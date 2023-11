-¿Qué tan relevante es para la corporación tener una estrategia de sostenibilidad?

Yo diría que es inherente a la forma en que Intercorp históricamente ha hecho negocios. Siempre hemos tenido una mirada de generar valor para las comunidades e impulsar la clase media emergente. Tener la estrategia [de sostenibilidad] ha permitido complementar la mirada que ya teníamos.

-Son cuatro frentes. ¿Cuál describiría como el más inherente al grupo?

El eje económico, que está muy relacionado a la huella de la compañía en todo el país en distintos negocios. Lo más importante es la cantidad de colaboradores, que son más de 100 mil. Generamos 4,2 puestos de trabajo de forma indirecta por cada puesto de trabajo directo. Ese es el impacto más tangible que tenemos como grupo. También tenemos un rol importante de acompañar a las mypes peruanas. Hemos propuesto que las distintas plataformas tengan claro cómo es que impactan en las mypes.

-Ello permite, entiendo, un beneficio de doble vía. ¿Cómo funciona para el rubro retail?

Tenemos un programa llamado Perú Pasión, que ha ido cambiando a lo largo de los años. Nace como un programa que impulsa a cadenas productivas agrícolas en el Valle del Mantaro. Hasta hoy tenemos ‘sellers’ que han sido tan exitosos que le venden a la competencia. Pero, como te decía, hoy nos enfocamos en ser un ‘seller’ central. Hemos aumentado la cantidad de ‘sellers’ cuando les ha dado acceso a la plataforma comercial virtual. Entonces, hoy tienes acceso a millones de clientes en las plataformas de Plaza Vea.com, Oeschle, Promart, Real Plaza GO y otros.

-En el caso del eje de reducción del impacto en el ambiente, ¿qué iniciativas tienen planteadas?

Lo que te dice la teoría es que la empresa no hace nada hasta que el ente regulador los obliga. Nosotros, en Intercorp, decidimos que no íbamos a esperar a que venga el regulador. Es por eso que definimos nuestros ‘no negociables’. Queremos que el 100% de nuestras empresas mida su huella de carbono, la gestionen y establezca sus metas de reducción. Que conozcan qué porcentaje de su matriz energética es no renovable. Y también queremos atender el tema de residuos. Queremos que las empresas reduzcan sus residuos y que tengan estándares de reciclaje de 50% como mínimo. Que nosotros empecemos a hacerlo, va a tener un impacto multiplicador. El 90% de nuestras empresas mide su huella de carbono y poco a poco lo exigimos a nuestros proveedores.

-También tienen los ejes de sociedad e integridad.

Sí. De hecho, hemos ganado el premio Empresas que Transforman por nuestros programas de valor compartido. Uno de ellos es con la clínica Aviva. Tienen un programa de vacunación con el cual damos una vacuna prácticamente gratuita a quien lo solicite y conoce la clínica. Genero un bienestar a la sociedad y, al mismo tiempo, tengo un impacto positivo en el negocio. Otro programa es el de donación de alimentos de Supermercados Peruanos. Desde que comenzó el programa, se han donado cerca de 80 millones de raciones de alimentos. Genera bienestar porque alimentas a más de 70 mil personas todas las semanas. Es súper tangible el impacto que tienen estos programas. Es importante para nosotros impulsar que las empresas sepan cuál es el valor compartido que están generando.

“Este año descentralizamos nuestra estrategia de sostenibilidad y las llevamos a varias regiones. Hacemos que las empresas de las provincias compitan por los proyectos de sostenibilidad. Hemos generado cultura en cada una de las regiones. El reto de sostenibilidad lo ganó Pucallpa, pero también estamos ejecutando proyectos en Chiclayo”

-En el marco de su estrategia, ¿qué espacio tienen las Obras por Impuestos (OxI)?

Es uno de los puntos clave. Apostamos por OxI para impulsar cada uno de nuestros ejes de sostenibilidad. Hoy tenemos más de S/690 millones invertidos en OxI en más de 20 proyectos ejecutados. Hoy tenemos colegios, pero hemos venido persiguiendo desde hace algunos años invertir en OxI para la gestión de residuos sólidos en el Perú. Aún hay muchas brechas para poder ejecutar estos proyectos, pero las OxI son una forma en la que nos encanta invertir en Intercorp.

-¿Qué objetivos concretos tienen a largo plazo bajo su estrategia de sostenibilidad?

Queremos que Perú Pasión llegue a entrenar a 10 mil mypes al 2025. Y luego queremos que cada una de las empresas tenga un programa de triple impacto.