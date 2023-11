- La meta de clientes este año era de alcanzar los 85 mil clientes nuevos. ¿Se alcanzó ese objetivo?

No lo hemos logrado. Básicamente por la coyuntura. Hemos tenido un comienzo complejo con las manifestaciones a inicio de año. Eso fue en el sur y se nos acopla el norte con Yaku. Luego, la desaceleración del crecimiento que es evidente. Hay algunos indicadores que no hemos logrado, pero tampoco estamos tan atrás. De esos más de 80 mil clientes, debemos estar cerrando en unos 55 mil. Pese a la coyuntura, aún hemos tenido un impulso importante en la inclusión.

- Visto a nivel colocaciones, ¿qué tanto se alcanzó el objetivo?

Nosotros teníamos previsto desembolsar S/15.000 millones y, a pesar de la coyuntura, a setiembre ya hemos logrado S/13.000 millones. Eso es importante porque nosotros tomamos decisiones vinculadas a calidad de portafolio. Frente a la participación de mercado, más no importa es tener un portafolio adecuado. Eso significa que tengamos el nivel de morosidad controlado, adecuadamente provisionado y crecer de manera sostenible. En esa línea, en mayo decidimos bajar el volumen. Porque veíamos que la coyuntura no pintaba bien, que no habían elementos que hagan pensar que la economía iba a tener un disparo en el segundo semestre. Decidimos ser más cautos.

- ¿Se ajustó pese a que había demanda por créditos?

Estábamos en un mes de punta. Normalmente, nosotros nos anticipamos no menos de un trimestre frente a la reacción del resto. Ahora todos están indicando que están ajustando, nosotros lo hicimos en mayo. Porque como nosotros trabajamos con modelos predictivos, esto nos anticipan que no se vería el crecimiento que esperábamos. Nosotros no es que hayamos puesto un freno, sino que fuimos más rigurosos. No le negamos crédito si es que califica para tenerlo.

- ¿Se elevó el nivel de morosidad de la cartera?

Sí. A la fecha la morosidad contable está en 6%. De hecho, los ajustes hechos en mayo nos permitieron que la calidad de portafolio deteriorada en inicios de año empiece a mejorar. Si uno ve la calidad de portafolio medida en la contabilidad internacional, que es la NIF, las provisiones cada vez vienen en descenso. ¿A la velocidad que quisiéramos? No. Pero para abajo, cuando en el mercado todo va para arriba. Las decisiones anticipadas a nosotros nos ha funcionado.

Javier Ichazo, CEO de Mibanco. (Foto: Hugo Pérez) / NUCLEO-FOTOGRAFIA > HUGO PEREZ

- Frente a una situación de recesión, la necesidad de crédito también se reevalúa. ¿Están viendo descenso en el ticket promedio?

Sí. Pasa porque se es más cauto. Si quería ampliar mi local comprando uno al lado, ahora me lo pienso. Con lo cual, si imaginas todo el portafolio y mucha gente pensando así, el ticket promedio -dado que las operaciones de mayor precio ya no están- terminan bajando. En el caso nuestro hemos estado en promedios de S/10.000 y debemos estar en S/9.000.

- Frente a las complicaciones del año, la campaña navideña se posiciona como la última esperanza para los emprendedores. ¿La toma de crédito así lo demuestra?

Octubre recuperó bien y noviembre viene súper bien para la situación. Esperamos cerrar noviembre con una colocación de S/1.500 millones, que es una colocación buena y es la punta de la campaña. Ha empezado lenta la campaña, pero el ‘rush’ final va a ser bueno.

- ¿Y noviembre será el mejor mes del año?

Sí. Si llegamos a ese objetivo, será el mejor del año.

- Credicorp anunció que se va a preparar para un eventual incremento de morosidad y mayores provisiones ante el escenario de recesión. ¿Cómo será en el caso de Mibanco?

Estamos haciendo una gestión integral. Lo que hemos hecho es un programa que involucra tres momentos. Este comentario en el ‘conference call’ es sobre lo que pasará si se materializa un ENFEN. Podemos discutir si es fuerte o no, pero habrá un impacto. Lo que hemos hecho es prepararnos a nosotros y a los clientes para que el impacto sea el menor posible. Hemos preparado a nuestros asesores en capacitaciones preventivas que ellos iban a llevar a sus clientes. Con todo ello, esperamos reducir el impacto en provisiones. Cuando se materialice, ya tenemos todo un plan de actuación que lo aprendimos en la pandemia y ya el modelo corregido lo hemos probado en manifestaciones sociales y en Yaku. Ejemplo práctico: si el asesor ve que el cliente tiene un flujo complicado, tiene autonomía para reprogramar la deuda. La tercera etapa de este proyecto es el acompañamiento. Con todo ello, esperamos que el impacto en el portafolio sea menor frente a condiciones normales. Es decir, sin haber hecho impacto preventivo.

- ¿De qué población de clientes estamos hablando?

Si solo fuese Piura y Tumbes, estamos hablando del 6% del portafolio. Si eso se extiende a Chiclayo y llega hasta Trujillo, hablamos del 12% del portafolio.

- Pasado ese impacto, ¿cómo están esperando que sea el 2024?

Claramente en el 2024 el crecimiento económico va a ser insuficiente. Eso, como país. Dicho eso, en el caso de Mibanco, dada la prudencia con la que hemos trabajado este 2023 reforzando procesos y fortaleciendo modelos de riesgo, estamos a buen pie en una coyuntura difícil. [Esto] nos permite no solo mirar el portafolio y sino dejar un espacio abierto para capturar oportunidades de mercado. No debería ser un año malo para nosotros.