La discusión por un sétimo retiro de fondos AFP continuó en la comisión de Economía del Congreso y, esta vez, con presencia del presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde. Ayer miércoles, el jefe de la entidad monetaria reiteró la magnitud de los retiros autorizados hasta la fecha. “Se han retirado hasta la fecha S/88.000 millones, que equivalen a casi 10% del PBI. Si contamos el retiro del 95,5%, son S/141.000 millones del sistema, es decir, un monto mayor al que tiene el sistema actualmente”, dijo.

Sobre la propuesta en cuestión -de un nuevo retiro de 4 UIT para todo afiliado a la AFP- recalcó que la liberación de aportes ascendería a S/29,6 millones que equivalen al 26% del valor de los fondos en el sistema. Ello a favor de 6,6 millones de afiliados que, según lo mencionado por Velarde, no necesitan de dicha liquidez. Es por ello que, incluso, dijo que el impacto a nivel macroeconómico no resultaría inmediato en indicadores como la inflación. “Con los montos que se está discutiendo, no veo que cuesten tanta presión sobre la inflación, porque muchos de los que van a retirar no necesitan la plata. Van a ponerlo a depósito a plazo u otra opción. No creo que vayan a gastarlo”, explicó.

Sin embargo, sí fue enfático en que los perjuicios están afectando la macro. “Se dice muchas veces que hemos advertido de los riesgos y no ha pasado nada. Cuando uno habla de impactos macro, no es que vaya a haber una situación grave inmediatamente. Es un proceso de erosión. Hasta el 2014 habían tres estrellas en América Latina: Perú, Panamá y República Dominicana. Estos dos siguen creciendo. Perú está con un crecimiento menor por una erosión producto de un conjunto de normas. Estamos debilitando un sistema y estamos debilitando la macroeconomía”, sentenció.

Comisión de Economía del Congreso discutió retiro de 4 UIT. (Foto: César Bueno)

Uno de los problemas que enfrenta un eventual retiro de fondos está vinculado a los activos que tendrían que liquidar las AFP para enfrentar la devolución y el castigo a asumir por vender el activo antes de tiempo. “Impacta a los afiliados. Al tener que venderse un activo rápidamente menos líquido a un precio menor del que podría venderse en condiciones normales, afecta el fondo de los pensionistas”, acotó Velarde.

Otro problema que generaría el eventual retiro es el riesgo país y la visión que tienen las calificadores sobre el Perú. Velarde explicó al auditorio del Legislativo que la liberación de fondos supone una población sin ahorros de jubilación y, en consecuencia, se convierte en una contingencia de largo plazo. “[Lo ha advertido] Fitch: ‘el debilitamiento del sistema de pensiones incrementa el riesgo en que se materialicen las obligaciones fiscales’. Ninguna sociedad si tiene recursos y cierta sensibilidad, va a permitir que la gente anciana esté sin ingresos cuando tiene la capacidad de hacerlo”, reiteró el presidente del BCR y dijo que si las agencias aplican una rebaja en la calificación, las tasas de interés subirían.

En comisión "Con las rentabilidades que uno observa, será difícil tener una pensión digna con 10% de cotización" Durante su alocución en la comisión de Economía, Velarde también se refirió a cambios que eventualmente deberán discutirse durante la reforma del sistema. Uno de ellos asociado a la tasa de aportación. "Con las rentabilidades que uno observa en el mundo actual, va a ser realmente difícil tener una pensión relativamente digna con 10% de cotización. En Europa, ya la cifra llega a 18% o 19%. Va a tener que evaluarse paulatinamente. En el caso de Perú, a 12% o 15%, pero con 10% no da", dijo. Reiteró también que, dado el futuro contexto demográfico, el esquema de reparto resulta insostenible. "Un sistema de capitalización individual es indispensable, el esquema de reparto no da. Cada vez la población va a envejecer más y tener menos hijos" Velarde también increpó al Congreso: "Se menciona que las pensiones son insuficientes, pero se aprueban nuevos retiros"

Las preguntas de la comisión

Frente a tal explicación de Velarde, los parlamentarios en la comisión cuestionaron la posición del Banco. Las preguntas realizadas al jefe del Banco Central llegaron incluso a centrarse, más allá del debate, en si éste accedió o no a alguno de los retiros aprobados. “A nadie le gusta perder dinero. Me gustaría preguntarle al presidente del BCR si es que él ha retirado [sus aportes] en las oportunidades anteriores. Y si se aprobara [un nuevo retiro], ¿lo va a retirar?”, consultó la congresista Limachi de la bancada de Cambio Democrático.

Velarde respondió asegurando que no optó por un retiro. “La rentabilidad que he tenido ha sido 5,5 veces el aporte que tengo. Yo me he jubilado hace 5 años. Si bien es cierto que el fondo de pensiones baja en un momento, también sube en otros. Lo cierto es que ha subido, de ahí que mi rentabilidad ha sido 5,5 de lo que he puesto. Eso es un dato. No he dicho mentiras, todo lo puedo sustentar con datos”, dijo.

Notablemente incómodo, Velarde también se dirigió a los miembros del auditorio: “No estoy acostumbrado al juego de esgrima verbal de lanzar argumentos para estar discutiendo, sino de referirme a números y con una posición bastante clara”, sentenció.

Discusiones sobre el retiro

Para Jorge Guillén, profesor de Finanzas de ESAN Graduate School of Business, resulta contradictorio aprobar un nuevo retiro de fondos si se está discutiendo una reforma previsional. “Se está desnaturalizando el propósito del fin previsional. Ya no hay una causalidad intrínseca para hacerlo. Ya no estamos en pandemia y ahora parece que cualquier excusa es buena para hacerlo”, dijo.





“No se ve un impacto en consumo con un nuevo retiro, sino que se perjudica a nivel previsional. Por el contrario, existe un efecto negativo en el mercado de capitales por la venta de activos. Consideremos que hoy la Bolsa de Valores no está muy bien” Jorge Guillén, docente de ESAN

Finalmente, para Guillén, un retiro acotado tampoco tendría sustento. “Si se quiere beneficiar a población desempleada, ya existen mecanismos para hacerlo. Como el Régimen Especial de Jubilación Anticipada. No hace sentido liberarla con un nuevo retiro”, explicó.

Una nueva propuesta

El presidente de la Comisión de Economía del Congreso, César Revilla, presentó un nuevo proyecto de ley de retiro de fondos de las AFP que propone un retiro focalizado de 2 UIT (S/ 9.800). Está enfocado en los afiliados que no registren aportaciones a su fondo de pensiones desde hace 12 meses, hasta el 31 de agosto de este año.

César Revilla, presidente de la comisión de Economía del Congreso. (Foto: César Bueno)

La propuesta planteada por el congresista Revilla, según detalla el proyecto, no sería aplicable a quienes califiquen para acceder al Régimen de Jubilación Anticipada por Desempleo.

De aprobarse, el proyecto plantea el desembolso de 1 UIT cada 45 días siendo el primer desembolso a 30 días de presentada la solicitud ante la AFP. En el caso el afiliado, posteriormente a su solicitud, decida no disponer de sus fondos, podrá desistir como máximo 10 días hábiles antes al desembolso.