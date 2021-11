Conforme a los criterios de Saber más

Una tensa calma se vive en el distrito ayacuchano de Cora Cora, donde el pasado 28 de octubre, una turba de 500 a 700 personas incendió la mina de oro Apumayo. Desde entonces, esta se encuentra paralizada, lo mismo que la economía del distrito, pues la operación minera brinda empleo a tres mil personas. Sobre esto y las expectativas de que la mina reinicie operaciones, conversamos con su gerente general, Guillermo Shinno.

¿Qué clase de mina es Apumayo? ¿Es una de las más grandes de Ayacucho?

No. La mina más grande de Ayacucho es Inmaculada, de Compañía Minera Ares (Grupo Hochschild). Nosotros pertenecemos a la mediana minería. Pero ellos también están amenazados porque la plataforma de los manifestantes es que no haya ninguna mina en la zona. No quieren a nadie.

¿Cuántas minas formales hay en Ayacucho? ¿Están todas en riesgo?

Sí. Todos están en riesgo. Nosotros. Breapampa, que es una mina de la empresa Sami Gold. Las minas Inmaculada y Pallancata, de minera Ares, Y el proyecto Lourdes, de la empresa canadiense Pucara Gold.

Causa sorpresa la violencia con la que Apumayo sido atacada. ¿Ha ocurrido algo parecido antes con ustedes u otras empresas mineras en Ayacucho?

En Apumayo hace dos años hubo una protesta del mismo grupo, con la misma plataforma de lucha. Entonces, se metieron a la mina e hicieron uno que otro destrozo. Pero fueron daños menores. No llegaron a lo que sucedió ahora último, en que quemaron todas las instalaciones y hasta se robaron maquinaria y explosivos.

¿Han estimado a cuánto ascienden los daños?

Estamos en plena contabilización de los daños. Pero, primero que nada, diría que lo más importante son los puestos de trabajo perdidos, que suman alrededor de 3 mil entre mano de obra directa e indirecta. A eso se suma los 25 campamentos que han quemado; por lo menos, siete edificaciones, entre ellas, grifos y laboratorios. Además de diez buses de transporte de personal, cincuenta camiones volquetes y mucha maquinaria pesada.

Gran sorpresa causó la inusitada violencia con la que manifestantes en Ayacucho quemaron la mina de oro Apumayo el pasado 28 de octubre. (Foto: Coracora TV)

¿Cincuenta volquetes quemados?

Quemados. Totalmente quemados. Y, adicionalmente a eso, está la pérdida para el Estado en tributos dejados de percibir porque en el 2020 Apumayo tributó cerca de S/56 millones, es decir, S/5 millones al mes. Eso va a depender de si estaremos parados 30 días o más. Así que, no solo es la pérdida para nosotros sino para los trabajadores, la población cercana y el mismo Estado.

¿Qué es lo que exigen los manifestantes?

Lo que ellos están planteando como plataforma de lucha, en primera instancia, es que no haya minería. No quieren minería en la zona. Para ellos la minería debe estar fuera de la región porque todas contaminan. A eso añaden pedidos para el Estado. Pero yo entiendo que esta gente es ajena a la de nuestra área de influencia social. Nosotros estamos muy bien con nuestros vecinos, y estos seguros que estos no han participado en nada en estas protestas.

¿Entonces no quieren mejoras económicas, sino que la minería se vaya?

Los que piden mejoras económicas son nuestras comunidades y con ellos estamos conversando.

¿Qué piden al Estado?

Ellos piden infraestructura. Piden un hospital, apoyo en educación, salud y otros temas similares. Pero, hay que recordar que la minería aporta muchísimo. Los gobiernos regionales y las municipalidades tienen mucho dinero por los impuestos que pagan las empresas mineras. Lamentablemente solo gastan el 60%, y en cosas improductivas o en actos de corrupción.

¿Saben qué motivó la violencia del ataque?

