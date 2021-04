En la segunda vuelta, los peruanos decidirán entre Pedro Castillo, candidato de Perú Libre (PL), y Keiko Fujimori, de Fuerza Popular (FP), para ocupar la Presidencia de la República. Como en cada elección, es importante revisar lo que buscarán hacer los candidatos de llegar a Palacio. En este informe nos centramos en las medidas que abordan al sector educación.

Entre sus propuestas, ambos candidatos buscarán aumentar el presupuesto del sector fijando como referencia un porcentaje del Producto Bruto Interno (PBI).

Así, el partido de Pedro Castillo quiere destinar un monto equivalente al 10% del PBI.

“El PBI del Perú el año 2018 fue de US$225.259 millones. El Estado peruano actualmente asigna de este monto, el 3,5% a la educación pública por lo que el monto que corresponde es de US$7.884 millones. Una acción revolucionaria asignaría el 10%, US$22.525 millones”, se puede leer entre las propuestas de esta organización política.

Fuerza Popular, por su parte, pone como meta lograr que entre el 2021 y el 2026 el presupuesto para el sector educación sea equivalente al 6% del PBI.

Al respecto, Daniel Alfaro, exministro de Educación y fundador de Pirka, indica que elevar el presupuesto hasta esos porcentajes sería inviable.

“Si elevas al 6%, eso equivaldría, por ejemplo, a que en el 2021 se incremente el presupuesto de educación en más del 60%. Esto implicaría restarle el 60% del presupuesto al Ministerio de Salud. Si la proporción del salto presupuestal ya es bastante grande al 6%, imagínense lo que sería al 10%”, afirma Alfaro.

Pedro Castillo (Perú Libre) Keiko Fujimori (Fuerza Popular) -Incremento presupuestal del 3,5% al 10% del PBI para la educación. El dinero que permitirá incrementar este monto debe salir directamente de la renegociación en el reparto de utilidades o ganancias a favor del Estado peruano y de las reservas.

-Crear el Programa Perú Libre de Analfabetismo, movilizando un promedio de 50.000 jóvenes maestros por un lapso de 3 a 4 años.

-Especialización de la educación secundaria identificando las capacidades y vocación de cada uno de los estudiantes para potenciarlos al máximo.

-Cada región contará con una universidad estatal de Educación.

-Los estudiantes secundarios que no logren el ingreso directo a la universidad peruana podrán optar voluntariamente el servicio militar durante un año.

-Los sueldos del magisterio pueden ser duplicados en un primer intento e ir mejorando paulatinamente a partir de la renegociación del reparto de las utilidades o la nacionalización de nuestros recursos naturales.

-Derogar la Ley de Reforma Magisterial y promulgar una nueva ley de educación que garantice la gratuidad de la enseñanza.

-Reposición de maestros despedidos de manera irregular por políticas de racionalización neoliberal deben ser repuestos. -Diseñar una estrategia nacional de lucha contra el abandono y la deserción de la educación.

-Implementar una estrategia descentralizada de soporte a la educación a distancia e híbrida.

-Agilizar y estandarizar los procesos de diseño y operación de los proyectos de inversión pública vinculados con la infraestructura y equipamiento educativo.

-Generar un marco normativo que permita la culminación de los estudios de los alumnos de las universidades e institutos con licenciamiento denegado.

- Elaborar una política de Educación a distancia transversal a todos los niveles educativos.

-Desarrollar el equipamiento informático y acceso a conectividad de estudiantes y docentes y asegurar que se brinden tarifas sociales a los hogares rurales.

-Revisar la Ley de reorganización del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad Educativa (Sineace) para las instituciones de educación superior.

-Desarrollar una tipología de colegios que permitan estandarizar los procesos constructivos y adaptarse a distintos contextos geográficos a nivel nacional.

En esa línea, Hugo Ñopo, investigador principal de Grade, señala que si bien el Estado necesita invertir más en educación, es inviable proponer incrementos tan altos como los que sugieren Fuerza Popular y Perú Libre.

