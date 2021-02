Conforme a los criterios de Saber más

La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) ha dejado en claro que las fundiciones de cobre son las únicas operaciones mineras que pueden aportar ingentes volúmenes oxígeno para uso medicinal. En el Perú solo hay dos fundiciones de este tipo: la de La Oroya, detenida desde hace 11 años, y la de Ilo, operada por Southern Copper. Esta ya aporta 42 toneladas de oxígeno semanales para el sur del Perú. ¿Podría producir más? Responde Raúl Jacob, vicepresidente de finanzas de Southern Copper y flamante presidente de la SNMPE.

- El presidente Francisco Sagasti ha pedido a las empresas mineras que en vez de producir minerales y metales deriven el oxígeno de sus operaciones a la emergencia sanitaria ¿Eso es viable?

Allí es donde está el punto. En general, las plantas productoras de oxígeno se encuentran donde hay fundiciones. El oxígeno se usa en grandes cantidades en el proceso de fundición de concentrado de cobre, que nos permite producir cátodos de cobre con un alto grado de pureza.

- ¿Cuántas fundiciones de cobre hay en el Perú?

En el caso del sector minero-energético hay plantas de oxígeno en dos fundiciones: una que no puede convertir el oxígeno industrial en medicinal [la fundición de La Oroya], y otra que sí puede hacerlo, pero en cantidad muy pequeña, que es la planta de la fundición de Ilo.

- Pero la planta de Ilo produce 1.200 toneladas de oxígeno al día. Eso es tres veces la demanda de oxígeno del país.

En realidad, nuestra producción de oxígeno, que está en el rango de poco más de 1.200 toneladas métrica (TM) por día, es oxígeno industrial gaseoso, que se produce a temperatura altísima. Eso se lleva a una planta criogénica que convierte una pequeña parte a oxígeno líquido, que puede ser empleado como oxígeno medicinal.

La refinería de cobre de Ilo produce más de 1,200 toneladas de oxígeno al día, pero la mayor parte es gaseoso, físicamente difícil de trasladar. (Foto: Difusión)

LEE TAMBIÉN: SNMPE responde a Francisco Sagasti y asegura que mineras no pueden producir oxígeno medicinal

- ¿De eso están entregando 42 toneladas a la semana?

Nuestra producción de oxígeno liquido estaba alrededor de 4 TM/día y la subimos a 6 t/día, que puede parecer poco, pero es un 50% más. En la primera ola de COVID-19 nosotros ofrecimos entregar ese oxígeno líquido a las autoridades de salud. Al principio nos pusieron unas observaciones, pero pudimos mejorar el producto y, gracias a eso, hemos estado entregando 42 TM semanales de oxígeno. Eso es lo que se puede producir. Así que, esta disyuntiva entre producción de oxígeno y de cobre, que ha planteado Carlos Herrera Descalzi (en Día1), no está con la información completa.

- ¿No existe una disyuntiva entre producir más oxígeno o producir más cobre?

Técnicamente no podemos bajar la producción de cobre y aumentar la de oxígeno líquido. El cuello de botella es esta planta que convierte oxígeno gaseoso a líquido. Esa es la situación, de manera sencilla.

- Si entiendo bien, el grueso de la producción de oxígeno de Ilo es gaseoso, que no puede usarse para fines medicinales.

Oxigeno industrial gaseoso, producido a una temperatura elevada. Eso se guarda en un tanque pequeño como reserva para cuando hay mantenimiento de planta.

- ¿De ese oxígeno industrial gaseoso solo se pueden extraer 42 toneladas en forma líquida?

42 toneladas a la semana. Hemos estado entregado este oxígeno al hospital de Essalud de Moquegua, al Hospital Goyoneche de Arequipa y, en algunas ocasiones también hemos despachado cisternas a Lima.

- ¿Entonces no hay forma técnica de aumentar esas 42 toneladas semanales a 50, 70 o 100?

No. No hay forma. Para aumentar la cantidad de oxígeno liquido deberíamos hacer una serie de inversiones que demorarían entre 3 y 4 meses en poderse concretar.

Ni las minas a tajo abierto ni las subterráneas producen oxígeno, aclara la SNMPE.

- ¿Y las minas, pueden aportar oxigeno?

Allí ha habido información inexacta. Las minas de tajo abierto no tienen ninguna planta de oxígeno. Y las minas subterráneas tampoco.

LEE TAMBIÉN: Gore La Libertad señala que alta demanda de oxígeno en Lima pone en riesgo abastecimiento en provincias

- ¿Cómo hacen las minas para conseguir oxígeno?

Las compañías mineras compran oxígeno a los fabricantes criogénicos de oxígeno. La otra fundición que hay en la minería peruana, Cajamarquilla (zinc), no tiene una planta de oxígeno porque se encuentra ubicada en Lima (Huachipa) y es abastecida por las plantas criogénicas. Nosotros (Southern) optamos por esta planta de 6 TM/día porque nos daba tranquilidad de tener dotación de oxígeno cuando se necesita de manera urgente.

- ¿Cajamarquilla no puede aportar oxigeno?

Ellos no tienen esa posibilidad porque no producen.

- Entonces, para tenerlo 100% claro: ¿Sólo el oxígeno líquido, que es una fracción de lo que producen las fundiciones, es apropiada para la salud?

Así es. El que producen las fundiciones es oxígeno líquido industrial. Nosotros lo producíamos con 93% de pureza, pero tuvimos que subirlo a 97,5% para que pueda ser recibido por las autoridades de salud. En la primera ola entregamos 318 TM oxígeno líquido.

LEE TAMBIÉN: Autorizan a Essalud a comprar plantas generadoras de oxígeno medicinal y otros bienes

- ¿Han hablado con el gobierno para explicarles esta situación?

Si. He hablado con los ministros de Energía y Minas y Producción, y han entendido. Pero también hemos llamado la atención del Gobierno porque hay plantas donadas que no están operando por problemas burocráticos. Ni siquiera ha habido interés por recibirlas. Por ejemplo, una planta donada en Huancavelica no fue recibida por el ministerio correspondiente.

- Eso es increíble.

Y hay otros casos de plantas que han sido ofrecidas pero que no han sido recibidas por la población. Hay espacio para mejoras, pero la idea de convertir oxígeno industrial gaseoso en medicinal no es una opción. Ya se está usando al máximo en lo que corresponde a Southern, pero se podría sacar más de alguna otra compañía. Lamentablemente, no nos es posible producir más oxígeno líquido. Si lo fuera, tengan la seguridad de que lo habríamos hecho.

El sector minero ha donado 23 plantas de oxígeno para los hospitales, varias de las cuales no han sido bien recibidas por el Minsa. Otras no operan por temas burocráticos.

APORTE DE SOUTHERN A LA LUCHA CONTRA EL COVID-19:

Ha donado dos plantas de oxígeno, una para Tacna y otra para Arequipa, y está haciendo gestiones para adquirir otras dos.

Ha entregado 18 módulos de campaña con más de 252 camas hospitalarias, cada una con un tanque de oxígeno.

Ha donado más de 110 mil pruebas rápidas de COVID-19.

Ha repartido 12.500 canastas de alimentos en su zona de influencia.

TE PUEDE INTERESAR