—¿Profuturo logró en el 2023 recuperar la rentabilidad que ofrecen a sus afiliados?

Efectivamente, fue un año de recuperación luego de un 2022 muy difícil. Los mercados mundiales en ese año registraron retornos peores a los vistos en la misma pandemia. En el caso de Profuturo, hemos cerrado en el Fondo 1 con un retorno anual por encima de 16%, el Fondo 2 por encima de 10% y el Fondo 3 con un poco más de 6,7%. Venimos de años atípicos y en el 2023 ya no vimos retiros de fondos AFP y además vimos cierta reactivación que permitió darle consistencia a los aportes. Por ese lado, creemos que fue un buen año.

—A nivel de negocio, ¿cuál ha sido el principal enfoque a trabajar en el 2023?

Hemos estado muy enfocados en el tema de hacer a la empresa más digital. Que la atención sea más remota. A diferencia de un banco, nosotros no transaccionamos a diario. Por lo que no necesitamos tanta presencia física. La pandemia hizo que aceleremos nuestros planes de digitalización. El entorno nos empujó hacia ello y pudimos hacer varias cosas en torno a ello.

—¿Por ejemplo?

Hoy tenemos un esquema de agencia virtual. Todos los trámites pueden hacerlo de manera remota. Ya sea como autoatención o con asesoría a distancia. En octubre, lanzamos un nuevo aplicativo. Trabajamos en tener un servicio de consulta diaria sobre aportes, evolución del fondo e incluso aportes voluntarios. Y también fuimos los primeros en tener un esquema de traspasos digital. Antes, para moverte de una AFP a otra necesitabas papeles. Ahora ya puede hacerse virtualmente.

—Con dicho abanico de servicios, ¿qué tanto ha cambiado la conducta del afiliado frente a la APF?

Yo creo que hoy los afiliados en general son más conscientes de cómo funciona el fondo. Eso ha cambiado en los últimos años. En esa línea, nos enfocamos mucho en el servicio. Nuestros índices de satisfacción interna tienen niveles altos que, para un negocio financiero con poco nivel de contacto, son muy buenos.

—¿Cuál es el nivel de afiliados y el nivel de fondo que registra la AFP?

Nosotros manejamos masomenos 1,7 millones de clientes. En nivel de fondo, estamos a punto de llegar a los S/27.000 millones. Somos terceros en el mercado con una participación de entre 21% y 22% del total del fondo del Sistema Privado de Pensiones.

—¿Y cuál es el total de afiliados activos?

Hoy estamos como en medio millón. Esto se ha recuperado luego de la pandemia y en el 2023 lo hemos visto más estable.

—Es casi la tercera parte de los afiliados.

Sí. En los picos, hemos llegado a tener casi 600 mil. En general, por la composición de la informalidad laboral, vas a tener siempre más afiliados inactivos en un momento dado. Más si el 70% de la economía es informal.

—¿Recuperar este porcentaje de activos será posible este año?

Este año, los fondos deberían tener un nivel de crecimiento interesante por una recuperación de la economía. Adicionalmente, es un año con expectativas muy buenas para la renta variable y ello debería darle un empuje a la rentabilidad de los fondos. En general, esperamos un año positivo.

—Siendo así, ¿cuál será la estrategia de inversiones a seguir?

Nuestros fondos cumplen exactamente la relación retorno-riesgo. Lo primero que nos interesa mantener esa relación. Creo que tenemos que posicionar sobre todo el fondo 2 y fondo 3 –que tienen más exposición a renta variable– a los rebotes que podemos ver en el 2024. Esperamos una buena perfomance. Ahora estamos mejor, pero sí ha sido un reto lograr el ’asset allocation’ después de los retiros de AFP.

—¿Ya ha sido superado?

Te diría que el Fondo 3 y el Fondo 1 están bastante bien. El Fondo 2, que es el más grande, todavía no está al nivel que queremos. Lo estamos llevando de a pocos. Si la tendencia del crecimiento se mantiene, no debería haber problema para llegar al ‘asset allocation’ que queremos.

—El Congreso ya ha puesto en la agenda el tema de un nuevo retiro de 4 UIT. ¿Los motiva a tomar activos líquidos como mecanismo preventivo este año?

En muchos casos, cuando sentíamos que había una probabilidad más alta de retiro, tendíamos a ir a más activos líquidos. Algo que es perjudicial para el afiliado. La verdad que no se puede mover mucho el portafolio y, como somos inversionistas grandes, en la porción de activos locales no es que yo pueda mover tan fácilmente los fondos de las AFP. Hoy tenemos un buen mix entre liquidez e inversión más a largo plazo, pero nos gustaría seguir enfocándonos en invertir en activos con mayor duración. Eso dependerá de qué tanto se materialice la discusión sobre retiros.

—¿Le preocupa que, tras varios análisis, no haya acuerdo para aprobar en el Congreso una reforma previsional?

Eso es lo que más me preocupa: no se concreta ninguna reforma. Hay un exceso de análisis, pero por una razón o otra, no se logra aprobar la reforma. Es clave que la reforma otorgue una pensión mínima para los afiliados al sistema que cumplan ciertas características.

—Ya existe consenso sobre ello. ¿Se puede aprobar una reforma por partes?

En mi opinión, aprobar una reforma absoluta del sistema de pensiones es muy difícil. Porque es un tema muy grande y, al final, el fondo del problema tiene más que ver con la estructura del sistema laboral peruano. Hay cosas que podemos escoger, reformarlas y tener un beneficio directo. Pongamos pensión mínima. Deberíamos enfocarnos en que el sistema sea para pagar pensiones y no en un sistema de retiro prematuro. Ese es otro punto que podría incluirse. Sobre eso, puedes ver después qué hacer para que las pensiones vayan mejorando.