Congreso nunca se cerró.

“No hay delito, porque la resolución del cierre del Parlamento ni se publicó en El Peruano. En el caso Fujimori y el 5 de abril de 1992, él sí publicó la resolución. Y ese mismo día cerró el Congreso. En este caso ni la Policía Ni el Ejército lo hicieron”, manifestó en comunicación con El Comercio.

A su turno, Raúl Noblecilla, abogado de Chávez Chino, refirió que no brindará declaraciones sobre la acusación en contra de su patrocinada hasta que no tenga acceso al expediente completo.

“Nos sorprende cómo el Ministerio Público anuncia una acusación, que se pida tantos años para el expresidente Castillo, para Betssy Chávez, para Aníbal Torres y otros, nosotros reclamamos una vez más la forma tan poco democrática y tan poco ajustada a derecho con la que procede la fiscalía. Apenas nos notifiquen vamos a dar una opinión”, remarcó a este Diario.

El Comercio intentó comunicarse con el expresidente del Poder Judicial Duberlí Rodríguez, quien ejerce la defensa legal de Torres, pero no respondió a nuestras llamadas.

Más información

La investigación a Castillo comenzó el mismo 7 de diciembre de 2022, con su detención en flagrancia. Tres días después, la pesquisa fue asignada a la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios, dirigida entonces por el fiscal Uriel Terán.

Uriel Terán cerró la indagación el 14 de diciembre del 2023. Dos días después el fiscal fue cesado y reemplazo por el fiscal Alcides Chinchay. Esto fue parte de los cambios hechos por el actual fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, tras la caída de Patricia Benavides.