En tanto, la inteligencia artificial generativa creció un 44% sobre los resultados del 2021. Sin embargo, todavía no llega a una demanda de 50 mil trabajadores.

El informe enfatiza que las cifras no reflejan necesariamente los puestos de empleo reales, ya que estos no siempre terminan en contrataciones. Esto se puede deber a que no hay profesionales que cuenten con la experiencia o los estudios necesarios o que estos ya están laborando para otra empresa.

“La inteligencia artificial (IA) es lo que más crece como demanda de trabajadores, pero esta se da en medio del déficit del talento y del talento maduro en el campo. Es decir, hay muchas oportunidades, pero no hay los suficientes profesionales para los puestos”, explica Hobber Sicha, director de la maestría en Gerencia de Tecnologías de Información de Centrum PUCP.

La IA aplicada o tradicional es la que depende de intervención humana para llegar a automatizar las respuestas de la máquina, como los ‘chatbots’ o asistentes virtuales, mientras que la IA generativa crea por sí misma datos, imágenes e información a partir de consultas o data que le brinda el usuario.

Ante el incremento por la demanda de ambos segmentos, Sicha cuenta que Centrum PUCP debió adaptar su oferta, brindando cuatro cursos y programas relacionados a la IA y al ‘machine learning’. Estos duran entre ocho semanas y tres meses.

El uso de la IA, sea generativa o aplicada, cada vez es más común dentro del campo. “En IBM el 20% de trabajadores hace un uso intensivo de la IA. Esta característica es especialmente necesaria en organizaciones con grandes volúmenes de información”, afirma Sebastián Foldvary, líder de Recursos Humanos para IBM norte de Suramérica.

Asimismo, Foldvary destaca los avances fuera de la empresa en la búsqueda de estos talentos.

“Estamos viendo que la demanda de talento con conocimientos de IA y aprendizaje automatizado ha crecido en 75% en los últimos años. En LinkedIn ha crecido en 36 veces las publicaciones que mencionan la ia generativa este año frente al 2022, por ejemplo”, añade.

La IA no solamente impulsaría los empleos en el sector tecnológico, sino que ya lo hace en otros sectores.

“Según el Foro Económico Mundial, se espera que la IA cree 97 millones nuevos empleos hacia 2025. Como los distintos eslabones de la tecnología, la IA puede potenciar a la gran mayoría de las profesiones. Por citar sectores clave, puede ayudar en diagnósticos más precisos a los médicos, puede optimizar la producción en la industria manufacturera, puede aminorar los diversos riesgos en el sector financiero, y en el retail es vital para mejorar la experiencia de los usuarios en base al análisis de datos”, detalla Ariel Jolo, fundador de Nerdearla.

Perfiles

El ingreso de la IA al mercado también crea nuevos empleos. Uno de los más destacados es el de ‘prompt engineering’, o un ingeniero que diseña un programa que permita interactuar con la IA.

“El ‘prompt engineer’ tiene un gran campo de acción, esto se debe a que es la persona que más interactúa con la IA. Cualquier profesional debería adquirir un ‘prompting’ porque funciona para todas las profesiones hoy vigentes. Por ejemplo un comunicador puede pulir la forma de comunicar de una IA, el motor creado aumenta la productividad de las empresas, etc.”, explica Gabriel Antelo, vicepresidente de Tecnología de Globant.

Otros perfiles requeridos son el del investigador de IA, quien ordena y analiza datos para identificar nuevos enfoques a los problemas de las organizaciones; los desarrolladores de ‘software’ que procese el lenguaje para la IA; o el del auditor, quien revisa los algoritmos para evitar sesgos humanos.

En el Perú

Según Antelo, el Perú todavía está por debajo de la demanda de este tipo de profesionales en la región, aunque no por mucho.

“Lo positivo es que ahora la curva de ingreso es más fácil, por lo que empresas de diversos tamaños pueden entrar e incorporar soluciones de IA. Una vez implementado el primer proyecto, las compañías deciden ir al mercado y contratar profesionales con estos conocimientos”, comenta.