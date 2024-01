Las exportaciones no tradicionales ascendieron a US$ 1.869 millones en noviembre de 2023, cifra superior en 17,4% al registrado en el mismo mes de 2022, principalmente por el incremento de precios en los productos de agroexportación y, en menor medida, por los mayores volúmenes embarcados de productos químicos y mineros no metálicos.

Según principales destinos, se registraron mayores ventas de productos no tradicionales a Estados Unidos, Europa y Asia debido al alto precio de los productos agropecuarios y el crecimiento en su volumen exportado.

En el acumulado, de enero a noviembre de 2023, las exportaciones no tradicionales alcanzaron los US$ 16.440 millones, lo que representó un incremento de 0,3% con respecto al mismo periodo de 2022.

Los seis principales productos de los envíos no tradicionales, en los once primeros meses fueron arándanos, uvas frescas, paltas frescas, pota congelada, fosfatos de calcio y espárragos frescos, los cuales en 2022 representaron el 25,7% del total y en enero-noviembre de 2023, el 30,5%.

De estos, los que registraron el mayor incremento de un año a otro, en el mismo periodo, fueron pota congelada (55,9%), uvas frescas (36,6%) y fosfato de calcio (23,2%).