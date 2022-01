Conforme a los criterios de Saber más

“No hay un jugador que sea más importante que el torneo” dijo Rafael Nadal cuando le consultaron sobre el caso de Novak Djokovic. Es decir, no hay un jugador que sea más importante que un deporte. O que un país.

Sin duda, Nole es uno de los mejores deportistas que ha tenido el tenis en los últimos años. Sería repetitivo mencionar los trofeos y reconocimientos que ha obtenido y los que espera obtener todavía ya que se encuentra en uno de sus mejores momentos deportivos. Pero fuera del campo de juego, el deportista es un ciudadano que se rige por las reglas del país en el que se encuentra. Y como todo marco regulatorio, el incumplimiento de alguna norma conlleva una sanción . Seas deportista o no.

Considero que la decisión de vacunarse o no es una decisión personal. En el caso del serbio, viniendo de un país en el que el 48% de la población está vacunada con dos dosis luego de un año de vacunación, es respetable su decisión personal de no vacunarse. A pesar de la polémica, como se ha visto desde el momento en su detención hasta el momento de su deportación, cuenta con un amplio respaldo popular y de las más altas autoridades de su país. Pero el torneo no se llevaba a cabo en Serbia sino en Australia.

A parte del pueblo serbio, otro actor que debe seguir con interés lo que suceda en este caso es el patrocinador (como ha sido el caso de Lacoste). Y digo con interés porque frente a esta situación en la cual la marca patrocinadora se podría ver afectada es necesario evaluar si se toma alguna acción o no. Recordemos que toda crisis también es una oportunidad.

Si me preguntan como espectador si quisiera ver a Djokovic en el Open, no tendría duda en afirmar que sí. Pero cumpliendo las normas del país anfitrión. Los organizadores australianos tienen claro que existe una regulación nacional frente a la cual sólo existe un escenario: cumplirla. Así seas el primer tenista del mundo o cualquier otro ciudadano que va a su país.

He tenido la oportunidad de escuchar comentarios a favor que lo dejen entrar para que juegue el torneo y éste tenga el alto nivel que siempre ha tenido. Tal vez para muchos en nuestra región, América Latina, es posible tener alguna consideración de este tipo, ya que se trata de una figura mediática. Sin embargo, para una visión anglosajona frente a la ley, todos somos iguales. Si no, recordemos las situaciones de infracción de ley en las que deportistas en Estados Unidos se han visto involucrados y los procesos que tuvieron que seguir. Desde servicios comunitario como limpieza de calles hasta la cárcel.

En el caso peruano, no tenemos a un deportista profesional que se haya mostrado abiertamente en contra de las vacunas. Pero si lo hubiera, ¿seríamos flexibles hacia su postura? Lo más probable es que no. A diferencia de Serbia, en el Perú el porcentaje de vacunación está por encima del 80% y con un alto grado de consenso que es la mejor opción en este contexto.

En una sociedad como la nuestra en la que ser figura mediática puede influir en espacios fuera de los deportivos como el político y el social, es fundamental no olvidar que cuando se apagan las luces del espectáculo, los deportistas tienen derechos y obligaciones como cualquier ciudadano.