Eso es parte de lo que la policía está investigando. Por los últimos reportes que recibimos de la misma policía entendíamos que esto, al parecer, no iba a tener mucha repercusión. Que no iba a ser muy complicado. Pero, a última hora, el mismo jueves [28 de octubre] por la tarde nos avisaron de que iba a ser mucho más grave de lo que imaginamos. Por eso fue demasiado tarde para que pudiéramos adoptar mayores acciones.

¿Por eso la protesta los sorprendió trabajando?

No. No estábamos trabajando. Ya habíamos parado la operación. Estábamos listos para que cuando la turba se retire continuemos con nuestras labores.

Cincuenta volquetes, diez buses de transporte y 25 instalaciones fueron quemadas por vándalos en el ataque a la mina Apumayo, del Grupo Aruntani (Foto: Apumayo).

¿Hay heridos en la mina?

Sí. Ha habido heridos, pero con lesiones menores. Eso se debió a que los trabajadores, queriendo huir se resbalaron y cosas por el estilo. Gracias a Dios no paso a mayores, pero sí estuvieron en peligro sus vidas.

¿Cuántos fueron los atacantes?

Hay distintas cifras. Según nuestro reporte calculamos que eran entre 500 y 700 personas.

¿Están seguros de que se trata de personas ajenas a las comunidades cercanas?

Sí. Inclusive, al día siguiente del ataque [viernes 29 de octubre] vimos que los diarios regionales que funcionan por Facebook llamaban a la población a subir en camiones a la mina para protestar porque, supuestamente, la policía los estaba agrediendo. De esta manera mienten para exacerbar los ánimos y que se tomen acciones contra nosotros. Y eso sucede en muchos conflictos sociales.

Algunos analistas han señalado una posible intervención del Movadef. ¿Eso se puede contrastar?

Es complicado demostrar o verificar eso. Lo cierto es que son posturas radicales que llevan a estos actos violentos.

¿El Gobierno les ha brindado ayuda?

Sí. Debemos de agradecer al Estado porque enviaron un equipo de avanzada el cual ha acordado sostener una mesa de diálogo con la gente que está protestando. Entiendo que la reunión se llevará a cabo el martes 9 [hoy] en Ayacucho.

¿Quiénes estarán presentes en la mesa de diálogo?

El Gobierno con la gente que protesta. Nosotros no hemos sido invitados a la reunión. Pero sí hemos estamos el último viernes en el Ministerio de Energía y Minas (Minem) intercambiando información sobre el apoyo social que brindamos en nuestra área de influencia.

¿Saben si estará presente el titular del Minem?

Según información que tenemos sí participaría el ministro de Energía y Minas. Esperamos que así sea para calmar los ánimos en la zona.

En Ayacucho operan por los menos cuatro empresas mineras formales, entre ellas, el Grupo Hochchild, propietario de las minas de oro Inmaculada y Pallancata.

Toca esperar, entonces, que el diálogo se imponga, porque el ataque ha sido muy fuerte.

El ataque ha sido violento. Hay que decirlo bien claro: son acto vandálicos y criminales. Se habla de que no hay que criminalizar la protesta, y yo estoy de acuerdo si es que la protesta es pacífica. Pero esto ya es un acto vandálico y esperamos que caiga todo el peso de la ley.

¿Mientras tanto, ustedes están parados?

Si, estamos totalmente paralizados. No podemos operar. La mina ha sido quemada y tenemos que limpiarla, restablecerla. Hay equipos que no tenemos a la mano y debemos comprarlos.

¿Sabe si las demás minas de la zona funcionan normalmente?

Sí. La mala suerte nuestra es que estamos muy cerca de la carretera y, por eso, fuimos la primera mina que han atacado.

¿Cuál es la producción Apumayo? Produce oro entiendo.

Si, producimos oro. Aproximadamente, 50 mil onzas al año.

¿Apumayo es parte del Grupo Aruntani?

Es parte del grupo que fundó el Ing. Guido del Castillo, que lamentablemente falleció en el 2020.

¿Desde cuándo están trabajando en Ayacucho?

Hubo una primera etapa en que estuvimos operando la mina. Luego dejamos de operar y reiniciamos la mina a mediados del 2019. Hemos venido trabajando sin ningún problema hasta hace poco, a raíz de estos hechos violentos.

