Un escenario social complejo de cara al 2024, por Urpi Torrado

Se necesitan nuevos logros y noticias positivas que despierten nuevamente el orgullo entre los peruanos.

Cerramos el año con cifras preocupantes y frente a un escenario social complejo. Si vemos más allá de las preguntas clásicas de popularidad y coyuntura, encontramos que dos tercios de peruanos no reconocen a ningún personaje positivo que haya destacado en este año que termina. Asimismo, hay mucha dispersión entre los personajes que se mencionan, no destaca ninguno, a pesar de que la pregunta es amplia y no se limita al plano político. Por el contrario, más de la mitad de la población señala a un político entre los top tres personajes negativos del año y se reduce significativa el porcentaje de personas que no puede señalar un nombre. Esta misma tendencia se observa cuando preguntamos por los acontecimientos más importantes del 2023. Los positivos están asociados al deporte y a la gastronomía, mientras que los negativos se concentran en la política, la crisis económica y la inseguridad ciudadana. Destaca también que un tercio de ciudadanos no ve ningún hecho positivo y un número similar no puede mencionar alguno.

Si bien las encuestas miden sólo la temperatura del momento y ésta es negativa, podemos leerla en términos de las oportunidades que significan para el 2024. Existe un espacio para la construcción de nuevos referentes y el surgimiento de líderes que inspiren. Se necesitan nuevos logros y noticias positivas que despierten nuevamente el orgullo entre los peruanos. Asimismo, hay apertura al cambio y disposición a apoyar reformas que contribuyan a construir un futuro mejor. Finalmente, el peruano apuesta por su trabajo, su creatividad y empuje para salir adelante, se las juega y se las va a seguir jugando por el Perú.