“Es cierto que necesitamos invertir más, pero movernos del 3,5% a 6% ya es inviable y afiebrado. Hay que evaluar a qué punto nos podemos mover”, dice Ñopo.

Según PL, este aumento lo solventará mediante “la renegociación en el reparto de utilidades o ganancias a favor del Estado Peruano y de las reservas”.

Alfaro recuerda que en la actualidad se invierte en educación el doble de lo que se invertía hace diez años, lo que permite garantizar ciertas condiciones básicas de calidad, lo cual no se hacía en el pasado.

GASTOS

En línea con las propuestas de elevar el presupuesto del sector, también hay otras que aumentarían de manera considerable el gasto.

En el caso de los docentes, por ejemplo, Perú Libre plantea incrementar el sueldo al magisterio activo y pensionista, y reponer a los profesores despedidos.

Marilú Martens, exministra de Educación, detalla que actualmente el 60% del presupuesto del sector está destinado a las remuneraciones de los docentes. Por lo tanto, las propuestas de incrementar los salarios y restituir a los profesores despedidos son inviables.

Asimismo, Martens menciona que restituir a los profesores que han salido de la carrera pública magisterial sería un acto injusto contra los docentes que están en la carrera por meritocracia.

“Restituir profesores que han salido de la carrera pública magisterial es hacerle un daño a los docentes que hoy están en la carrera. Los profesores que están en la carrera son profesores que han mostrado ese compromiso, que han crecido profesionalmente con el fin de llegar bien preparados y actualizados, han dado exámenes, han competido entre ellos, están trabajando y creen en que es posible una mejora en el logro de los aprendizajes de los estudiantes dentro de la reforma educativa”, subraya Martens.

Alfaro recuerda que los maestros a los que se pretende reponer no pasaron las evaluaciones o se negaron a hacerlas. De tal manera, ellos no garantizarían condiciones básicas de calidad.

“Recolocar a un profesor implica no asegurarle al padre de familia que efectivamente el Estado está certificando las condiciones de calidad del docente. También tienen otro efecto un poco más negativo que es que la plaza que ellos ocuparon en algún momento y en la cual se les quiere reponer, ya existe un docente que sí pasó por la meritocracia”, indica Alfaro.

En esa línea, Ñopo indica que la propuesta para la reposición de profesores es un error grave. “Uno de los grandes méritos de la reforma magisterial es poner como ingredientes el mérito, mediante las evaluaciones. Borrarlas de un plumazo es un error. Es una las propuestas del plan de Perú Libre que tendrían efectos nocivos”, agrega Ñopo.

Respecto a las medidas de Fuerza Popular, Alfaro señala que el plan de gobierno no desarrolla las propuestas sobre cómo se realizaría el trabajo con los docentes. No obstante, menciona que las medidas detalladas en el plan no podrían en riesgo la reforma educativa; por el contrario, se detalla que se fortalecería la formación inicial de los docentes y la autonomía que se le tiene que otorgar a las instituciones educativas.

EDUCACIÓN A DISTANCIA

De otro lado, Fuerza Popular plantea diez propuestas para mejorar la educación a distancia a nivel nacional, asegurando el equipamiento y la conectividad.

Al respecto, Martens advierte que si bien es importante mejorar la educación a distancia, no es correcto prometer llevar Internet a todas las zonas rurales, ya que se estaría subestimando las complejidades y carencias que estas tienen. De no ser superadas, no serviría de mucho contar con acceso a Internet.

Por último, los tres especialistas coinciden en que ambos planes de gobierno no muestran mayor interés por la reforma universitaria, incluso no la mencionan.

Para Alfaro, Martens y Ñopo, esta reforma debe ser fortalecida, ya que ha permitido garantizar que al menos las entidades licenciadas cuentan con condiciones básicas de calidad.