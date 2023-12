Fernández Jerí ha sido mencionado en varias oportunidades por Jaime Villanueva, exasesor de Patricia Benavides, en sus declaraciones ante el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop).

Por dicho caso, la junta abrió un proceso disciplinario inmediato contra Benavides y la suspendió del cargo a inicios de diciembre. Sin embargo, en el caso de Fernández Jerí, mencionado por la otrora mano derecha de la exfiscal, no se ha tomado ninguna acción.

Fuentes de la JNJ señalaron a El Comercio que la institución evalúa “dos temas respecto a Fernández Jerí” que apenas se encuentran en etapa de indagación. Uno es sobre el informe de la Contraloría, el cual se encuentra en etapa de indagaciones iniciales a cargo de un miembro instructor (magistrado de la JNJ), que deberá evaluar si propone o no al pleno que se abra una investigación preliminar contra el funcionario.

Señalaron, además, que si la eventual investigación determina responsabilidad en el jefe de la ANC recién enfrentaría un proceso disciplinario. En este caso, el miembro instructor ya podría solicitar una suspensión cautelar.

La segunda denuncia que enfrenta Fernández Jerí fue presentada hace unos días por el fiscal Rafael Vela. Este caso se encuentra en la misma etapa que el primero.

“Si el pleno vota y aprueba abrir investigación preliminar por alguno de los casos, remite la resolución respectiva al investigado para que realice su descargo”, indicaron las mismas fuentes de la JNJ.

Cuestionamientos

Especialistas consultados por El Comercio, criticaron que la JNJ demore tanto en abrir un proceso disciplinario contra Fernández Jerí, en especial en el caso del informe de la Contraloría.

El constitucionalista Carlos Hakansson consideró que la junta está demorando en tomar acciones concretas contra el jefe de la ANC y que la institución maneja los casos bajo un “doble estándar” porque en situaciones parecidas sí abrió procesos disciplinarios inmediatos, como pasó con la suspendida fiscal de la Nación Patricia Benavides.

Carlos Hakansson, constitucionalista

“Hay un efecto teflón que existe con determinadas personas, las cuales mencionan que están implicadas y no hay investigación, pero hay otras a las que sí les cae todo el peso de la ley. Esta es una clara falta de coherencia por parte de la JNJ”, expresó el especialista.

El abogado Javier Albán consideró que la JNJ tiene “bastante” por “responder” con el tema de Fernández Jerí.

Javier Albán, politólogo

Para Albán, un procedimiento disciplinario en contra de Fernández Jerí “tendría que seguir un proceso regular, salvo que el reglamento diga lo contrario y ese no es el caso”. “Siendo así no hay una razón para que no se haya iniciado un proceso más claro”, cuestionó.

En tanto, Iván Lanegra, secretario general de la Asociación Civil Transparencia, consideró que el informe de la Contraloría detecta un problema en el concurso al que postuló Fernández Jerí para el cargo y que se trataría de una responsabilidad administrativa de la JNJ.

“Se trata de problemas en el concurso, se entiende que la JNJ debía revisar la información. También puede ser que la JNJ haya sido sorprendida. Es un tema que podría derivar en la anulación de todo el proceso y la salida de esta persona. Si entregó información falsa, incluso habría cometido el delito. Tal vez la demora se dé porque están verificando si se siguieron todos los pasos en el proceso de selección y la carga procesal que tiene”, indicó.

No obstante, a su criterio este caso debería avanzar más rápido porque la denuncia “ya tiene tiempo” (desde octubre). “Las averiguaciones previas, ya deberían tener más cerca una decisión [de la JNJ sobre este caso]”, subrayó.

Lanegra sostuvo que la JNJ también podría abrir una investigación contra Fernández Jerí debido a que fue mencionado en las declaraciones de Jaime Villanueva, la cual podría derivar en su suspensión del cargo. Este procedimiento sería independiente de la investigación penal, remarcó el representante de Transparencia.

Iván Lanegra, secretario general de Transparencia

La exministra de Justicia Delia Muñoz tuvo una opinión distinta. Por ejemplo, sobre el caso del informe de la Contraloría señaló: “Es bastante delicado. ¿Proceso disciplinario en base a qué? Un proceso disciplinario tendría que darse sobre hechos nuevos en inconducta, pero si fue al momento de la postulación el proceso es preclusivo y se supone que la JNJ fue la que no verificó las evaluaciones correspondientes”.

Delia Muñoz, exministra de Justicia





Muñoz explicó que el concurso para seleccionar al jefe de la ANC es un proceso largo, donde se verifica que el postulante cumple con los requisitos, y que la Contraloría “ha puesto en evidencia” que la JNJ no cumplió a cabalidad la verificación.

Respecto a las menciones que hizo el exasesor de Benavides sobre el funcionario, la exministra de Justicia demandó que la junta “actúe rápidamente en el ámbito de sus competencias” porque “lo del Ministerio Público todavía es una investigación reservada y preliminar y lo que ocurre en dicha instancia no significa necesariamente la comisión de un acto irregular”.

Muñoz consideró que funcionarios que ostentan cargos como el de Fernández Jerí y la fiscal Benavides deben ser investigados con “celeridad” si existen denuncias contra ellos, pero “manteniendo la calma y paciencia para evitar afectar a las instituciones”.

Fernández Jerí es mencionado en varias oportunidades por Jaime Villanueva, investigado por el Eficcop por presuntamente integrar una red criminal que tendría como cabecilla a Patricia Benavides.

De acuerdo con Villanueva,el exministro Hernán Garrido Lecca y el abogado José Luis Hauyón coordinaron con el jefe de la ANC para sancionar administrativamente al coordinador de equipo especial Lava Jato, Rafael Vela.

Además, según la tesis del Eficcop, Garrido Lecca y Hauyón habrían influido en nombramientos de Patricia Benavides y Fernández Jerí.

En octubre, El Comercio reveló que la Contraloría detectó presuntas irregularidades en el proceso para nombrarlo, que pondrían en duda la legalidad de su designación al frente de la ANC del Ministerio Público.

El hecho presuntamente irregular gira en torno a que, durante el concurso, se otorgó puntos por tener diplomados en los que “algunos docentes niegan el dictado de módulos”. Además, porque se le dio puntos por su experiencia profesional tomando en cuenta dos trabajos que habría realizado al mismo tiempo.

Además… Juan Fernández Jerí asumió el cargo en septiembre del 2022 para un período de cinco años. Su gestión se ha visto marcada por sucesivas indagaciones y luego procesos disciplinarios abiertos a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez por dar declaraciones a la prensa.

asumió el cargo en septiembre del 2022 sucesivas indagaciones y luego procesos disciplinarios abiertos a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez La Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público se encarga de investigar faltas disciplinarias de fiscales de todos los niveles. Solo escapan de su competencia los fiscales supremos, cuyos casos son vistos por la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

