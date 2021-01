Conforme a los criterios de Saber más

Ante el aumento de casos confirmados de COVID-19 y el colapso de nosocomios en el país, muchas personas están desesperadas por conseguir oxígeno medicinal para sus familiares infectados. Esta situación ha provocado que inescrupulosos aprovechen la situación para estafar con la venta de este producto.

Conseguir un balón de oxígeno medicinal se ha convertido -nuevamente- en un desafío. Muchas personas hacen largas colas, e incluso amanecen fuera de los locales que ofrecen este producto.

Este oxígeno es de suma importancia para los pacientes infectados con coronavirus. El reconocido médico peruano Elmer Huerta indica que el oxígeno es un elemento esencial para aquellos pacientes con COVID-19 que presentan serias dificultades respiratorias.

“La infección más común que da por el nuevo coronavirus está en los pulmones. Se trata de la neumonía. El daño a los pulmones se da por dos mecanismos: el primero inflama las vías respiratorias bajas (bronquiolos), causando una neumonía viral, y el segundo se da en personas mayores, el virus hace que los pulmones luchen con tanta fuerza que terminan destruyéndose. El oxígeno es fundamental para todos los pacientes hospitalizados por COVID-19”, explicó Huerta durante la secuencia Sanamente de América TV.

Caso Praxair

Ante la situación que se vive, inescrupulosos ofrecen oxígeno medicinal a través de redes sociales. El perfil de Facebook “Venta de Balones de Oxígeno – Praxair” ha tomado el nombre de la reconocida empresa “Praxair” para vender balones de oxígeno y accesorios con entrega a domicilio.

En un comunicado, Praxair ha denunciado la usurpación de identidad y suplantación de su página web. “Praxair, rechaza este acto ilegal y de aprovechamiento de la crisis sanitaria para engañar a la población a cambio de obtener un beneficio económico. […] La empresa hace un llamado a la opinión pública para no dejarse engañar con falsos avisos en redes sociales y/o páginas web en las que se ofrece oxígeno para la venta”, detalló la empresa.

Cabe resaltar que dicha empresa se dedica a distribuir este gas directamente a los establecimientos de salud y, de manera excepcional por la pandemia, realiza el llenado de oxígeno a los usuarios que acuden a sus plantas ubicadas en Arequipa, Ilo, Trujillo, Chimbote, Piura y Chiclayo.

Tras el hecho, El Comercio ha confirmado que la página de Facebook “Venta de Balones de Oxígeno – Praxair” continúa vendiendo oxígeno a través de su número de WhatsApp. Según la información recolectada, esta “empresa” sigue ofreciendo balones de oxígeno de 3, 6 y 10 metros cúbicos. Aquí los detalles:

Se comprobó que “Venta de Balones de Oxígeno – Praxair” sigue operando a pesar de las denuncias realizadas en redes sociales, como la hecha recientemente por una usuaria de Facebook. Ella refiere que se le pidió depositar el monto total del balón de oxígeno por adelantado, y lo hizo, ya que no encontraba recarga en otro lugar. Incluso señala que le pidieron 100 soles adicionales para que el gas medicinal llegue a la hora pactada, pero luego fue bloqueada.

Asimismo, se encontró que en agosto del año pasado, RPP Noticias difundió la noticia de una familia que también fue estafada por esta página de Facebook con la supuesta compra de un concentrador de oxígeno que nunca les llegó.

“Yo me contacté, confié en la empresa. […] Necesitaba el concentrador de oxígeno con urgencia el sábado. Esa era la única empresa que yo conseguí que podía hacer el despacho el mismo sábado. […] Me mandaron el número de cuenta, incluso me mandaron una cotización formal”, indicó la agraviada.

Esta persona pidió el reembolso de lo pagado por el concentrador que no le llegó el día pactado, le enviaron una captura de pantalla de la supuesta transferencia, pero era falso. “Cuando vi el número de transferencia, me di cuenta de que era falsa. Seguí insistiendo. Me han hablado ayer para decirme que el lunes, a las 11 am, harán el reembolso”, contó la agraviada.

¿Qué hacer para no caer en la trampa de estos estafadores?

Alicia Abanto, adjunta para la Administración Estatal de la Defensoría del Pueblo, aclara que si un paciente necesita tratamiento con oxígeno medicinal, primero “es importante que se haga todo lo posible por conseguir una cama de hospitalización en el centro de salud más cercano a su domicilio, esa es su prioridad”.

Pero, ante la situación que se vive y el incremento en la demanda de balones de oxígeno que se ha visto en las calles, Abanto aconseja lo siguiente:

Cuando uno recurra a comprar oxígeno afuera de los hospitales, hay que tener en cuenta que existen centros de venta formales e informales/ilegales. Por lo tanto, antes de comprar en cualquier página web o Facebook, primero es bueno revisar el listado de distribuidores autorizados por Digemid. No dar por cierta cualquier oferta en Facebook, WhatsApp o cualquier red social, que no esté acompañada de información básica como el nombre del vendedor/distribuidor. Un número de teléfono no es suficiente para presumir que es un operador formal. Pedir la información de quién está vendiendo el oxígeno medicinal para verificar que se trate de una persona que cuenta con autorización para realizar esta venta.

En el caso de la estafa narrada líneas arriba, la adjunta para la Administración Estatal de la Defensoría del Pueblo detalla que es importante la intervención de la Policía Nacional y del Ministerio Público para que hagan una labor proactiva de investigación en estos casos concretos.

Finalmente, Abanto indicó que desde Digemid, en coordinación con el Ministerio del Interior, se debe emitir “mensajes de prevención y alerta a los consumidores para que sepan y sean conscientes de que en este escenario de necesidad hay personas inescrupulosas que quieren comercializar de forma ilegal un medicamento y aprovecharse de la necesidad de la gente”.

